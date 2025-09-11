ডলফিনের তেল-সহ 2 ব্যক্তিকে গ্রেফতার বন দফতরের
ডলফিন মেরে তেল তৈরি করা হয় ৷ ডলফিনের তেল মূলত মাছ ধরার টোপ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে ৷
Published : September 11, 2025 at 1:07 PM IST
মালদা, 11 সেপ্টেম্বর: ডলফিনের তেল-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বন দফতর । নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের বুধবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় । সাতদিনের জেল হেফাজত দিয়েছেন বিচারক ৷ বন দফতরের প্রাথমিকভাবে অনুমান, ধৃতরা ডলফিন মেরেই তেল তৈরি করেছে ৷ যদিও ধৃতদের দাবি, তাঁরা উদ্ধার হওয়া তেল মাছ ধরার জন্য কিনে এনেছেন ৷
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সুজিত চৌধুরী (46) ও ক্ষুদিরাম মণ্ডল (56) । বাড়ি পঞ্চানন্দপুরের সাকুল্লাপুর এলাকায় । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে বন দফতরের আধিকারিকরা সাকুল্লাপুর এলাকায় হানা দেন ৷ তথ্য অনুযায়ী ওই এলাকায় তিনটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ডলফিনের তেল ৷ তবে একটি বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি ৷ বাকি দুটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই দুই ব্যক্তিকে ৷
বন দফতরের আধিকারিক সরস্বতী বিশ্বাস বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পঞ্চানন্দপুরের সাকুল্লাটোলা এলাকায় আমরা হানা দিই । তথ্য অনুযায়ী দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ডলফিনের তেল । প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, তারা উদ্ধার হওয়া ডলফিনের তেল কিনে এনেছে । ওই তেল দিয়ে তারা গঙ্গায় মাছ ধরে বলে জানিয়েছে । তাছাড়াও ব্যথায় এই তেল খুব কার্যকর বলেও ধৃতরা দাবি করেছে । বন্য প্রাণী সংরক্ষণের আইন অনুযায়ী ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতরা কোথা থেকে সেই তেল পেল, এই কারবারের সঙ্গে আরও কে কে জড়িত রয়েছে তা জানতে আমাদের তদন্ত চলবে ।"
উল্লেখ্য, ওই এলাকাতে এর আগেও বন্যপ্রাণী হত্যা করে খাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছিল পক্ষীপ্রেমীদের মধ্যে । এদিকে, এই ঘটনার পর ফের বন্যপ্রাণ নিয়ে ব্যবসার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ।
বন দফতর সূত্রে খবর, এর আগে একবার 2017 সালে ডলফিনের চর্বি উদ্ধার হয়েছিল ৷ সেই সময়ও উদ্ধার হওয়া চর্বি থেকে তেল তৈরি করার তথ্য উঠে এসেছিল ৷ অনেকেই মনে করেন ডলফিনের তেলের ঔষধিমূলক গুণ রয়েছে ৷ যদিও ডলফিনের তেলকে মূলত মাছ ধরার টোপ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলে জানা গিয়েছে ৷