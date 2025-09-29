প্রথা মেনে মহাসপ্তমীতে চাঁচল রাজবাড়ি থেকে শোভাযাত্রায় মন্দিরে গেলেন অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী

প্রথা মেনে মহাসপ্তমীতে চাঁচল রাজবাড়ি থেকে শোভাযাত্রায় মন্দিরে গেলেন অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী
350 বছরের পুরনো এই পুজো শুরু করেছিলেন রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী ৷ কথিত আছে দেবীর স্বপ্নাদেশে সতীঘাটে অষ্টধাতুর মূর্তি খুঁজে পেয়েছিলেন রাজা ৷
Published : September 29, 2025 at 4:30 PM IST
মালদা, 29 সেপ্টেম্বর: প্রাচীন প্রথা মেনে মহাসপ্তমীর ঊষালগ্নে চাঁচল রাজবাড়ি থেকে চারদিনের জন্য পাহাড়পুর দুর্গাদালানে গেলেন মা চণ্ডী ৷ সোমবার সকালে রাজবাড়ি থেকে অষ্টধাতুর চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী মা চণ্ডীকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রাজ ঐতিহ্য মেনে এ দিন চাঁদির পাখায় মাকে হাওয়া দিতে-দিতে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরে ৷ যাত্রার শুরুতে সোনার ঝাড়ু দিয়ে সাফ করা হয় পথ ৷
আগামী চারদিন ওই মন্দিরে মৃণ্ময়ীর সঙ্গেই পূজিতা হবেন মা চণ্ডী ৷ দশমী তিথিতে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে রাজবাড়ির মন্দিরে ৷ দশমীর গোধূলিতে মহানন্দার সতীঘাটে নিমজ্জিত হবেন মৃণ্ময়ী মা ৷ প্রাচীন এই অনুষ্ঠানে এদিন সামিল হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ ৷ চার কিলোমিটার পথ ছিল লোকারণ্য ৷
সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে মালদার উত্তরাংশ-সহ বিহারের কিছু অংশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী এই পুজোর পত্তন করেছিলেন ৷ কথিত রয়েছে, দেবী চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন, মহানন্দার সতীঘাটে তাঁর অষ্টধাতুর মূর্তি রয়েছে ৷ রাজমাতাকে দিয়ে সেই মূর্তি নদী থেকে তুলে আনতে হবে ৷ তারপর স্বয়ং রাজাকে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷
দেবীর স্বপ্নাদেশ মেনে রাজা নদীতে পাওয়া সেই মূর্তি রাজবাড়ির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ৷ দেবীর নিত্যপুজো শুরু হয় ৷ পরবর্তীতে ফের দেবীর স্বপ্নাদেশ পান রাজা ৷ এবার দেবী তাঁকে আদেশ দেন, রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে সতীঘাটে মায়ের মন্দির নির্মাণ করে সেখানেই প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সঙ্গে দুর্গাপুজো করতে হবে ৷ মায়ের নির্দেশে সতীঘাটে খড়ের ছাউনি যুক্ত মাটির মন্দিরে দেবীর দুই রূপের পুজো শুরু হয় ৷ পরবর্তীতে রাজা রামচন্দ্রের প্রপৌত্র শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর নির্দেশে পাহাড়পুরে মায়ের পাকা মন্দির নির্মাণ করেন রাজ এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার সতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখনও পুরনো সমস্ত রীতি মেনে সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো এই পুজো হয়ে থাকে ৷
এদিন সকালে মরা মহানন্দায় পাহাড়পুর দুর্গাদালানের কলাবউয়ের স্নান সারা হতেই রাজবাড়ি থেকে বের করা হয় অষ্টধাতুর মা চণ্ডীকে ৷ এই উপলক্ষে সাতসকালেই রাজবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ ৷ রাজবাড়ির নিত্যপূজারি ভোলানাথ পাণ্ডে সেখানকার মন্দির থেকে মাকে বিদায় দেন ৷ ঢাক-ঢোল, ব্যান্ড পার্টির বাজনায় মাকে ক’দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পাহাড়পুরে ৷
এবার পাহাড়পুর দুর্গাদালানের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন টিটো বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, “রাজবাড়ি থেকে আজ মা সিংহবাহিনীকে এই মন্দিরে আনা হল ৷ দশমী পর্যন্ত তিনি এখানে থাকবেন ৷ পুরনো রীতি অনুযায়ী এই চারদিন মায়ের স্নান, অন্নভোগ এখানেই হবে ৷ প্রথম থেকেই মহাষ্টমী তিথিতে এখানে কুমারীপুজো হয় ৷ দশমীর দিন মাকে ধুমধাম করে রাজবাড়িতে রেখে আসা হবে ৷ দশের সাহায্যে আগের থেকে এখন আরও ভালোভাবে পুজো হচ্ছে ৷”
চাঁচলের বাসিন্দা সন্দীপন দাস বলেন, “আজ মহাসপ্তমী ৷ প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আজ মা সিংহবাহিনীকে চাঁচলরাজের ঠাকুরবাড়ি থেকে বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে পাহাড়পুর চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে আসা হল ৷ প্রায় 20 হাজার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ তাঁকে আজ মৃণ্ময়ীর পাশেই স্থাপন করা হয়েছে ৷ আজ থেকে দশমী পর্যন্ত অষ্টধাতু নির্মিত চতুর্ভূজা মা সিংহবাহিনীর পুজো এখানে মৃণ্ময়ীর পাশে হবে ৷ দশমীতে মৃণ্ময়ীর মা’র বিসর্জন হবে ৷ এই প্রতিমার বিসর্জনেরও একটি রীতি রয়েছে ৷ দশমীর গোধূলি লগ্নে মায়ের বিসর্জন হয় ৷ সেই সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মাকে নদীর ঘাট পর্যন্ত আলো দেখান ৷ আগে লণ্ঠনের আলোয় মাকে পথ দেখানো হতো ৷ এখন দেখানো হয় মোবাইল ফোনের টর্চে ৷ রাজ আমলে যে ঘাটে এক রাজমাতা সহমরণে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই ওই ঘাট সতীঘাট নামে পরিচিত ৷ সেখানেই মৃণ্ময়ী মায়ের বিসর্জন হয়ে আসছে ৷”