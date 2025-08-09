কলকাতা, 9 অগস্ট: রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে সামিল হয়ে যাচ্ছেন । এটা বাঞ্ছিত নয় । আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মার নবান্ন অভিযান নিয়ে এমনটাই শনিবার বললেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
9 অগস্ট আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি ৷ এদিন নবান্ন অভিযানে মেয়ের ধর্ষক ও খুনিদের শাস্তি চেয়ে ফের পথে নেমেছেন আরজি করের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা । আর তা নিয়ে এদিন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও অভয়ার বাবা-মাকে । তাঁর কথায়, "অভয়ার মা-বাবাকে প্রথম থেকেই ভুল পথে চালনা করা হচ্ছে ।"
তিনি বলেন, "অভয়ার বাবা-মা রাজনৈতিক দলের পাল্লায় পড়ে কোর্টে গিয়েছেন । তারপরে সিবিআই হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী তাদের বাড়িতে গিয়ে সবরকমের আশ্বাস দিয়েছেন । এরপরেও তারা রাজনৈতিক দলগুলির থেকে প্রভাবিত হয়ে যা ইচ্ছে বলছেন । আমরা তাদের মেয়ের মৃত্যুতে সমানভাবে সহানুভূতিশীল । আমরাও চাই দোষীদের ফাঁসি হোক । কিন্তু আদালতের নির্দেশে, আমরা কিছু বলতে পারি না । এটা অত্যন্ত দুঃখের যে আরজি করের আমাদের মেয়ের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার দুঃখ আমাদের সবার মনে রয়েছে ।"
নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, আরজি করের ঘটনার একবছর কেটে যাওয়ার পরেও বিচার অধরা । সেই প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে দোষীর শাস্তি আমরা সবাই চাই । কিন্তু এটাকে রাজনীতিকরণ করে দিয়ে আরজি করের যে মেয়ের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, যে মেয়ের প্রাণ গিয়েছে, তাকে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে ।" পালটা এদিন ফিরহাদ প্রশ্ন করেন, "নবান্ন অভিযান কিসের জন্য ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন যে প্রকৃত দোষীর শাস্তি চাই ।"
তিনি বলেন, "অর্থহীন আন্দোলনের কারণ হচ্ছে রাজ্যের যে মা মাটির সরকার আছে তাকে বদনাম করতে চাইছে । যেটা তারা করতে পাচ্ছে না । বিজেপি শাসিত রাজ্য বাঙালিদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে । বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে । সেটা নিয়ে সারা বাংলায় গর্জন হচ্ছে । তাই এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তার মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইছে । বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই । তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিলেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিষয়কে অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই নবান্ন অভিযান ৷"
তাঁর দাবি, "আমরা মনে প্রাণে চাই আরজি করের ঘটনায় ফাঁসি হোক । কিন্তু যারা কোর্টে গিয়ে ফাঁসি আটকানোর চেষ্টা করেছে, আজকে তারাই আন্দোলনে নেমেছে । আমরাও চাই যা তদন্ত হওয়ার হোক ।"
শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির নবান্ন অভিযান নিয়ে ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট বলেন, "হোঁচট খেয়েছে বলে তাই অভিমুখ ঘুরে দেওয়ার চেষ্টা করছে ।" এরপর বিরোধী দলনেতার নাম না করেই বলেন, "কিসের আরাজনৈতিক । তুমি কোনও জিনিস আরাজনৈতিক ছেড়েছো । কোনও কুৎসা বন্ধ করেছ, শুধু ব্যক্তিগত কুৎসা করেছো । আজকের নবান্ন অভিযান সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিক ।"
এদিন আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া নিয়ে ফিরহাদ বলেন, "মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন । বিরোধীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হত তাহলে তাঁরা হতো ।"