উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, লোকালয়ে ঢুকছে বন্যপ্রানীরা, বাতিল একাধিক ট্রেন

উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, লোকালয়ে ঢুকছে বন্যপ্রানীরা, বাতিল একাধিক ট্রেন
তিস্তার পার থেকে প্রায় 150টি পরিবারকে নিরাপদে সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ এছাড়া বাংলা ও সিকিমের মধ্যে সংযোগ করা জাতীয় সড়কও বন্ধ ৷
Published : October 5, 2025 at 12:09 PM IST
শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : রাতভর টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি । মহানন্দা, জলঢাকা, তিস্তা-সহ একাধিক নদী বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যপ্রানীরা প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে। বেশকিছু ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন।
তিস্তাবাজার এলাকা-সহ তিস্তার পারে থাকা প্রায় দেড়শো পরিবারকে নিরাপদে সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রতিটি এলাকায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। দার্জিলিঙের বিভিন্ন হোটেলে থাকা পর্যটকদের বাইরে বেরতে বারণ করা হয়েছে ৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে জলঢাকা নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। কামারঘাট এলাকায় জলের মধ্যে আটকে পড়েছে একপাল হাতি। পাশাপাশি স্থানীয় কালীবাড়ি এলাকাতেও একটি গন্ডার লোকালয়ে চলে আসে। তবে শুধু হাতি-গন্ডার নয়, কাশিয়ার বাড়ি এলাকায় একটি বাইসনের শাবক উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। কার্শিয়াংয়ে গ্রামে ঢুকে পরে একাধিক হরিন। বহু বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে নদীতে ভেসে গিয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন বনকর্মীরা।
দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীন প্রকাশ বলেন, "পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে। অনেক সড়ক বন্ধ রয়েছে। পর্যটকদের হোটেলেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।" কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণিয়াম টি বলেন, "তিস্তার জলস্তর বেড়েছে। বীপদ সীমা দিয়ে বইছে। প্রায় দেড়শো পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।" দুর্যোগের জেরে প্রভাবিত হয়েছে ট্রেন চলাচলেও। বাংলা থেকে অসম যাওয়ার একাধিক ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুর পথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে এনজেপি আলিপুরদুয়ার জংশন ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। ধুবরি শিলিগুড়ি ডেমু স্পেশাল। বাতিল শিলিগুড়ি বক্সিরহাট এক্সপ্রেস।
তিস্তার জল উঠে এসেছে জাতীয় সড়কে। তিস্তাবাজারের কাছে 29 মাইল ভালুখোলায় তিস্তার জল উঠে বন্ধ হয়ে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। এছাড়া রাতে মিরিক এবং দুধিয়ার মাঝের লোহার সেতুর একাংশ বৃষ্টিতে ভেঙে গিয়েছে। তার ফলে শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের যোগাযোগ বন্ধ। এমনকী দার্জিলিং শহরের সঙ্গেও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
শিলিগুড়ির পোড়াঝাড়ে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ভয়ানক রূপ নিয়েছে ফুলবাড়ির মহানন্দা ক্যানেল। প্লাবিত হয়েছে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন গলগলিয়া। এদিকে হাসিমারায় রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তথ্য বলছে, সকাল 8টা পর্যন্ত 153 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। তোর্সা নদীর জলস্তর 118 মিটার উপর দিয়ে বইছে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। জলপাইগুড়িতেও রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। একরাতে 172 মিলিমিটার বৃষ্টি পেয়েছে শহর। যা এই বছর রেকর্ড বৃষ্টি। দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে 268 মিলমিটার। বন্ধ হয়ে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। 29 মাইল ও রেশিখোলাতেও ধসের জেরে বন্ধ হয়েছে যোগাযোগ। সমস্ত ছোট গাড়ি বিকল্প ঘুরপথে আলগাড়া, গরুবাথান হয়ে চলাচল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বড় গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷