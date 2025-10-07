প্রধানমন্ত্রীর পোস্টে অশ্লীল মন্তব্য তৃণমূল নেতার, দায়ের FIR

প্রধানমন্ত্রীর পোস্টে অশ্লীল মন্তব্য তৃণমূল নেতার, দায়ের FIR
বিজেপি সাংসদ-বিধায়কের আক্রমণের ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ওই পোস্টে অশ্লীল কমেন্ট করেন উত্তরপাড়ার তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
Published : October 7, 2025 at 8:56 PM IST
উত্তরপাড়া, 7 অক্টোবর: সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর পোস্টে কুরুচিকর মন্তব্য ৷ অশ্লীল ভাষায় মোদিকে আক্রমণ করায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সরব শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয় ৷
গতকাল উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিন্দা জানান। উত্তরপাড়া 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অর্ণব রায় সেই পোষ্টের নীচে কমেন্ট করেন। তিনি লেখেন, "আপনি যদি বন্যাদুর্গত এলাকায় রিলিফ না-নিয়ে যান ৷ তাহলে বাংলা আপনাকে দুয়ারে *** দেবে।"
এরই বিরুদ্ধে আজ উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করতে হবে। পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।
তৃণমূল কাউন্সিলর অর্ণব রায় অবশ্য এনিয়ে কোনওভাবেই অনুতপ্ত নয়। উপরন্ত তিনি বলেন, "যারা এই কথা বলছে তারা ইংরেজিটা কম বোঝে। আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা বাংলা করলে দাঁড়ায়, বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে গেলে তা তাঁরা অনেক সময় ছিনিয়ে নেন। ত্রাণ ছাড়া গেলে জনতা তাঁদের মারধর করতে পারে। তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এটা। আর ওখানে সাংসদ ও বিধায়ক কাউকে আলাদা করে দেখা হয় না। আর একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে আমি এই ধরনের কিছু লিখব কেন ? আমার মাথা খারাপ নয়। কোথাও জল জমলে বিজেপির লোকে বলে দুয়ারে ভেনিস, দুয়ারে লন্ডন। তাই ওদের ভাষাতেই আমি বলেছি দুয়ারে ***। ইতিমধ্যেই তাঁরা মার খেয়েছে। এটাই জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।"
শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বলেন, "দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই ভাষায় কথা বলা যায় না। তৃণমূলের কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করতে হবে। যদিও স্থানীয় তৃণমূলের নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা উচিত জনপ্রতিনিধিদের।
উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, "সব দলেরই এই ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা দরকার। অনেক সময় দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকেও খারাপ ভাষায় আক্রমণ করা হয়। আর উত্তরবঙ্গের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি তৃণমূলকে দায়ী করেছেন এটা ঠিক নয় উনি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করতে পারতেন।" উল্লেখ্য, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ খগেন মুর্মুকে দেখতে গিয়েছিলেন ৷