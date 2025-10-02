নিম্নচাপের প্রভাবে দশমীতে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, সতর্কবার্তা আলিপুর হাওয়া অফিসের

নিম্নচাপের প্রভাবে দশমীতে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, সতর্কবার্তা আলিপুর হাওয়া অফিসের
বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ দশমীতে কেমন থাকবে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া ? জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : October 2, 2025 at 7:47 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: নিম্নচাপের হাত ধরে আজ, বৃহস্পতিবার দশমীতে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ নবমীর বিকেল থেকেই আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় 100 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আজ দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
নবমীর বিকেলেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ আরও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে । প্রচণ্ড শক্তিশালী নিম্নচাপ দক্ষিণ ওড়িশার স্থলভাগে প্রবেশ করবে ৷ শুক্রবার একাদশীর ভোররাতে নিম্নচাপ গোপালপুর থেকে পারাদ্বীপের মাঝে ওড়িশার স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। বর্তমানে গভীর নিম্নচাপটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে 400 কিলোমিটার দূরে এবং পারাদ্বীপ থেকে 500 কিলোমিটার দূরে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস।
পুজোর মধ্যেই নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ছিল। ফলসরূপ পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। নবমীর রাত থেকেই হাওয়া-বদল হতে শুরু করেছে । আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ দশমী ও একাদশীতে ভাসতে পারে কলকাতা ও তার আশপাশের কয়েকটি জেলা ৷ 1 অক্টোবর অর্থাৎ বুধবার থেকে 4 অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া
নবমীর বিকেল থেকেই আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে । আজ, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ দশমীর দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ কোনও কোনও জায়গায় 100 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে বৃষ্টি কমার ইঙ্গিত ৷ রবিবার কার্নিভালের দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বোধ হবে ৷ সবমিলিয়ে শারদোৎসবের শেষ বেলায় বৃষ্টি সব কিছু পণ্ড করতে চলেছে বলে আশঙ্কা আলিপুর হাওয়া অফিসের ৷
কেমন থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
নিম্নচাপের প্রভাবে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ৷ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ এই 3 জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা ৷ কলকাতা ও হাওড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। অতিবৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে উপকূলবর্তী দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৷ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতেও ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
শুক্রবার একাদশীর দিন ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ বাকি উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
শনিবার অর্থাৎ দ্বাদশীতেও দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা এবং উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে অধিকাংশ জেলার বেশ কিছু এলাকায়। সঙ্গে ণ্টায় 30-40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
রবিবার শহর কলকাতায় কার্নিভালের দিন কমবে বৃষ্টি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সকালের দিকে কোথাও কোথাও রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আদ্রতাজনিত অস্বস্তি ভোগাতে পারে। তবে সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে।
কেমন থাকবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
আজ বৃহস্পতিবার দশমীর দিন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বজায় থাকবে।
শুক্রবার এবং শনিবার অর্থাৎ একাদশী ও দ্বাদশীর দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে ৷ দার্জিলিং-সহ উপরের 5 জেলায় দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে ৷ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। সর্বোচ্চ 200 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। নীচের দিকের জেলা মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
রবিবার উপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং ও উপরের দিকের 5 জেলায়। ভারী বৃষ্টি হতে পারে শুধুমাত্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়।
বুধবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 2.8 মিলিমিটার।