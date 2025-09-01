দার্জিলিং, 1 সেপ্টেম্বর: বারবার খাবারের টানে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতির দল । গত এক বছরে নকশালবাড়ি এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে আটজনের । নষ্ট হয়েছে প্রায় 20টি বাড়ি ও বিপুল চাষের জমি । এর প্রতিকারে অভিনব উদ্যোগ নিল বন দফতর । হাতিদের খাবারের জোগানে যাতে ঘাটতি না-হয়, সেজন্য হাতির করিডোরের আশেপাশে লাগানো হবে তাদের পছন্দসই ঘাস । তৈরি করা হবে গ্রাসল্যান্ড । শুধু তাই নয় । হাতি-সহ অন্যান্য বন্য জন্তুদের যাতে পানীয় জলের অভাব না-হয়, সারা বছর যাতে তারা জল পায়, সেজন্য তৈরি করা হবে জলাশয় বা ওয়েটল্যান্ডও ।
কার্শিয়াংয়ে পাইলট প্রজেক্ট
ইতিমধ্যেই কার্শিয়াং বনবিভাগের অধীন কলাবাড়িতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই কাজ শুরু হয়েছে । 10 হেক্টর জমিতে লাগানো হচ্ছে হাতির পছন্দের চার রকমের ঘাস । ঢেড্ডা, চেপ্টি, পুরুণ্ডি ও মালসা । এই চার প্রজাতির ঘাস হাতি, গণ্ডার-সহ তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের অত্যন্ত পছন্দের । এই ঘাসজমি থাকলে হাতির দল এখানেই তাদের মনপসন্দ খাবার পেয়ে যাবে, ফলে তারা আর লোকালয়ে যাবে না, এমনটাই ধারণা বন দফতরের ৷
ঘাসজমি বৃদ্ধিতে মিলছে জোড়া ফল
ঘাসজমির এলাকা বৃদ্ধির কাজে মিলছে জোড়া ফল । এর ফলে একদিকে জঙ্গলে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর খাবারের চাহিদা মিটবে, ফলে তাদের লোকালয়ে বেরিয়ে আসার প্রবণতা কমবে । এছাড়াও ঘাসজমি বৃদ্ধিতে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানও হবে । জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের ওই ঘাস লাগানোর কাজে নিযোগ করা হয়েছে । যাঁদের বেশিরভাগই মহিলা । বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত জঙ্গলের অনেক দুর্গম এলাকাতেও বাড়ানো হচ্ছে ঘাসজমি । ঝোরা, নদী পেরিয়ে যেতে হয় সেসব জায়গায় ।
তৈরি হচ্ছে গ্রাসল্যান্ড
ইতিমধ্যে বনবিভাগের তরফে তিনটে নার্সারিতে ওই ঘাসের চারা তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ দার্জিলিং জেলায় হাতির 10টিরও বেশি করিডোর রয়েছে । সেইসব করিডোরের আশেপাশে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ও জঙ্গলের ভিতরেও গ্রাসল্যান্ড তৈরি করা হবে ।
এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "উত্তরে যথেষ্ট জঙ্গল রয়েছে । প্রায় দেড়শো হাতি রয়েছে । প্রায় তিন হাজার হেক্টর বনাঞ্চল রয়েছে । খাবারের অভাব সেই অর্থে নেই । তবে তাও অনেক সময় ধানের জন্য বা অন্যান্য ফসলের টানে হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে । সেই প্রবণতা আটকাতে এই গ্রাসল্যান্ড তৈরি করা হচ্ছে । পর্যায়ক্রমে উত্তরের অন্যান্য ডিভিশনেও গ্রাসল্যান্ড তৈরি করা হবে ।"
কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, "সারা বছর যাতে পর্যাপ্ত জল থাকে সেরকম ওয়েটল্যান্ড বা জলাশয় তৈরি করা হচ্ছে । এছাড়া হাতির পছন্দের চার রকমের ঘাস লাগানো হবে । ইতিমধ্যে নার্সারি তৈরি করতে চারা তৈরির কাজ চলছে । এতে হাতির লোকালয়ে ঢোকার প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পাবে ।"
খুশি স্থানীয়রা
গত বছর ডিসেম্বরে নকশালবাড়ি ব্লকের টুকুরিয়াঝাড় এলাকায় হাতির হানায় নষ্ট হয়েছিল ঘর । খাবারের টানে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল হাতি । ক্ষতিগ্রস্ত পবন বিশ্বকর্মা বলেন, "মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ে । ধান, ভুট্টা খেয়ে চলে যায় । ফসল নষ্ট করে । ঘরবাড়ি ভেঙে দেয় । যদি এই উদ্যোগের মাধ্যমে হাতি লোকালয়ে ঢোকা বন্ধ হয় তাহলে খুবই ভালো হবে ।"