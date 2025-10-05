নাগরাকাটায় একরাতে রেকর্ড 2199 মিলিমিটার বৃষ্টি, NDRF নামল বানভাসি ডুয়ার্সে

নাগরাকাটায় একরাতে রেকর্ড 2199 মিলিমিটার বৃষ্টি, NDRF নামল বানভাসি ডুয়ার্সে
দোমহনী থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেখলীগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি ৷ লোকালয়ে ঢুকেছে ডায়না ও গাঠিয়া নদীর জল ৷
Published : October 5, 2025 at 2:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: একরাতের বৃষ্টিতে বানভাসি ডুয়ার্সের অধিকাংশ অঞ্চল ৷ জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা-বাগানে একরাতেই 2199 মিলিমিটারের রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে ৷ একটি ব্লকে এক রাতে এত পরিমাণ বৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷
এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার আরও 24টি এলাকায় 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ আর এই রেকর্ড বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি জেলা-সহ নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানবাসি হয়েছে ৷ আর এই রেকর্ড বৃষ্টির কারণে, ডায়না ও গাঠিয়া নদী প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নাগরাকাটা ও পাহাড়ি ঝোরা ৷ অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বানারহাটে ৷
অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যাপ্রাণীরাও জলের তোড়ে ভেসে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার করতে এনডিআরএফ বা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ির দোমহনী থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেখলীগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর ৷ এই পরিস্থিতিতে বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়িয়েছে তিস্তা সেতুর পাশে বাঁধের ফাটল ৷ স্থানীয়রাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে রংধামালি, টাকিমারি এলাকায় তিস্তা নদীর জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ৷ বানভাসিরা বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়েছেন ৷
ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে, ভুটান ও পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীতে জল বেড়েছে ৷ শিসামারা নদীর জল শালকুমার হাট এলাকায় ঢুকে পড়েছে ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন রিসর্ট এবং হোম-স্টে’তে আটকে পড়েছেন অনেক পর্যটক ৷ তাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে ৷ গোটা পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে ৷"
বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পাতকাটা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রধান হেমব্রম বলেন, "ডোডালিয়া পাড়া এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ বিডিও এসেছিলেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৷ একশো থেকে দেড়শো পরিবার বিপাকে পড়েছে ৷ প্রতিটি বাড়ির ভিতরে এক বুক সমান জলে জমে রয়েছে ৷ এই মানুষগুলো কোথায় যাবেন, বুঝে উঠতে পারছি না ৷"
একরাতের বৃষ্টিতে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জলপাইগুড়ি জেলাপ্রশাসন ৷ জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি ৷ নাগরাকাটায় ভারি বৃষ্টির কারণে জল জমে গিয়েছে ৷ আমরা SDRF ও NDRF-কে পাঠিয়েছি বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য ৷ বানভাসিদের সবরকমের সাহায্য করা হচ্ছে ৷"
জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত থেকে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে 261 মিলিমিটার, বানারহাটে 310 মিলিমিটার, বড়দিঘিতে 295 মিলিমিটার, গাঠিয়াতে 351 মিলিমিটার, হিলাতে 326 মিলিমিটার, জিতি এলাকায় 332 মিলিমিটার, নাগরাকাটাতে 211 মিলিমিটার, ডায়নাতে হয়েছে 344 মিলিমিটার ৷ বানারহাটের মরাঘাটে 251 মিলিমিটার, কুর্তি চা-বাগানে 370 মিলিমিটার, পলাশবাড়িতে 229 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ গেন্দ্রাপাড়াতে একরাতেই 322 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷