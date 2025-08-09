মালদা, 9 অগস্ট: চরম বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা ৷ বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ফুলহরও ৷ এর জেরে ভাঙন বিধ্বস্ত রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রাম জলবন্দি হয়ে পড়েছে ৷ জল ঢুকে পড়েছে বেশ কিছু বাড়ি, প্রাথমিক স্কুল, এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও ৷ দুই পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে রতুয়ার সড়ক যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ৷
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা করেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লক প্রশাসন ৷ দুর্গত এলাকায় খোলা হয়েছে ফ্লাড শেল্টার, যাতায়াতের জন্য প্রশাসনের তরফে নৌকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ যদিও সব জায়গায় সেই নৌকার ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি ৷ অসুস্থ ও অন্তঃসত্ত্বাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার জন্য নামানো হয়েছে এনডিআরএফ ৷ ইতিমধ্যে স্পিডবোটে এলাকায় টহল দিতে শুরু করেছেন এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা ৷
শনিবার বেলা 12টায় মানিকচক ঘাটে গঙ্গার জলস্তরের উচ্চতা ছিল 25.63 মিটার ৷ চরম বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 0.33 মিটার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা ৷ একই সময় হরিশ্চন্দ্রপুরের তেলজন্নায় ফুলহরের উচ্চতা ছিল 27.91 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 0.48 মিটার বেশি ৷ ফুলহরের চরম বিপদসীমা 28.35 মিটার ৷ যে গতিতে নদীর জলস্তর বাড়ছে, তাতে আগামী দু’তিনদিনের মধ্যেই ফুলহর চরম বিপদসীমা পেরিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
ইতিমধ্যে ফুলহরের জল ঢুকতে শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিদপুর, ভাকুরিয়া, কাওয়াডোল প্রভৃতি এলাকায় ৷ এদিকে গঙ্গার জল ঢুকে পড়েছে মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বঙ্কুটোলা, রাজকিশোরটোলা, সম্বলপুর, জগবন্ধুটোলা, বোধনটোলা, গোবিন্দপুর গ্রামে ৷ বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুরেও এখন বইছে গঙ্গার জল ৷ জল ঢুকেছে মানিকচক ব্লকের কালুটোনটোলা-সহ বেশ কিছু এলাকায় ৷ দুই নদীর জলে সমস্যায় পড়েছেন তিন ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ ৷
তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে ৷ ফুলহর নদীর ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা যেতেই কালীতলা গ্রামে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল ৷ নৌকা চলছে সেখানে ৷ যাতায়াতের তাড়াহুড়োয় যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার নজরদারিতে সেখানে রয়েছেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা ৷ সেচ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর জল মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের 10-12টি বুথ এলাকায় ঢুকে পড়েছে ৷ যদিও গ্রামবাসীদের দাবি, মহানন্দটোলার 23টি ও বিলাইমারির 18টি বুথে নদীর জল বইছে ৷
জলবন্দি চন্দনা মণ্ডল বলেন, “নদীর জল বেড়েই চলেছে ৷ আজ সকালে আমার জায়গাটাও ডুবে গিয়েছে ৷ অবস্থা কাহিল ৷ আমার স্বামী হৃদরোগী ৷ আমাদের জমি জায়গা নেই ৷ খেটে খাই ৷ ছেলেটা স্কুলে পড়ছে ৷ জলের মধ্যে কষ্ট করে চলাফেরা করতে হচ্ছে ৷ জল এখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ৷ সবচেয়ে ভয়, গোটা এলাকায় জল হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়ছে ৷ বাথরুম-শৌচাগারে এখন জল ৷ নলকূপটাও ডুবে যাওয়ার মুখে ৷ অন্য জায়গা থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে ৷ কিনেও জল খাচ্ছি ৷ এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও সরকারি সহায়তা পাইনি ৷ প্রশাসনের কেউ এখনও আসেনি ৷”
বঙ্কুটোলার লালচাঁদ মণ্ডল বলছেন, “জল প্রতিদিনই বাড়ছে ৷ আজও বেড়েছে ৷ আমাদের এখানে প্রতিটি বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে ৷ ঘরের ভিতর এক কোমর জল ৷ চৌকির উপরে কিংবা মাচা তৈরি করে থাকছি ৷ খাবারের সমস্যা রয়েছে ৷ নৌকা এখনও এখানে দেওয়া হয়নি ৷ সরকারি সুবিধে কিছু পাইনি ৷ খুব কষ্টে থাকছি ৷ আমরা সবাই গরিব মানুষ ৷ প্রত্যেকেই সরকারি সহায়তার দিকে তাকিয়ে আছি ৷ জল আরও বাড়লে আমাদের ঘর ছাড়তে হবে ৷ কোথায় যাওয়া যায় সেটা ভাবছি ৷”
ওই গ্রামেরই পুতুলদেবী বলেন, “অবস্থা খুব খারাপ ৷ বন্যায় সব ডুবছে ৷ বাড়ির কিছু বাঁচাতে পারছি না ৷ তাই যেটুকু সম্ভব, জিনিসপত্র ডোঙায় চাপিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি ৷ শুধু আজ নয়, কয়েকদিন ধরেই নদীর জল বাড়ছে ৷ গতকাল পর্যন্ত বাড়িতে ছিলাম ৷ আজ আর থাকা যাবে না ৷ এখনও এদিকে কোনও সরকারি নৌকা দেওয়া হয়নি ৷ সরকারি সহায়তা কিছু পাইনি ৷ কেউ খোঁজখবরও নিতে আসেনি ৷ আমাদের একটা সরকারি ঘর দিলে খুব ভালো হয় ৷”
মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মঞ্জু রায়ের প্রতিনিধি ভিকু রায়ের বক্তব্য, “আমাদের পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধান ৷ জলের মধ্যে সে যাতায়াত করতে পারছে না ৷ আমি তার প্রতিনিধি ৷ আমিই পরিস্থিতি দেখছি ৷ পঞ্চায়েতের 23টি বুথেই জল ঢুকে পড়েছে ৷ ফলে আমাকে প্রতিটি বুথ নিয়েই ভাবতে হচ্ছে ৷ গোবিন্দপুর, নয়া বিলাইমারি থেকে শুরু করে কালীতলা পর্যন্ত জল ৷ বিলাইমারি, শ্রীকান্তটোলা, কান্তটোলা ভাঙনে সাফ ৷ এখন মুলিরামটোলা কাটতে শুরু করেছে ৷ সেসব জায়গাতেও এখন নদীর জল ৷ আমি যতটা পাচ্ছি ত্রাণ দিতে শুরু করেছি ৷ বাঁধে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের চাল, আলু দেওয়া হচ্ছে ৷ শ্রীকান্তটোলা, মুলিরামটোলায় মানুষের জন্য রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ পাঁচ থেকে ছ’শো মানুষের খাবার রান্না হচ্ছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখানে সব জায়গায় বড় নৌকা চলতে পারছে না ৷ তাই 40-50 জন মানুষ বহনের উপযোগী ছোট ডিঙি নৌকার ব্যবস্থা করেছি ৷ কালীতলায় এমন পাঁচটি নৌকা দেওয়া হয়েছে ৷ গোবিন্দপুরে ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে বড় নৌকা দেওয়া হয়েছে ৷ বিধায়ক আর বিডিও যা নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা সেইমতো চলছি ৷ তবে এখন চারদিকে জল ৷ প্রতি বাড়ির জন্য নৌকা দিতে পারছি না ৷ মহানন্দটোলা এখন টলমল হয়ে রয়েছে ৷ তবে সবাইকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে ৷’’
ভিকু আরও জানান, ফ্লাড সেন্টারে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ৷ সেখানেও ত্রাণ দেওয়া হয়েছে ৷ পরিবারপিছু 20 কিলো চাল আর পাঁচ কিলো আলু দেওয়া হচ্ছে ৷ বাঁধে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের অনেক কষ্টে ত্রাণ পৌঁছোতে হচ্ছে ৷ তবে যারা এখনও বাড়িতে রয়েছে তাদের সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছোনো যায়নি ৷ এখানে প্রচুর ত্রাণের প্রয়োজন ৷ পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী এখনও আসেনি ৷
রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো বলেন, “পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রেখে চলেছি ৷ ইতিমধ্যে দুর্গত এলাকায় তিনটি ফ্লাড সেন্টার খোলা হয়েছে ৷ 10টি নৌকা দেওয়া হয়েছে ৷ জলবন্দি মানুষজনকে দ্রুত ফ্লাড সেন্টার অথবা কোনও উঁচু জায়গায় সরে যেতে বলা হচ্ছে ৷ দুর্গত এলাকার অসুস্থ মানুষজন এবং অন্তঃসত্ত্বাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে এনডিআরএফ টিম নামানো হয়েছে ৷ ওই টিমের সদস্যরা স্পিডবোটে মানুষজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ ব্লকে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রয়েছে ৷ মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে ৷ কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও সেখানে পাঠানো হয়েছে ৷”