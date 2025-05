ETV Bharat / state

ডায়মন্ড হারবার থানায় বিস্ফোরণ ! এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন - DIAMOND HARBOUR POLICE STATION FIRE

ধোঁয়ায় ঢেকেছে ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকা ( ইটিভি ভারত )

ডায়মন্ড হারবার, 28 মে: থানায় বিস্ফোরণ । ডায়মন্ড হারবারে কালো ধোঁয়ায় ঢাকল এলাকা । ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বিস্ফোরণের কেঁপে ওঠে ডায়মন্ড হারবার 10 নম্বর ওয়ার্ডে মাধবপুর এলাকায় 117 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত ডায়মন্ড হারবার থানা । হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি । নিরাপত্তাজনিত কারণে গোটা এলাকা মুড়ে ফেলে ডায়মন্ড হারবার থানা । বিচ্ছিন্ন করা হয় এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা । পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডায়মন্ড হারবার থানার পক্ষ থেকে এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ শব্দবাজি থানা চত্বরে যে এলাকায় মজুত করা হয়েছিল সেই জায়গায় হঠাৎই আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে । তবে কীভাবে সেখানে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ । ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় । এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, "থানার পাশে একটি পুকুরে 20 কেজি কাঁচা গান পাউডার মজুত ছিল । হঠাৎ সেখান থেকে বিস্ফোরণ হয় । সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি । ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । কী কারণে হঠাৎ এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।" পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে একটি ট্রান্সফরমার বাস্ট করে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে । যদিও সম্পূর্ণ বিষয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে । তারপরই আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যাবে । বাড়িতে মজুত বহু গ্যাস সিলিন্ডার, চা করতে গিয়ে একের পর এক বিস্ফোরণ

