স্নায়ু ও অটো-ইমিউন রোগে প্রথমবার ক্যানসারের ওষুধ প্রয়োগে এল সাফল্য

স্নায়ু ও অটো-ইমিউন রোগে প্রথমবার ক্যানসারের ওষুধ প্রয়োগে এল সাফল্য
'সিরো নেগেটিভ অটো-ইমিউন এনসেফালাইটিস' রোগে প্রয়োগ করা হল 'রিটুক্সিম্যাব' ৷ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চলেছে বছর সাতের শিশু ৷
Published : October 7, 2025 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত দেখল কলকাতা শহর ৷ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ক্যানসারের ওষুধ প্রয়োগ করে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত শিশুর প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসকরা ৷ ক্যানসারের ওষুধ 'রিটুক্সিম্যাব' (Rituximab) প্রয়োগ করা হল 'সিরো নেগেটিভ অটো-ইমিউন এনসেফালাইটিস'-এ আক্রান্ত 7 বছরের ওই শিশুর উপর ৷ এটি একটি বিরল ও প্রাণঘাতী স্নায়ুরোগ ৷ বর্তমানে সে পুরোপুরি সুস্থ ৷ মঙ্গলবার হাসপাতালে ওই শিশুর 7 বছরের জন্মদিন পালন করা হল ৷
ভাটপাড়ার ওই শিশুটি গত 28 অগস্ট গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় ৷ খিঁচুনির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় সে ৷ ক্রমাগত খিঁচুনির কারণে চিকিৎসকরা বাধ্য হয়ে তাকে ইন্টুবেশন ও ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখেন ৷ এরপর শিশুটির সিটি স্ক্যান ও সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) পরীক্ষা করানো হয় ৷ তাতে মেনিনজাইটিস ধরা পড়ে ৷ সেই মতো চিকিৎসা শুরু হয় ৷ চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে শুরুতে কিছুটা শারীরিক উন্নতি হলেও, পরে আচমকাই অবস্থার অবনতি ঘটে ৷ জ্ঞান হারিয়ে যায়, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয় গোটা শরীর ৷ এমনকি কথা বলা ও খাওয়া-দাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে সে ৷
পরবর্তী কিছু শারীরিক পরীক্ষার পর পেডিয়াট্রিক ইনসেনটিভ কেয়ারের প্রধান চিকিৎসক সহেলী দাশগুপ্তর নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ শুরু হয় চিকিৎসা ৷ ফের কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা ৷ সেই রিপোর্টে দেখা যায় ওই শিশু 'সিরো নেগেটিভ অটো-ইমিউন এনসেফালাইটিস' রোগে ভুগছে ৷
এর পরেই প্রচলিত চিকিৎসা -'ইনট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (IVIG) ও মেথাইলপ্রেডনিসোলোন' ইনজেকশন প্রয়োগ করেন চিকিৎসকরা ৷ কিন্তু, তাতে বিশেষ ফল মেলে না ৷ তখন এমআরআই করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ সেই রিপোর্টে দেখা যায়, মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল কর্টেক্সে জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ যার ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি ও রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷
তখন শেষ ভরসা হিসেবে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হয় 'রিটুক্সিম্যাব' ইনজেকশন ৷ যা মূলত ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় ৷ তবে, গবেষণার ভিত্তিতে 'রিটুক্সিম্যাব' ইনজেকশন কিডনির সমস্যার ক্ষেত্রে এর আগে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ৷ এমনকি স্নায়ু ও অটো-ইমিউন রোগের ক্ষেত্রে এটি কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে ৷ তবে, তা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালে কোনও রোগীর উপর এর আগে প্রয়োগ করা হয়নি ৷ কলকাতার এই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা কিডনির রোগের ক্ষেত্রে 'রিটুক্সিম্যাব' ইনজেকশন ব্যবহার করেছেন ৷ তবে, স্নায়ু ও অটো-ইমিউন রোগের ক্ষেত্রে 'রিটুক্সিম্যাব' ইনজেকশনের প্রয়োগ এই প্রথম ৷
হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ওই শিশুকে 'রিটুক্সিম্যাব' ইনজেকশন দেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আশ্চর্যরকম পরিবর্তন দেখা যায় ৷ শিশুটি বসতে, হাঁটতে ও নিজে হাতে খেতে শুরু করে ৷ চিকিৎসক সহেলী দাশগুপ্ত বলেন, "অটো-ইমিউন রোগের চিকিৎসায় রিটুক্সিম্যাব সত্যিই এক যুগান্তকারী ওষুধ ৷ এই ক্ষেত্রে এটি একেবারে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে ৷"
শিশুদের নিউরো বিশেষজ্ঞ সার্জেন চিকিৎসক অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শিশুদের অটো-ইমিউন এনসেফালাইটিস চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে রিটুক্সিম্যাব ৷ কর্টিকো স্টেরয়েড, ইনট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (IVIG) বা প্লাজমা এক্সচেঞ্জের মতো প্রথমসারির চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি কার্যকর না-হলে, এই ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে ৷ রিটুক্সিম্যাব মূলত বি-সেলগুলিকে ধ্বংস করে নিজের কাজ করে ৷ ফলে মস্তিষ্কে আক্রমণকারী ক্ষতিকারক অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া কমে যায় ৷ এর ফলে অটো-ইমিউন এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত শিশুদের স্নায়ুজনিত উপসর্গ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে ৷"
এক মাসের বেশি লড়াই শেষে এখন ওই শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ ৷ যেহেতু রিটুক্সিম্যাব শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয়, তাই তাকে কিছুদিন আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল ৷ তবে, সম্প্রতি তাকে আইসোলেশন থেকে বের করা হয়েছে ৷ এমনকি এ দিন হাসপাতালে তার জন্মদিন পালন করা হয় ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, বুধবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবে ওই শিশুটি ৷