আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান: পঞ্চায়েত স্তরে দ্রুত কাজ এগোতে 'ভেটিং' তৈরির নির্দেশ অর্থ দফতরের

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান: পঞ্চায়েত স্তরে দ্রুত কাজ এগোতে 'ভেটিং' তৈরির নির্দেশ অর্থ দফতরের
অর্থ দফতরের অধীনে থাকা টেকনিক্যাল বিভাগগুলির মাধ্যমে ভেটিং তৈরির নির্দেশ ৷ বড় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু ও শেষ করতে উদ্যোগ ৷
Published : September 12, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে বড় মাপের কাজ করা হবে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে ৷ কিন্তু, বড় প্রকল্পের কাজ করার মতো পরিকাঠামো এই মুহূর্তে নেই পঞ্চায়েতগুলির কাছে ৷ ফলে দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগতে পারে একাধিক সরকারি প্রকল্প ৷ তবে, এই পরিস্থিতি যাতে এড়ানো যায়, তার ব্যবস্থা করল রাজ্যের অর্থ দফতর ৷ তাদের অধীনে থাকা টেকনিক্যাল বিভাগগুলিকে দ্রুত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
শুক্রবার নবান্নে অর্থ দফতর এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, অর্থ দফতরের অধীনে থাকা টেকনিক্যাল বিভাগগুলি যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা বা ভেটিং তৈরি করবে ৷ উল্লেখ্য, সরকারের বড় প্রকল্পের কাজ কোন দফতরের মাধ্যমে করা হবে, তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে ৷ যেখানে কোথাও পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা PWD, ইরিগেশন, আবার কোথাও ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ ভেটিং বা পরিকল্পনা করে থাকে ৷
কিন্তু, পঞ্চায়েত স্তরে এই ধরনের বড় প্রকল্প সাধারণত হয় না ৷ তবে, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় বড় ধরনের উন্নয়নের কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে যাতে দীর্ঘ সময় না-লাগে, তার জন্য নতুন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ দফতর ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অর্থ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "এর ফলে পঞ্চায়েত দফতর থেকে সরাসরি বিভিন্ন দফতর ভেটিং করতে পারবে ৷ ফলে পঞ্চায়েত দফতরকে আলাদা করে আবেদন করতে হবে না ৷ এতে কাজ দ্রুত শেষ করা যাবে ৷"
রাজ্যের অর্থ দফতরের এই নির্দেশ কার্যকর হলে, পঞ্চায়েত স্তরে বড় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আরও দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসনিকমহল ৷ সরকারের এই সিদ্ধান্তে গ্রামীণ উন্নয়নে বহু প্রশাসনিক জটিলতা কেটে যাবে ও সময় বাঁচবে বলেও আশাবাদী আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, একুশে জুলাইয়ের পরেরদিন নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের ঘোষণা করেন ৷ মোট 8 হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার এলাকায় তিনটি বুথ মিলিয়ে একটি ইউনিট তৈরি করে কাজ করার কথা জানান মমতা ৷ যেখানে ওই তিন বুথের বাসিন্দারা সরকারি আধিকারিকদের সামনে সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরবে ৷ সেই মতো সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে প্রশাসন ৷