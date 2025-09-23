দুর্গাপুজোর নীলকণ্ঠ পাখি ধরার আছিলায় বন্যপ্রাণ হত্যা! পদক্ষেপ বন দফতরের

দুর্গাপুজোর নীলকণ্ঠ পাখি ধরার আছিলায় বন্যপ্রাণ হত্যা! পদক্ষেপ বন দফতরের
ঝাড়খণ্ড থেকে ব্যাধের দল এই কাজ করছিল বলে অভিযোগ৷ তাদের ধরে ঝাড়খণ্ডে ফেরত পাঠিয়েছে বন দফতর৷
Published : September 23, 2025 at 4:18 PM IST
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: মহালয়া শেষ৷ বাঙালির শারদোৎসব কার্যত শুরু৷ এখন শুধু মায়ের প্রতীক্ষা৷ এই বাংলায় দুর্গাপুজোর আয়োজন কম নয়৷ বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে আছে প্রাচীন রাজা আর জমিদারবাড়ির পুজো৷ পুজোর রীতি-রেওয়াজও নানাবিধ৷ কোথাও কামান অথবা বন্দুকের গুলির আওয়াজ পুজো শুরুর বার্তা দেয়৷ কোথাও আবার দশমী তিথিতে খোলা আকাশে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে উমার বিদায় বেলার জানান দেওয়া হয়৷
পুজোর মরশুম শুরু হলে বিভিন্ন জায়গায় ফাঁদ পেতে নীলকণ্ঠ পাখি ধরে শিকারিরা৷ মালদাতেও ফি বছর দেখা মেলে এই শিকারিদের৷ মূলত ঝাড়খণ্ড থেকে আসে সেই ব্যাধের দল৷ এবারও এসেছে তারা৷ কিন্তু পাখি ধরার আছিলায় ব্যাধরা এবার দেদারে বন্যপ্রাণ হত্যা করছে বলে অভিযোগ৷ বিষয়টি জানতে পেরেই ব্যবস্থা নিয়েছে বন দফতর৷ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় দেড়শো ঝাড়খণ্ডি ব্যাধকে৷ এই ঘটনা জানাজানি হতে শোরগোল পড়েছে জেলাজুড়ে৷
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস বলেন, “নীলকণ্ঠ বা ইন্ডিয়ান রোলার বিপন্ন তালিকাভুক্ত৷ দুর্গাপুজের দশমী তিথিতে অনেক জায়গায় এই পাখি ওড়ানোর প্রথা রয়েছে৷ প্রতি বছর পুজোর সময় ঝাড়খণ্ড থেকে পাখি শিকারির দল ইন্ডিয়ান রোলারের সন্ধানে মালদায় আসে৷ এই প্রজাতির পাখি ধরে তারা মোটা টাকায় বিক্রি করে৷ কিন্তু যেহেতু তারা নীলকণ্ঠ পাখি মারত না, তাই এতদিন তাদের কেউ কোনও বাধা দেয়নি৷ কিন্তু তারা এবার পাখি ধরার নামে দেদারে বন্যপ্রাণ শিকার করে চলেছে৷ ইতিমধ্যে তাদের হাতে প্রাণ গিয়েছে বুনো খরগোশ, বেজি, বনমুরগি, বুনো শূকর, এমনকি সোনালি শিয়াল ও খ্যাঁকশিয়ালেরও৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এরা মূলত বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার 17 মাইল গ্রামের কাছে প্রায় 10 একর পরিমাণ একটি জঙ্গল ও জলা জায়গায় শিকার করছে৷ আমাদের কাছে তাদের এই বেআইনি শিকারের ছবিও রয়েছে৷ সেই ছবি দিয়ে আমরা দু’দিন আগে বৈষ্ণবনগর থানার পাশাপাশি বন দফতরের কাছে অভিযোগ জানাই৷ শেষপর্যন্ত বন দফতর অভিযান চালিয়ে গতকাল প্রায় 150 জনের একটি শিকারি দলকে আটক করে৷ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ না-করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়৷ আমরা পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখছি৷ ওই ব্যাধের দল ফের শিকারের চেষ্টা চালালে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব৷”
জেলা বনাধিকারিক জিজু জেকব সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “ওই ব্যাধের দলটি ঝাড়খণ্ডের৷ প্রতিদিন সকালের ট্রেনে তারা বৈষ্ণবনগর এলাকায় আসত৷ সারাদিন থেকে সন্ধের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যেত৷ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সেই দলটির খোঁজে গতকাল অভিযান চালান বনকর্মীরা৷ দলটিকে ধরেও ফেলেন তাঁরা৷ কিন্তু তাঁদের হেফাজত থেকে কোনও বন্যপ্রাণী কিংবা পাখি পাওয়া যায়নি৷ পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে৷”
যদিও 17 মাইল এলাকার বাসিন্দা পরিমল মণ্ডল-সহ অনেকেরই বক্তব্য, “ঝাড়খণ্ডি ওই ব্যাধদের হেফাজত থেকে কিছু পাওয়া যায়নি বলে বন দফতর দাবি করলেও আমাদের চোখের সামনেই তারা বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি মেরেছে৷ বাড়ি ফেরার সময় তারা শিকার করা পশুপাখি প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়৷”
আইনজীবী কৃষ্ণগোপাল দাস বলেন, “বন্যপ্রাণ হত্যায় 1972 সালে প্রবর্তিত ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির আর্থিক জরিমানা কিংবা কারাদণ্ড হতে পারে৷ প্রথমে 25 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়৷ কেউ যদি দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করে তবে সর্বাধিক সাত মাসের কারাদণ্ড কিংবা কারাদণ্ডের সঙ্গে আর্থিক জরিমানার শাস্তি ভোগ করতে পারে৷”