উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

বন্যা পরিস্থিতির ফলে রবিবার বহু পর্যটক জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন । তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে নদী পথে উদ্ধার করা হয় ।

বন্যা পরিস্থিতি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের একাধিক রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত (ইটিভি ভারত)
Published : October 6, 2025 at 11:54 AM IST

জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের একাধিক এলাকা চলে গিয়েছে জলের তলায় ৷ ফুঁসছে তিস্তা থেকে শুরু করে জলঢাকা-সহ একাধিক নদী ৷ এই আবহে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ৷ আপাতত পর্যটকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷

ভারী বৃষ্টিতে ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের একাধিক এলাকায় ধসে নেমে রাস্তার ক্ষতি হয়েছে ৷ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ ৷ বন্যা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় উদ্যানের একাধিক রাস্তা ও সেতুরও প্রবল ক্ষতি হয়েছে ৷ এই আবহে পর্যটক ও বনকর্মীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জাতীয় উদ্যানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার জানাল কর্তৃপক্ষ ৷

জলমগ্ন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়ে পর্যটকদের কুনকি হাতির সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

পুজোর মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানেও ভিড় জমান তাঁরা ৷ রবিবার বহু পর্যটক জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন । তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে নদী পথে উদ্ধার করা হয় । পাশাপাশি, জাতীয় উদ্যান থেকে প্রচুর বন্যপ্রাণী জলে ভেসে গিয়েছে । প্রাণের দায়ে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা । তাদের উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনাটাও এই মুহূর্তে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন বিভাগ কর্মীদের কাছে । এই আবহে কোনওভাবেই পর্যটক ও বনকর্মীদের বিপদের মুখে ফেলতে চাইছে না জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ ৷ আর সেকারণেই পর্যটকদের জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতি বন্ধ করে দিলেন তাঁরা ৷

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান সোমবার সকালে বলেন, "গতকাল জাতীয় উদ্যানে প্রচুর জল ঢুকে যায় ৷ এতে বহু রাস্তার ক্ষতি হয়েছে । পর্যটকরা আটকে পড়েছিলেন ৷ তাঁদের উদ্ধার করতে হাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে । জাতীয় উদ্যানের অনেক রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । সেতু জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । জাতীয় উদ্যানে কোথায় কী কী ক্ষতি হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে ।"

বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে কালিখোলা সেতু (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "এর পাশাপাশি, জাতীয় উদ্যানে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তার দিকটিও আমাদের ভাবতে হচ্ছে । পর্যটক ও বনকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় উদ্যান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধই থাকবে জাতীয় উদ্যান ।"

এদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে জড়িত পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ জলদাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন । ইতিমধ্যেই অনেক পর্যটক তাঁদের বুকিং বাতিল করেছেন । ডুয়ার্স যাওয়ার পথের বিভিন্ন এলাকায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে একাধিক সেতু এবং রাস্তা ৷ সবমিলিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পর্যটন শিল্প ।

ভুটান থেকে নাগরাকাটা হয়ে 31নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার কালিখোলা সেতু বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে । এর ফলে সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন যেতে দেওয়া হচ্ছে না । পায়ে হেঁটে পর্যটক-সহ ভুটানের নাগরিকদের যাতায়াত করতে হচ্ছে । রবিবার জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ধূপগুড়ি এলাকায় জল ঢুকে বেশ কিছু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে । সোমবার রাজ্যের মন্ত্রীর অরূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে আসছেন ৷

জলদাপাড়া পৌঁছনর রাস্তা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

এদিন, নাগরাকাটার ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়কের সেতু পরিদর্শনে যান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা । সাংসদ জানান, ডুয়ার্সের লাইফ লাইন হল কালিখোলা সেতু । দ্রুত এই সেতু সাড়াই করার চেস্টা করছে প্রশাসন । বন্যা পরিস্থিতির ফলে ডুয়ার্সজুড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি ৷

পড়ুন: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল; নাগরাকাটায় মৃত 5

