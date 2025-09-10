মতুয়াদের ভুল বোঝানো হচ্ছে, ভারতের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে বার্তা প্রাক্তন বাংলাদেশি পোস্টমাস্টারের

মতুয়াদের ভুল বোঝানো হচ্ছে, ভারতের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে বার্তা প্রাক্তন বাংলাদেশি পোস্টমাস্টারের
ভারতের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পেয়ে খুব খুশি প্রাক্তন বাংলাদেশি পোস্টমাস্টার । তিনি সকল মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে ভয় না-পেয়ে সিএএ'তে আবেদন করতে বলেছেন ৷
Published : September 10, 2025 at 2:29 PM IST
বাগদা, 10 সেপ্টেম্বর: সিএএ নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা তুঙ্গে ৷ এরই মাঝে সিএএ'তে আবেদন করে ভারতের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট হাতে পেলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধ ৷ ওই বৃদ্ধের নাম প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস ৷ নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের প্রাক্তন এই পোস্টমাস্টার ৷
বাকি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "মতুয়াদের ভুল বোঝানো হচ্ছে সিএএ নিয়ে ৷ আমি কারোর কথায় কান না-দিয়ে সিএএ'তে আবেদন করি ৷ কোনওরকম হয়রানি ছাড়াই সার্টিফিকেট পেয়েছি ৷ সিএএ'তে আবেদন করায় আমার কোনও ভাতা বা সরকারি পরিষেবা বন্ধ হয়নি । তাই সব মতুয়া সম্প্রয়াদের মানুষকে কারও কোনও কথায় কান না-দিয়ে সিএএ'র জন্য আবেদন করতে বলব ৷"
জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ গোপালগঞ্জে ডাক বিভাগে পোস্টমাস্টার হিসাবে চাকরি করতেন প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস ৷ সেদেশের পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি আগেভাগে স্ত্রী ও সন্তানদের ভারতে পাঠিয়ে দেন । তিনি মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে থেকে ভারতে আসা-যাওয়া করতেন । 2009 সালে থেকে পাকাপাকিভাবে তিনি উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানার হেলেঞ্চার বৈচিডাঙায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন ৷ পরবর্তীতে ভারতের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও রেশন কার্ড তৈরি করেন প্রমথ । আর পাঁচজন মতুয়া সম্পদের মানুষের পাশাপাশি তাঁর দাবি ছিল ভারতীয় নাগরিকত্বের ।
প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস জানান, সিএএ আইন লাগু হওয়ার পর তিনি ভারতীয় নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করার কথা ভাবেন ৷ কিন্তু শাসকদল ও বিরোধীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তিনি । তবে চলতি বছরে তিনি মনস্থির করেন, নাগরিকত্বের জন্য সিএএ-তে আবেদন করবেন । সেইমতো সমস্ত নথিপত্র জোগাড় করে এপ্রিল মাসে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস । সবরকম ভেরিফিকেশনের পর সম্প্রতি ভারতের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন তিনি ।
তাঁর কথায়, "এখন আর আমাকে কেউ ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না । আমি একজন ভারতীয় নাগরিক ৷ ভারত সরকার আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে । কোনও প্রকার প্ররোচনায় প্রভাবিত না-হয়ে এবং ভয় না-পেয়ে সকল মতুয়াদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করুন ৷"
বিজেপি নেতা বিধানচন্দ্র হাওলাদার বলেন, "তৃণমূল মানুষকে সিএএ নিয়ে ভুল বোঝাচ্ছে ৷ প্রমথরঞ্জনবাবু আবেদন করে নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেলে মতুয়ারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলে ভোট দেবে না । সেই কারণে তারা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে ৷"
বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অঘোরচন্দ্র হালদার বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম নিঃশর্ত নাগরিকত্ব । কেন্দ্র সরকার কীভাবে নাগরিকত্ব দিয়েছেন সেটা তারাই বলতে পারবে ।" একই সঙ্গে তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেন, "অনেকেই তো সিএএ-তে আবেদন করছে, তাহলে দেখে শুনে দু-একজনকে কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে ? এটা কোনও গিমিক নয় তো ?"