আমার সামাজিক সম্মান আছে, কালো চশমা পরে ভার্চুয়াল হাজিরায় জেলমুক্তির আর্জি পার্থর

আমার সামাজিক সম্মান আছে, কালো চশমা পরে ভার্চুয়াল হাজিরায় জেলমুক্তির আর্জি পার্থর
Published : September 11, 2025 at 7:22 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের আদালতে হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দেন তিনি । তবে এদিন আদালতে তাঁর উপস্থিতি নতুন করে কৌতূহল জাগায় ৷ কারণ প্রাক্তন মন্ত্রীকে এদিন কালো চশমা পরে দেখা যায় ।
এদিন একই মামলায় আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী এবং তাঁর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীও । বিচারপতি বিশ্বরূপ শেঠকে আদালতে বলতে শোনা যায়, এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় পার্থ, পরেশ, অঙ্কিতা-সহ মোট 21 জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে ।
আদালতে পার্থর সওয়াল শুরু হয় । দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ তিনি ৷ ভর্তি বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসাপাতালে ৷ ভার্চুয়াল হাজিরার সময় হাসপাতালের বেড থেকে বিচারকের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করেন তিনি । আদালতে পার্থ দাবি করেন, তিনি নির্দোষ এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার । তাঁর কথায়, "স্যার, আমি শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম । আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ।" তাঁর বক্তব্যের পর বিচারক জানান, প্রমাণ রয়েছে যে অশোক সাহাকে চেয়ারম্যান হিসেবে বসিয়ে নিয়ম ভেঙে নিয়োগ হয়েছে । নকল নথিকেও আসল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ।
তখন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমার সামাজিক সম্মান আছে । 25 বছর ধরে একই এলাকা থেকে পাঁচবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি । আমি নজরদারির দায়িত্বে ছিলাম, তবে নিয়োগের কাজ করত এসএসসি । এই অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে ভুলভাবে আনা হচ্ছে ।" তিনি আরও বলেন, "আমি যাঁদের নিয়োগ করেছি বলে অভিযোগ উঠছে, তাঁদের আমি কখনও নিয়োগ করিনি । অশোক সাহা আগেই ওই পদে ছিলেন । সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় আমার মন্ত্রী হওয়ার আগেই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন । অন্যায় করলে তাঁদের কেন শাস্তি হচ্ছে না ? আমার দোষটা কোথায় ?" শেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আদালতের কাছে আবেদন জানান, "আমায় মুক্তি দিন । সমাজের সামনে দাঁড়াতে দিন । জেলের অন্ধকারে থেকে আমাকে কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি ।"
রাজ্যে শিক্ষক দুর্নীতি-কাণ্ডে 2022 সালের 22 জুলাই নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ইডি দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অভিযান চালায় । সেদিন সকাল থেকে দীর্ঘ তল্লাশি চলে তাঁর বাসভবনে । এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে ইডি । তারপর তদন্তকারীরা পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে হানা দেন । টালিগঞ্জের ডায়মন্ড সিটি আবাসনে অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় নগদ 21 কোটি 90 লক্ষ টাকা । এছাড়াও পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ও সোনার অলঙ্কার ।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই দৃশ্য গোটা রাজ্যে আলোড়ন তোলে । সেই একই দিনে বেলঘরিয়ায় অর্পিতার আরও এক ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকা । এই বিপুল অর্থ নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যজুড়ে । 23 জুলাই পার্থ ও অর্পিতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করে ইডি । তারপর থেকে পার্থ জেল হেফাজতে আছেন । যদিও বারবার তিনি জামিনের আবেদন করেছেন ৷ আদালত তা মঞ্জুর করেনি ।