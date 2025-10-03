পুজোয় দেদার খাওয়া-দাওয়া, রেস্তোরাঁয় মিলল পচা মাংস

পুজোয় দেদার খাওয়া-দাওয়া, রেস্তোরাঁয় মিলল পচা মাংস
উৎসবের মরশুমে মানুষ হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভিড় জমাচ্ছে ৷ এই সময় তারা কী ধরনের খাবার দিচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে হঠাৎ হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দফতর ৷
Published : October 3, 2025 at 2:21 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 3 অক্টোবর: রেস্তোরাঁ ও বিরিয়ানির দোকানের ফ্রিজ থেকে জমিয়ে রাখা পচা মাংস উদ্ধার করলেন সরকারি আধিকারিকরা ৷ উৎসবের মরশুমে খাবারের দোকানগুলিতে মানুষের ভিড় জমছে ৷ তারা যে খাবারদাবার পরিবেশন করছে সেগুলির গুণগত মান কেমন, তা খতিয়ে দেখতে হানা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক প্রসেনজিৎ পটোকদার ৷ সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শক জয়দীপ মণ্ডল থেকে শুরু করে পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকরা ৷
এলাকার একটি হোটেলে তাঁরা ফ্রিজে রাখা পচা মাংসের সন্ধান পান ৷ সঙ্গে সঙ্গে সেই মাংস পুকুরে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন আধিকারিকরা ৷ এছাড়া তাঁরা জানতে পেরেছেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে চলছে একাধিক রেস্তোরাঁ ৷ এমতাবস্থায় কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে প্রশাসন ৷
এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক প্রসেনজিৎ পটোকদার বলেন, "এলাকার বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ ও হোটেলে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা ও ডায়মন্ড হারবার থানার সহযোগিতায় অভিযান চালানো হয় ৷ সেখানে বেশ কয়েকটি হোটেলে মজুত রাখা মাংস কবে আনা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি ৷ মেয়াদ উত্তীর্ণ মাংস নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷"
এর পাশাপাশি জেলার খাদ্য সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে রেস্তোরাঁ ও হোটেলের মালিকদের সতর্ক করার পাশাপাশি বৈধ কাগজপত্র রাখার কথা জানানো হয়েছে ৷ আধিকারিক বলেন, "উৎসবের মরশুমে আমরা কোনও হোটেল এবং রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিইনি ৷ তাঁদের এক সপ্তাহের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে তাঁরা নিয়মমাফিক কাজ না করলে আমরা কঠোরতম ব্যবস্থা নেব ৷ ফের অতর্কিতে অভিযান চালাব ৷ সেই সময় যদি গোলমাল পাই তাহলে জেলা খাদ্য দফতরের পক্ষ থেকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
পুরসভার স্বাস্থ্য অফিসার জয়দেব মণ্ডল বলেন, "জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবারে বেশ কিছু হোটেলে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশের সহযোগিতায় জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয় ৷ অভিযান চালিয়ে বেশকিছু হোটেলের রান্নাঘর থেকে শুরু করে খাবারে গুণগত মান এবং মজুত রাখা খাদ্য আমরা পরীক্ষা করে দেখি ৷ ওই হোটেলগুলির ফুড লাইসেন্স বৈধ কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয় ৷ কয়েকটি হোটেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ পচা মাংসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ।"