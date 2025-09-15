কার অনুমতিতে বসে সোনাঝুরি হাট, সদুত্তর দিতে পারল না বন বিভাগ
সোনাঝুরি হাট নিয়ে পরিবেশ আদালতে মামলার অভিযোগের সঠিক উত্তর জানাতে পারল না বন বিভাগ । তবে কি এই হাট বেআইনি ?
Published : September 15, 2025 at 9:36 PM IST
বোলপুর, 15 সেপ্টেম্বর: সরকারি কোন দফতরের অনুমতিতে বসছে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির খোয়াই হাট ? জাতীয় পরিবেশ আদালতে জানাতে পারল না বন বিভাগ ৷ এমনকি, এই হাট 'বেআইনি' মামলায় পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্তের অভিযোগগুলিকে জাতীয় পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে কার্যত মান্যতা দিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন বিভাগ ৷
হলফনামায় উঠে এসেছে বিস্ফোরক সব দাবি । বন বিভাগের জমি দখল করে জঙ্গলে গড়ে উঠেছে রিসর্ট, জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে যথেচ্ছভাবে বাড়ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার, জঙ্গলের মধ্যে গাড়ির পার্কিং-সহ একাধিক সরকারি তথ্য ৷
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "আমি হাটের ছবি তুলে যে অভিযোগগুলো আদালতে করেছিলাম হলফনামায় সেগুলোকে মান্যতা দিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন বিভাগ ৷ হাটটি বৈধ কিনা তা বলতেই পারেনি । কে এই হাট বসার অনুমতি দিল, তাও জানাতে পারেনি । আদালত যে নির্দেশ দেবে তা দুই পক্ষই পালন করবে বলে হলফনামায় জানিয়েছে ৷ 14 নভেম্বর আদালত এই মামলার রায় দেবেন ।"
শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে 'খোয়াই হাট' পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ । বছরে লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসেন এখানে ৷ শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসা মানেই সোনাঝুরি জঙ্গলের হাটে কেনাকাটা ও আদিবাসী মানুষজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ । এটা না হলে যেন ঘোরা সম্পূর্ণ হয় না ৷
কিন্তু, এই সোনাঝুরির খোয়াই হাট 'বেআইনি'। বন বিভাগের জায়গায় পরিবেশ ধ্বংস করে কোনও হাট বসতেই পারে না ৷ এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত । সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত হলফনামা চেয়েছিল । নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন বিভাগ আদালতে হলফনামা দিয়েছে ৷
রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হলফনামায় উল্লেখ করেছে
১) সোনাঝুরি জঙ্গলে দুটো রিসর্ট বন দফতরের জায়গায় গড়ে উঠেছে । সেই বিষয়ে তারাই বলতে পারবে ৷
২) রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এই নির্মাণের অনুমতি দিলেও জেলা প্রশাসনের অনুমতি আছে কিনা জানা নেই ৷
৩) জঙ্গলের মধ্যে সপ্তাহে 6 দিন হাট বসে ৷
৪) জঙ্গলের মধ্যে যত্রতত্র আবর্জনা ও প্লাস্টিক পড়ে থাকে ৷
৫) জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি পার্কিং হয় ৷
৬) হোটেল বা রিসর্ট থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য জঙ্গলে ফেলা হয় ৷
৭) জঙ্গলে নিষিদ্ধ কালো জেনারেটর ব্যবহার হয় ৷
৮) হোটেল বা রিসর্টে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও ছাড়পত্র নেই ৷
জাতীয় পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে বন বিভাগ জানিয়েছে
১) 2024 সালের অগস্ট মাস থেকে এই হাট বসছে ৷
২) জঙ্গলে বায়ো টয়লেট আছে ৷
৩) খরা প্রবণ এলাকা হওয়ায় কিছু গাছ নষ্ট হয়েছে ।
৪) চারটি হোটেল বা রিসর্ট বন বিভাগের জায়গায় গড়ে উঠেছে । তাদের উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে ।
৫) জঙ্গলে গাড়ি পার্কিং বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্তের অভিযোগ, এই হাট বসার ক্ষেত্রে সরকারের কোন দফতর অনুমতি দিয়েছে, তার সদুত্তর বন বিভাগ দিতে পারেনি ৷ অর্থাৎ, হাটটির বৈধতা নিয়ে কোনও উত্তর নেই সরকারের কাছে ৷ এছাড়া, বন বিভাগের জায়গায় রিসর্ট গড়ে তোলার অনুমতি রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দেয় কীভাবে ?
সোনাঝুরি হাটের শুরু
2000 সালে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে একটি শৈল্পিক হাটের সূচনা করেছিলেন আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর । স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের মানুষজন সপ্তাহে মাত্র একটি দিন, শনিবার নিজেদের তৈরি শিল্পকর্ম নিয়ে হাটে বসতেন ৷ এই হাটের নাম ছিল 'অন্য বনের খোয়াই হাট' বা 'শনিবারের হাট'।
পরবর্তীতে রাজ্যে পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে হাটের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ 2016-17 সাল থেকে এই হাট বৃহৎ আকার ধারণ করে । বর্তমানে প্রায় 1800টিরও বেশি দোকান বসে হাটে ৷ তাদের কাছ থেকে টাকাও নেওয়া হয় ৷ সেই টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ে কেউ জানে না ৷ সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যেই সারি সারি বাইক, চারচাকা গাড়ি চলাচল করে, যা অধিকাংশই ব্যবসায়ীদের ৷
এছাড়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রিসর্টে গাড়ি চালিয়ে যান পর্যটকরা ৷ এতে বহু গাছ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আর গাছ জন্মায় না ৷ জঙ্গলজুড়ে আবর্জন, প্লাস্টিক পড়ে থাকার অভিযোগও নতুন নয় ৷ গত দুই বছর ধরে আবার সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে চলছে দেদার আবির খেলা ৷ লক্ষ লক্ষ পর্যটকের ঢল নামে । গাছ নষ্ট করেই গাড়ি পার্কিং হয় ।
এই সব মিলিয়ে বন বিভাগের জায়গায় পরিবেশ ধ্বংস করে একটি ব্যবসায়িক হাট কীভাবে বসতে পারে, এই অভিযোগ তুলেই পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ।