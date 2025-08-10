দুর্গাপুর, 10 অগস্ট: এলাকার মানুষ যখন সারাদিনের কাজ সেরে বাড়িতে রাতের খাওয়া-দাওয়াতে ব্যস্ত ৷ তখনই হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচিতে কেঁপে উঠল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার ডিপিএল কলোনি । এক আবাসনের তিনতলায় হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।
শনিবার রাতের ঘটনায় এসিপি দুর্গাপুর সুবীর কুমার রায় বলেন, "আমরা গতকাল রাতের বেলায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কীভাবে আগুন লেগেছে তা দমকল বিভাগ বলতে পারবে।"
স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য -
- ঘটনা প্রসঙ্গে ওই বিল্ডিংয়ের একতলার বাসিন্দা মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাকে পাড়ার একজন ফোন করে বলে আমাদের বিল্ডিংয়ের তিনতলায় আগুন লেগে গিয়েছে। তড়িঘড়ি ছুটে আসি আমি। এরপর দমকলে খবর দিই। দমকলের তৎপরতায় খুব কম সময়ের মধ্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।"
- ঘটনা প্রসঙ্গে ওই বাড়ির বাসিন্দা বলেন, "বাড়িতে কেউ না-থাকায় বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরেই মিটারের একটা সমস্যা চলছিল। অত্যাধিক বিল আসত প্রতিমাসে। বহুবার বিদ্যুৎ দফতরকে জানিও সুরাহা হয়নি। আমার অনুমান সেখান থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৷"
- স্থানীয় বাসিন্দা কৌশানি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি প্রথম দেখতে পায় আগুন জ্বলতে। তিনতলায় কেউ ছিল না। দমকলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছে না।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, যে সময় আগুন লাগে, তখন বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিলেন বাইরে অর্থাৎ বাজারে কিংবা নিকটবর্তী দোকানে। আগুনের লেলিহান শিখা প্রথম দেখতে পান পাশের একটি আবাসনের লোকজন। তাঁরা ছুটে এসে জানান, বাসিন্দাদের। ঘটনাস্থলে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু আগুন ততক্ষণে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। খবর যায় কোকওভেন থানার পুলিশের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের দমকল বিভাগকেও।
দমকলের ইঞ্জিন ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু হয়। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কেউ বলছেন শর্ট সার্কিট, কেউ সন্দেহ করছেন গ্যাস সিলিন্ডার লিক। তবে নিশ্চিত করে কিছুই জানা যায়নি এখনও পর্যন্ত। আগুনে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। তবে প্রাণহানির কোনও খবর নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোকওভেন থানার পুলিশ। দমকল বিভাগও পৃথকভাবে অনুসন্ধানে নেমেছে।