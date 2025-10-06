উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান
বন্যা পরিস্থিতির ফলে রবিবার বহু পর্যটক জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন । তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে নদী পথে উদ্ধার করা হয় ।
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের একাধিক এলাকা চলে গিয়েছে জলের তলায় ৷ ফুঁসছে তিস্তা থেকে শুরু করে জলঢাকা-সহ একাধিক নদী ৷ এই আবহে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ৷ আপাতত পর্যটকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
ভারী বৃষ্টিতে ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের একাধিক এলাকায় ধসে নেমে রাস্তার ক্ষতি হয়েছে ৷ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ ৷ বন্যা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় উদ্যানের একাধিক রাস্তা ও সেতুরও প্রবল ক্ষতি হয়েছে ৷ এই আবহে পর্যটক ও বনকর্মীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জাতীয় উদ্যানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার জানাল কর্তৃপক্ষ ৷
পুজোর মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানেও ভিড় জমান তাঁরা ৷ রবিবার বহু পর্যটক জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন । তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে নদী পথে উদ্ধার করা হয় । পাশাপাশি, জাতীয় উদ্যান থেকে প্রচুর বন্যপ্রাণী জলে ভেসে গিয়েছে । প্রাণের দায়ে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা । তাদের উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনাটাও এই মুহূর্তে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন বিভাগ কর্মীদের কাছে । এই আবহে কোনওভাবেই পর্যটক ও বনকর্মীদের বিপদের মুখে ফেলতে চাইছে না জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ ৷ আর সেকারণেই পর্যটকদের জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতি বন্ধ করে দিলেন তাঁরা ৷
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান সোমবার সকালে বলেন, "গতকাল জাতীয় উদ্যানে প্রচুর জল ঢুকে যায় ৷ এতে বহু রাস্তার ক্ষতি হয়েছে । পর্যটকরা আটকে পড়েছিলেন ৷ তাঁদের উদ্ধার করতে হাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে । জাতীয় উদ্যানের অনেক রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । সেতু জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । জাতীয় উদ্যানে কোথায় কী কী ক্ষতি হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "এর পাশাপাশি, জাতীয় উদ্যানে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তার দিকটিও আমাদের ভাবতে হচ্ছে । পর্যটক ও বনকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় উদ্যান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধই থাকবে জাতীয় উদ্যান ।"
এদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে জড়িত পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ জলদাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন । ইতিমধ্যেই অনেক পর্যটক তাঁদের বুকিং বাতিল করেছেন । ডুয়ার্স যাওয়ার পথের বিভিন্ন এলাকায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে একাধিক সেতু এবং রাস্তা ৷ সবমিলিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পর্যটন শিল্প ।
ভুটান থেকে নাগরাকাটা হয়ে 31নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার কালিখোলা সেতু বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে । এর ফলে সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন যেতে দেওয়া হচ্ছে না । পায়ে হেঁটে পর্যটক-সহ ভুটানের নাগরিকদের যাতায়াত করতে হচ্ছে । রবিবার জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ধূপগুড়ি এলাকায় জল ঢুকে বেশ কিছু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে । সোমবার রাজ্যের মন্ত্রীর অরূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে আসছেন ৷
এদিন, নাগরাকাটার ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়কের সেতু পরিদর্শনে যান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা । সাংসদ জানান, ডুয়ার্সের লাইফ লাইন হল কালিখোলা সেতু । দ্রুত এই সেতু সাড়াই করার চেস্টা করছে প্রশাসন । বন্যা পরিস্থিতির ফলে ডুয়ার্সজুড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি ৷