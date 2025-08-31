ETV Bharat / state

শাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, ফের FIR মহুয়ার বিরুদ্ধে - TMC MP MAHUA MOITRA FIR

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ কৃষ্ণনগরের পর ফের এফআইআর দায়ের হল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ৷

Published : August 31, 2025 at 7:42 PM IST

রায়পুর, 31 অগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে মানা থানায় এফআইআর দায়ের হয় ৷ অভিযোগকারী স্থানীয় গোপাল সামন্ত ও অঞ্জনা গাইন তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)- 196 ধারা (বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধঅযে জাত-ধর্ম-ভাষার ভিত্তিতে শত্রুতা ছড়ানো), 197 ধারায় (জাতীয় সংহতির জন্য ক্ষতিকর অভিযোগ) মামলা দায়ের হয়েছে মহুয়ার বিরুদ্ধে ৷

মহুয়া মৈত্রের বিতর্কিত মন্তব্য

সম্প্রতি রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিঁধে মহুয়া বলেন, "ওরা বারবার অনুপ্রবেশ নিয়ে বলছে ৷ কিন্তু ভারতের সীমান্তে পাঁচটি বাহিনী সুরক্ষার দায়িত্বে থাকে ৷ এবং সেটা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব ৷" তিনি শাহকে আক্রমণ করে বলেন, "যদি আমাদের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য কেউ না থাকে, যদি অন্য দেশের মানুষ প্রতিদিন প্রবেশ করতে থাকে আর যদি আমাদের নাগরিকরা অভিযোগ করে যে অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের মা-বোনদের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে এবং আমাদের জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাহলে প্রথমে আপনার যা করা উচিত, তা হল অমিত শাহের মাথা কেটে টেবিলে রাখা ।" গত বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এহেন মন্তব্য করেন বলে জানা গিয়েছে ৷

এই মন্তব্যকে 'গভীর আপত্তিকর' বলে উল্লেখ করে বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের প্রবীণ নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "কুরুচিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য কেবল ব্যক্তি নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের মানসিকতাকেও প্রতিফলিত করে । এটা যদি তৃণমূলের সরকারি নীতি না হয়, তাহলে তাঁদের ক্ষমা চাইতে হবে এবং মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"

এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রথমে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি ৷ অভিযোগকারী স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ মজুমদার ৷ এরপর ছত্তিশগড়ে এফআইআর দায়ের হল ৷

রায়পুরের অভিযোগকারী গোপাল সামন্তো ও অঞ্জনা গাইনের অভিযোগ, মহুয়া মৈত্রর মন্তব্য প্ররোচনামূলক ৷ তাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা ৷ গোপাল সামন্তো বলেন, "একজন সাংসদের এই ধরনের মন্তব্য গণতন্ত্রের গৌরবের জন্য অমর্যাদার ৷ সমাজে অশান্তি ও অসামাজিক তত্ত্বকে প্রশ্রয় দেয় ৷ সাংসদ মহুয়া মৈত্রের এই বক্তব্য দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ৷ এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হবে ৷ এই ধরনের মন্তব্য গণতন্ত্র বিরোধী ৷"

