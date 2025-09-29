457 বছরের মহাপ্রথা মেনে আন্দুলের দত্ত চৌধুরী পরিবারে হয় 'শত্রু বলি'

457 বছরের মহাপ্রথা মেনে আন্দুলের দত্ত চৌধুরী পরিবারে হয় 'শত্রু বলি'
মহানবমীর সন্ধ্যায় মাটির মানবাকৃতি মূর্তির সামনে কুমড়ো ফাটিয়ে হয় 'শত্রু বলি' ৷
হাওড়া, 29 সেপ্টেম্বর: আন্দুলে দত্ত চৌধুরী পরিবারের আঙিনায় পা রাখলেই মনে হয়, হঠাৎ সময়ের ঘড়ি থেমে গেছে ৷ 457 বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো শুধু দেবী দশভুজার আরাধনা নয়—এ যেন এক জীবন্ত ইতিহাস ৷ ষষ্ঠ পুরুষ রামসরণ দত্ত চৌধুরীর হাত ধরে শুরু হয়েছিল যে যাত্রা, তা আজও জমিদারি আমলের স্মৃতি বয়ে চলেছে ৷
এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে দেবী দুর্গার আরাধনার পাশাপাশি 'শত্রু বলি'র রীতি আছে ৷ মাটি দিয়ে তৈরি মানবাকৃতির একটি মূর্তি, যার সামনে কুমড়ো ফাটানো হয় ৷ যাকে 'শত্রু বলি' বলেন দত্ত চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা ৷ যার প্রস্তুতি শুরু হয় মহালয়ার আগের কৃষ্ণপক্ষ নবমীর ভোর থেকে ৷
পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, ওই দিন বাড়ির আঙিনায় জমে ওঠে টুকটাক কর্মব্যস্ততা ৷ মাটির গন্ধে ভরে ওঠে চারদিক ৷ কাঠামোর উপর গুঁজে দেওয়া হয় খই, চাল, কুমড়ো, কলা ৷ এককথায় প্রতিমার কাঁচামাল ৷ বয়স্ক পুরোহিত মন্ত্রপাঠ শুরু করেন ৷ আর তখনই ছোট-ছোট হাত চালের গুঁড়ো দিয়ে গড়ে তোলা হয় একটি মানবাকৃতি—যাকে বলে ‘শত্রু’ ৷
দুর্গাপুজোর নিয়ম অনুযাযী, ষষ্ঠীর বোধনের সময় ঠাকুরদালানের ভিতরে ধূপের ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে ৷ ঢাকের তালে তাল মিলিয়ে মহিলাদের গলায় উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ঠাকুর দালান ৷ অষ্টমীর ভোরবেলায় দত্ত চৌধুরী বাড়িতে মহালয়ার সুর মিলিয়ে যায় আরতির ঝঙ্কারে ৷ সেই সময় পুরনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল থেকে যেন ফিসফিস করে বেরোয় শত বছরের কাহিনি ৷
আর নবমী আসতেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় 457 বছরের পুরনো সেই 'শত্রু বলি' দেওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ৷ নবমীর সন্ধ্যে নামতেই কালো প্রদীপ জ্বলে ওঠে ৷ আলো-ছায়ার খেলা ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি কোণে ৷ ঢাক, বাঁশি আর ঘণ্টার মিশ্র সুরে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে ৷ ঠিক সেই সময় মাটির 'শত্রু' মূর্তির সামনে কুমড়ো ফাটানো হয়, যাকে বলা হয় শত্রু বলি ৷ মন্ত্রপাঠ আর প্রদীপের আলোয় মনে হয় যেন ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে ৷ কুমড়ো ফাটার সেই শব্দ আঙিনার বাতাসে প্রতিধ্বনি তোলে ৷
দশমীর সকালে পুজো শেষে ঠাকুরদালান থেকে প্রতিমা নামানো হয় ৷ সেখানেই পাড়ার মহিলারা মাকে বরণ করেন, লাল-সিঁদুর মেখে একে অপরকে রাঙিয়ে দেন ৷ মেঝেতে লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ে, যেন মাটিও কথা বলতে শুরু করে ৷ রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে পোলাও-খিচুড়ির গন্ধ ৷ বাইরে থেকে আসা আত্মীয়রা ভিড় জমান বাড়ির আঙিনায় ৷ শেষে নদীর জলে প্রতিমা ভাসানো হয় ৷ সেই মুহূর্তে আনন্দ-দুঃখ মিশে যায়, আর ইতিহাসের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মিলেমিশে যায় ৷
মিতা বোস দত্ত চৌধুরী আবেগ নিয়ে বলেন, "নবমীর শত্রু বলি শুধু আমাদের রীতি নয়, এ আমাদের মহাপ্রথা ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছি ৷"
প্রদীপের আলো, কুমড়োর গন্ধ, ঢাকের ছন্দ আর শীতল বাতাসে যেন প্রতিটি মুহূর্ত আজও বেঁচে আছে ৷ আন্দুলের দত্ত চৌধুরী পরিবার শুধু দুর্গাপুজো পালন করেন না ৷ তাঁরা ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখেন ৷ চারশো বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসে এই পুজো তাই আজও শিহরণ জাগায় ৷ যেন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় ভেসে ওঠা এক চলচ্চিত্রের দৃশ্য ৷