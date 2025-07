ETV Bharat / state

চিড়িয়াখানার প্রাণীদের বিদেশে চালান ? প্রশ্ন জহরের, অধীরের কটাক্ষ - মুখ্যমন্ত্রীই না পাচার হয়ে যান ! - ALIPORE ZOO

Published : July 24, 2025 at 3:47 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

একাধিক দাবি স্বজনের

চিড়িয়াখানার জমি বিক্রি ও পশু উধাওয়ের ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বজন (Save Wild Animals of Alipore Zoo and Our Nature)। তাদের ডাকে ভারত সভা হলে বহু মানুষ উপস্থিত হন । সেখানেই অধ্যাপক মহালয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আলিপুর চিড়িয়াখানার শত শত সংখ্যায় বিরল প্রজাতির প্রাণীর হিসাব নেই । উধাও হয়ে গিয়েছে। বৃহৎ চিড়িয়াখানা'র গোত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । অপরদিকে আলিপুর চিড়িয়াখানার জমির একাংশ বিক্রি করতে দরপত্র ডাকা হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে এই জমি বিক্রি বন্ধ করার দাবিতে, প্রাণী উধাও হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত তদন্তের দাবিতে ও প্রাণীদের সুরক্ষিত রেখে উপযুক্ত মর্যাদায় আলিপুর চিড়িয়াখানা রক্ষা করার দাবিতে সরব হচ্ছি আমরা । সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের একত্র হওয়া প্রয়োজন।"

অধ্যাপক স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

অধ্যাপক স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় আলিপুর চিড়িয়াখানার তথ্যে গরমিল উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, "ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বন্য প্রাণী সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায় সরকার থেকে শুরু করে সকল নাগরিকের । আমরা আশ্চর্য হয়েছি জেনে, যে বিগত বেশ কয়েক বছরে আলিপুরের মোট প্রাণী সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে কমে গিয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, বছরে বছরে কয়েকশত প্রাণী উধাও হয়ে গিয়েছে। 1995-96 সাল থেকে 2024-25 পর্যন্ত সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ এবং পাখির ক্ষেত্রই বিপন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর সংখ্যা ভয়াবহ কমেছে ৷ যা খুবই আতঙ্কের ৷"

এরপরই অধ্যাপক আলিপুর চিড়িয়াখানার একাধিক পরিসংখ্যন তুলে ধরেন ৷ তাঁর কথায় -

2011 সালের 1 এপ্রিল যেখানে মোট প্রাণী ছিল 1452টি, সেখানে 2024 সালের 1 এপ্রিল সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে মাত্র 351-তে ৷

2017 সালে 31 মার্চ থেকে 2024 সালের 1 এপ্রিলের প্রাণীসংখ্যার তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে প্রায় তিন শত বা তার বেশি প্রাণী উধাও হয়েছে।

2022 সালে এমনভাবেই বিরল প্রজাতির 59টি প্রাণীর হদিশ তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না ।

আর 2025 সালের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী 321টি হিসাবের বাইরে চলে গিয়েছে ।

1 এপ্রিল 2025 তারিখে বিরল প্রজাতির একটি গোত্রের দু'টি মাত্র পাখি আছে ।

বিরল প্রজাতির কোনও সরীসৃপ বা স্তন্যপায়ী নেই । হিসাব থেকে হারিয়ে গিয়েছে 55টি বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণী, 82টি বিরল সরীসৃপ ও 42টি বিরল পাখি।

এছাড়াও 148টি অন্যান্য পাখির হিসাব পাওয়া যায়নি ।

2024 সালের 31 মার্চ রাতের ক্লোজিং স্টকে মোট 672টি প্রাণী দেখানো হয়েছে । অথচ 1 এপ্রিল 2024 তারিখে ওপেনিং স্টকে দেখানো হয়েছে মাত্র 351টি প্রাণী।

স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, "কোথায় গেল এত প্রাণী ? এর জবাব 'কেন্দ্রীয় জু অথরিটি'কে যেমন দিতে হবে তেমনই রাজ্যের বন দফতরের অধীনে 'রাজ্য জু অথোরিটি'কেও দিতে হবে । ঐতিহাসিক চিড়িয়াখানার এই পরিণতি কী করে মেনে নেওয়া যাবে ? আমরা সকল মানুষের, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, সরকারের ও সব প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ চাইছি। এই চিড়িয়াখানার জমি বিক্রি বন্ধ করুন । সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় ঐতিহাসিক আলিপুর চিড়িয়াখানা বাঁচান, শহরের বৈচিত্র্য বাঁচান, নিরীহ বিরল প্রাণীদের বাঁচান । মানুষের স্বার্থে, বাস্তুতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, প্রাণী গবেষণা কেন্দ্র রক্ষার স্বার্থে, সবার কাছে আমরা আবেদন পৌঁছে দিতে চাইছি।"

উল্লেখ্য, 149 বছরের পুরনো আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশুপাখির তালিকায় বড় ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে ৷ শুধু যে পশুপাখির সংখ্য়া কমেছে এমনটা নয়, চিড়িয়াখানায় এক বছরের সঙ্গে পরের বছরের জন্তুর সংখ্যায় বড় ধরনের গরমিল নজরে এসেছে ৷

চিড়িয়াখানা থেকে পশু পাচার প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে বলেছেন, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, "রাজ্যে পাচারকারীদের এত দাপট, কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রীই না-পাচার হয়ে যান !"