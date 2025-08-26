মালদা, 26 অগস্ট: গঙ্গা ভাঙন অব্যাহত মালদায় ৷ পুরনো বাঁধ বাঁচাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি নতুন রিং বাঁধের একাংশ তলিয়ে গেল নদীগর্ভে ৷ গঙ্গা ভাঙন যত তীব্র হচ্ছে, তত ঘুম কাড়ছে মানিকচকের ভূতনি চরবাসীর ৷
ভূতনি চরের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সজীব মণ্ডল বলেন, "সময় এখনও বাকি ৷ আরও অন্তত 20 দিন ৷ সেপ্টেম্বরের 15 তারিখ না পেরোলে কিছু বলা যাবে না ৷ তবে একটাই আশার কথা, এবার আগাম বর্ষা ৷ হয়তো বেশিরভাগ বৃষ্টি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে ৷ সেপ্টেম্বর থেকে ভারি বৃষ্টি আর নাও হতে পারে ৷ যদি নদীর জল আরও না বাড়ে তবে এবারের মতো রক্ষে পাব ৷ ফের জল বাড়তে শুরু করলে আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না ৷ নদীবাঁধের অনেকটা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে ৷ সোমবারও অল্পবিস্তর ভাঙন হয়েছে ৷ ফের জল বাড়তে শুরু করলে বাঁধের বাকি অংশটাও তলিয়ে যাবে ৷ গোটা ভূতনি আরও একবার বানভাসি হবে ৷"
তাঁর কথায়, চরবাসীদের দুর্ভাবনার বিষয়টি আরও একবার সামনে এসেছে ৷ অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না ৷ গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দাদের বরাবরের দাবি, শুখা মরশুমে ভাঙন রোধের কাজ করলে বর্ষায় আতঙ্ক অনেকটাই কমে যায় ৷ গঙ্গার পুরনো বাঁধ বাঁচাতে চলতি বছর কিন্তু শুখা মরশুমেই রিং বাঁধ নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল সেচ দফতর ৷ কাজ শেষও হয়েছিল বর্ষা শুরুর আগে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কিছুদিন আগে সেই কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু ৷ বলেছিলেন, "সেচ দফতর এখানে বেশ ভালো কাজই করেছে ৷ কলকাতা ফিরে মুখ্যমন্ত্রীকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গা ভাঙন নিয়ে রিপোর্ট করব ৷"
মন্ত্রীর বক্তব্যে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাঁর রিপোর্টে জেলা সেচ দফতরের তারিফ করা হয়েছে ৷ কিন্তু দমকল মন্ত্রী কলকাতা ফিরতে না ফিরতেই পরিস্থিতিটা আমূল বদলে গেল ৷ ফুলতে শুরু করল গঙ্গার জল ৷ পৌঁছে গেল চরম বিপদসীমার অনেক উপরে ৷ জলের চাপে কেটে গেল সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি টাকায় তৈরি 2400 মিটারের নতুন রিং বাঁধের একাংশ ৷ কয়েকদিন পর নদীর জল দ্রুতগতিতে নামতে শুরু করলে আবারও ওই বাঁধের একাংশ তলিয়ে গেল গঙ্গাগর্ভে ৷ সেচ দফতর বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা করলেও সফল হয়নি ৷ স্বস্তির বিষয় একটিই ৷ গঙ্গার জলস্তর এখন বিপদসীমার অনেকটাই নীচে ৷ মঙ্গলবার সকালে নদীর জলস্তর ছিল 24.23 মিটার ৷ বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 26 সেন্টিমিটার নীচে ৷
জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন, "উত্তর চণ্ডীপুরে রিং বাঁধ নির্মাণের সময় সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়েছিল ৷ মাটিও পরীক্ষা করা হয় ৷ যে পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে তা হঠাৎ কেটে যাওয়ার কথা নয় ৷ তবে নদী ভাঙন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ৷ নীচের নরম মাটির স্তর জলের স্রোতে কেটে গিয়ে উপরের অংশে বিপত্তি ঘটায় ৷ এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে ৷ যদিও দফতরের আধিকারিক, কর্মী-সহ শ্রমিকরা বাঁধ রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ নদীর জল এখন প্রতিদিন কমছে ৷ আশা করা যায়, আর কোনও বিপর্যয় ঘটবে না ৷ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতির কাজ জারি রয়েছে ৷"
মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র কিন্তু ক'দিন আগেই ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁর সাফ কথা, "শংকরটোলা ঘাটে সেচ দফতর যেভাবে ফুলহরের ভাঙন রোধের কাজ করছি তা সঠিক নয় ৷ বস্তায় মাটি কম ভরা হচ্ছিল ৷ অবশ্য উত্তর চণ্ডীপুরে সেচ দফতর সঠিকভাবে রিং বাঁধ নির্মাণ করেছিল ৷ কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে আমাদের হেরেই যেতে হয় ৷ গঙ্গা ভাঙন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেও কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙন রোধের কাজে একটাকাও বরাদ্দ করেনি ৷ কেন্দ্রের নিষ্পৃহতার জন্য প্রতি বছর ভূতনিবাসীকে বন্যা ও ভাঙনের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷"
শুধু মানিকচক নয়, গঙ্গার ভাঙনে বিপর্যস্ত রতুয়া 1 নম্বর ব্লকও ৷ সেখানকার বাসিন্দা রুহুল আমিনের কথায়, "এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পন্থা, গঙ্গায় ড্রেজিং করা ৷ নদীর বুক থেকে পলি নিষ্কাশনের এই কাজ রাজ্য সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয় ৷ এক্ষেত্রে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবেই ৷ কেন্দ্রীয় সরকার নমামি গঙ্গে প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে ৷ কিন্তু এখানে সেই কাজ কোথায়? সেই টাকা কি নদীর নিম্ন অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষজনের প্রাণ বাঁচাতে খরচ করা যায় না?"