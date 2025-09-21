আধার-জটিলতায় সমস্যায় 10 লক্ষেরও বেশি রেশন গ্রাহক, সক্রিয় খাদ্য দফতর

আধার-জটিলতায় সমস্যায় 10 লক্ষেরও বেশি রেশন গ্রাহক, সক্রিয় খাদ্য দফতর
আধার সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে পড়লেন 10 লক্ষেরও বেশি রেশন গ্রাহক ৷ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হল খাদ্য দফতর ৷
Published : September 21, 2025 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিপুল সংখ্যক বৈধ রেশন গ্রাহক আধার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়েছেন । সম্প্রতি রাজ্য খাদ্য দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে উঠে এসেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সি হওয়ায় এখনও আধার কার্ড হয়নি প্রায় 10 লক্ষ 41 হাজার গ্রাহকের । এর পাশাপাশি আধার কার্ড থাকলেও বায়োমেট্রিক যাচাই সম্ভব হয়নি, এমন চিহ্নিত হয়েছেন আরও 22 হাজার 286 জন । সবমিলিয়ে প্রায় 10 লক্ষ 75 হাজার গ্রাহককে এখনও আধার সংক্রান্ত সমস্যার কারণে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । এর মধ্যে 96 শতাংশই পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু গ্রাহক ।
খাদ্য দফতর জানাচ্ছে, রেশনের খাদ্য সামগ্রী বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে প্রতিটি গ্রাহকের আধার কার্ড নম্বর যুক্ত করা এবং তাঁর বায়োমেট্রিক যাচাই করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারও এই প্রক্রিয়া কার্যকর করার পক্ষে । তবে একইসঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই নির্দেশ দিয়েছে, আধার কার্ড না-থাকা বা যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়ায় যাতে কোনও বৈধ গ্রাহক খাদ্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত না-হন, তা নিশ্চিত করতে হবে ।
তবু বাস্তবে বেশকিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আধার না-থাকার কারণে বা যাচাই করতে না-পারায় কয়েকজন গ্রাহক রেশন সামগ্রী পাননি । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সক্রিয় হয় রাজ্য প্রশাসন । খাদ্য দফতর সমস্ত জেলাশাসককে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, যেসব বৈধ গ্রাহক এই ধরনের সমস্যায় পড়ছেন, তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে । নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্য দফতরের স্থানীয় আধিকারিকরা সরেজমিনে গিয়ে প্রতিটি গ্রাহকের প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করছেন । সেই যাচাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য উঠে এসেছে, সেটিই সম্প্রতি বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় ।
রাজ্য খাদ্য দফতরের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে মোট রেশন গ্রাহকদের 98.76 শতাংশের সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে । এর মধ্যে আবার বায়োমেট্রিক যাচাই সম্পূর্ণ হয়েছে 98.28 শতাংশ গ্রাহকের ক্ষেত্রে । যদিও কিছু ব্লকে গড়ের তুলনায় কম সংখ্যক গ্রাহকের আধার যাচাই করা সম্ভব হয়েছে । যেমন ঝাড়গ্রামের বিনপুর 2 নম্বর ব্লকে 96.33 শতাংশ গ্রাহকের আধার যাচাই হয়েছে । একইভাবে কোচবিহারের হলদিবাড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকেও যাচাইয়ের হার গড়ের নীচে রয়ে গিয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খাদ্য দফতরের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, "এসব জায়গায় সমস্যার মূল কারণ প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও আঙুলের ছাপে মিল না-পাওয়া । বিশেষত বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ অনেক সময় মেলে না । ফলে আধার যাচাই আটকে যাচ্ছে । অন্যদিকে, শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স কম থাকায় আধার কার্ডই এখনও তৈরি হয়নি ।"
দফতরের দাবি, যে সমস্ত গ্রাহকের আধার সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে, তাঁদের নাম আলাদা করে নথিভুক্ত করা হয়েছে । প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে । যাতে কারওকে বঞ্চনার ঘটনা না-ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন ।
এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে আধার কার্ড বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত করা হলে দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হয়েছে । তবে একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টিও মাথায় রাখা দরকার । সরকারেরও বক্তব্য, প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতা আনাটা জরুরি, কিন্তু মানবিক দিকটিও অগ্রাহ্য করা যাবে না ।
সবমিলিয়ে, রাজ্যে 10 লক্ষেরও বেশি রেশন গ্রাহক আধার সংক্রান্ত জটিলতায় আপাতত সমস্যায় থাকলেও প্রশাসনের দাবি, তাঁদের কেউই রেশন থেকে বঞ্চিত হবেন না । স্থানীয় স্তরে দ্রুত তাঁদের সমস্যার সমাধান করা হবে ।