ETV Bharat / state

নাগরাকাটায় একরাতে রেকর্ড 2199 মিলিমিটার বৃষ্টি, NDRF নামল বানভাসি ডুয়ার্সে

দোমহনী থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেখলীগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি ৷ লোকালয়ে ঢুকেছে ডায়না ও গাঠিয়া নদীর জল ৷

NORTH BENGAL FLOOD
নাগরাকাটা ব্লকে একরাতে রেকর্ড 2199 মিলিমিটার বৃষ্টি ৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: একরাতের বৃষ্টিতে বানভাসি ডুয়ার্সের অধিকাংশ অঞ্চল ৷ জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা-বাগানে একরাতেই 2199 মিলিমিটারের রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে ৷ একটি ব্লকে এক রাতে এত পরিমাণ বৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷

এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার আরও 24টি এলাকায় 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ আর এই রেকর্ড বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি জেলা-সহ নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানবাসি হয়েছে ৷ আর এই রেকর্ড বৃষ্টির কারণে, ডায়না ও গাঠিয়া নদী প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নাগরাকাটা ও পাহাড়ি ঝোরা ৷ অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বানারহাটে ৷

North Bengal Flood
ডুয়ার্স অঞ্চলে লোকালয়ে ঢুকছে নদীর জল ৷ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যাপ্রাণীরাও জলের তোড়ে ভেসে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার করতে এনডিআরএফ বা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে ৷

জলপাইগুড়ির দোমহনী থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেখলীগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর ৷ এই পরিস্থিতিতে বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়িয়েছে তিস্তা সেতুর পাশে বাঁধের ফাটল ৷ স্থানীয়রাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে রংধামালি, টাকিমারি এলাকায় তিস্তা নদীর জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ৷ বানভাসিরা বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়েছেন ৷

North Bengal Flood
জলপাইগুড়িতে বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বানভাসি লোকজন ৷ (নিজস্ব ছবি)

ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে, ভুটান ও পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীতে জল বেড়েছে ৷ শিসামারা নদীর জল শালকুমার হাট এলাকায় ঢুকে পড়েছে ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন রিসর্ট এবং হোম-স্টে’তে আটকে পড়েছেন অনেক পর্যটক ৷ তাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে ৷ গোটা পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে ৷"

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পাতকাটা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রধান হেমব্রম বলেন, "ডোডালিয়া পাড়া এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ বিডিও এসেছিলেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৷ একশো থেকে দেড়শো পরিবার বিপাকে পড়েছে ৷ প্রতিটি বাড়ির ভিতরে এক বুক সমান জলে জমে রয়েছে ৷ এই মানুষগুলো কোথায় যাবেন, বুঝে উঠতে পারছি না ৷"

North Bengal Flood
ভারীবৃষ্টির জেরে খরস্রোত নালায় ৷ (নিজস্ব ছবি)

একরাতের বৃষ্টিতে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জলপাইগুড়ি জেলাপ্রশাসন ৷ জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি ৷ নাগরাকাটায় ভারি বৃষ্টির কারণে জল জমে গিয়েছে ৷ আমরা SDRF ও NDRF-কে পাঠিয়েছি বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য ৷ বানভাসিদের সবরকমের সাহায্য করা হচ্ছে ৷"

জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত থেকে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে 261 মিলিমিটার, বানারহাটে 310 মিলিমিটার, বড়দিঘিতে 295 মিলিমিটার, গাঠিয়াতে 351 মিলিমিটার, হিলাতে 326 মিলিমিটার, জিতি এলাকায় 332 মিলিমিটার, নাগরাকাটাতে 211 মিলিমিটার, ডায়নাতে হয়েছে 344 মিলিমিটার ৷ বানারহাটের মরাঘাটে 251 মিলিমিটার, কুর্তি চা-বাগানে 370 মিলিমিটার, পলাশবাড়িতে 229 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ গেন্দ্রাপাড়াতে একরাতেই 322 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD SITUATION IN DOOARSNDRFRECORD OVER NIGHT RAIN IN NAGRAKATAডুয়ার্সে বন্যাNORTH BENGAL FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.