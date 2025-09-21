বর্ষাতি-মুখোশ পরে জিমে ঢুকে গুলি, মহালয়ার সকালে চারু মার্কেটে আতঙ্ক

বর্ষাতি-মুখোশ পরে জিমে ঢুকে গুলি, মহালয়ার সকালে চারু মার্কেটে আতঙ্ক
রেনকোট ও মুখোশ পরে মহালয়ার সকালে চারু মার্কেটের জিমে ঢুকেছিল আততায়ীরা ৷ তাঁদের খোঁজ চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ ৷
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষের শুরুতে শহরের জিমে শুটআউট ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জিমের মালিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার মহালয়ার সকালে কলকাতার চারু মার্কেট এলাকায় ৷
কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায় বলেন, "এই ঘটনায় স্থানীয় চারু মার্কেট থানায় একটা অভিযোগ হয়েছে ৷ সেই সময় জিমে যারা উপস্থিত ছিল তাদের একটা নামের তালিকা তৈরি হয়েছে ৷ প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ জিমের মালিকের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ৷ ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ৷ সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে চারু মার্কেট এলাকার একটি পরিচিত জিমে আচমকা ঢুকে পড়ে দুই আততায়ী । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রেনকোট ও মুখোশ পরে জিমে ঢুকেই মালিককে লক্ষ্য করে পরপর দু'রাউন্ড গুলি চালায় তারা । সৌভাগ্যবশত অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান জিমের মালিক ।
ঘটনার সময় জিমে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন সদস্য । হঠাৎ গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় । জিমের সামনেই জমজমাট বাজার থাকায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যেও । গুলি চালানোর পরই দ্রুত পালিয়ে যায় আততায়ীরা । খবর পেয়ে চারু মার্কেট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ।
কেন এই হামলা, তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । তবে উৎসবের মরশুমে জনবহুল এলাকায় এমন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা । পুলিশ ঘটনার নেপথ্যে অপরাধমূলক কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেই দিকও খতিয়ে দেখছে । আততীয়দের খোঁজে নেমেছে পুলিশ ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, টার্গেট ছিলেন একমাত্র জিম মালিকই । গোটা ঘটনার জেরে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তিনি ।
এদিকে ঘটনার পর জিমের সদস্য ও আশপাশের ব্যবসায়ীরাও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত । পুজোর আগে শহরে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে । ইতিমধ্যেই কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা সবকটি থানার অফিসার ইনচার্জ এবং অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জদের নিজ নিজ থানা এলাকায় পুলিশি তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন । এছাড়াও উৎসবের আবহে শহরকে একেবারে কড়া নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে । তারপরেও এই প্রকারের গুলি চলার ঘটনা, তাও আবার একেবারে পুজোর কিছুদিন আগেই, এই বিষয়টি এলাকার বাসিন্দাদের ভাবাচ্ছে ।
মূলত পুজোর সময় জেলা-সহ দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ঠাকুর দেখতে কলকাতায় আসেন ৷ সারারাত চলে প্যান্ডেল হপিং থেকে প্রতিমা দর্শন ৷ শনিবারই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীভূমি থেকে টালা প্রত্যয়ের পুজোর উদ্বোধনের মাধ্যমে এবছরের শারদোৎসের সূচনা করেছেন ৷ ইতিমধ্যে রাস্তায় লোকজন ঠাকুর দেখতেও বেরিয়ে পড়ছেন ৷ তার মাঝে শহরে শুটআউটের ঘটনা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন খাড়া করেছে ৷