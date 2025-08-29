ETV Bharat / state

অমিত শাহকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, মহুয়ার বিরুদ্ধে FIR - FIR AGAINST MAHUA MOITRA

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিঁধে বিতর্কিত বক্তব্য । তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় এফআইআর দায়ের করলেন এক ব্যক্তি । কী বললেন মহুয়া ?

Mahua Moitra
মহুয়া মৈত্র (ফাইল চিত্র)
Published : August 29, 2025 at 10:21 PM IST

কৃষ্ণনগর, 29 অগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করে নয়া বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁর বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি । দলীয় সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ মজুমদার অভিযোগটি দায়ের করেছেন।

বিজেপি নেতারা তাঁর মন্তব্যকে "গভীর আপত্তিকর" এবং "গণতান্ত্রিক আলোচনার অপমান" বলে বর্ণনা করেছেন । বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন,"কুরুচিকর এবং আপত্তিকর মন্তব্য কেবল ব্যক্তি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে । আমরা জানতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেসের এই সরকারী নীতি কি, যদি না হয়, তাহলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে এবং মৈত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ।"

মহুয়া মৈত্রর বিতর্কিত বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স পোস্টে লেখেন, "বিজেপি ট্রোল সেলের মোডাস অপারেন্ডি - একটি ইস্যু বেছে নিন । এটি সমস্ত বাসিন্দা টুইটারদের কাছে পৌঁছে দিন (এবং "i" এর পরিবর্তে "a"ও একই রকম হবে) এবং এটিকে সোশাল মিডিয়ায় "ভাইরাল" করুন । আজকের থিম হল মহুয়া মৈত্রের "অফ উইথ হিজ হেড" । বন্ধুরা, আমার কুখ্যাতি দীর্ঘজীবী হোক । ভালো লেগেছে ।" যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এখনও সাংসদের মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ।

26 অগস্ট নিজের লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে একটি অনুষ্ঠানে অভিযোগ করেন, অমিত শাহ বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁর মাথা কেটে বিচারের টেবিলে রাখা উচিত । তাঁর সেই বক্তব্য সম্প্রচারিত হতেই বিজেপি এই ঘৃণামূলক মন্তব্যের জন্য তৃণমূল সাংসদের তীব্র সমালোচনা করে ।

মঙ্গলবার নদিয়া জেলায় একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মহুয়া মৈত্র অভিযোগ করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে । তারা বারবার অনুপ্রবেশকারীদের কথা বলছে; কিন্তু ভারতের সীমান্ত পাঁচটি বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত, এবং এটি সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব । এরপরই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, "লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে অনুপ্রবেশকারীরা জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে । কিন্তু তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখনও তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন এবং হাততালি দিচ্ছিলেন ।"

এরপর তিনি শাহের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করে ঘোষণা করেন, "যদি আমাদের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য কেউ না থাকে, যদি অন্য দেশের মানুষ প্রতিদিন প্রবেশ করছে, যদি আমাদের নাগরিকরা অভিযোগ করে যে অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের মা-বোনদের দিকে নজর রাখছে এবং আমাদের জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাহলে প্রথমে আপনার যা করা উচিত তা হল অমিত শাহের মাথা কেটে আপনার টেবিলে রাখা ।"

কৃষ্ণনগরের সাংসদ আরও বলেন, "যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে পারে না, এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেন যে অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের জনগণকে বিরক্ত করছে, তখন দোষ কার ? এটা আমাদের ? না আপনার ?" তিনি প্রশ্ন তোলেন যে সীমান্তে সুরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে তা নিয়ে ।

