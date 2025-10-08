ETV Bharat / state

রাজ্যে পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে পরামর্শদাতা নিয়োগের উদ্যোগ অর্থ দফতরের

রাজ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইজর নিয়োগে উদ্যোগ নিল অর্থ দফতর ৷

নবান্ন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 3:10 PM IST

কলকাতা, 8 অক্টোবর: রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নতুন পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রকল্পগুলিতে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে এবার ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইজর বা আর্থিক পরামর্শদাতা সংস্থাদের একটি নতুন তালিকা তৈরি করতে চলেছে রাজ্য অর্থ দফতর। সেই উদ্দেশ্যে দফতর একটি আরএফপি (Request for Proposal) জারি করেছে, যেখানে যোগ্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে ৷

নবান্নের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, “এই ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইজররা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিক, আইনি এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেবেন। প্রকল্প শুরু থেকে দরপত্র প্রকাশ, বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন এবং কাজ বাস্তবায়নের পর্যায় পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ও সহায়তা করবেন।”

অর্থ দফতর জানিয়েছে, ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইজরদের কাজের মধ্যে থাকবে—প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আইনি দিক যাচাই, পরিবেশের উপর প্রভাবের মূল্যায়ন, দরপত্র নথি তৈরি, প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) প্রস্তুত করা। সহজভাবে বলতে গেলে, একটি বড় সরকারি প্রকল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার পুরো প্রক্রিয়ায় এই অ্যাডভাইজর সংস্থাগুলি বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেবে।

প্রাথমিকভাবে 10 থেকে 12টি সংস্থাকে এই প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাদের মেয়াদ থাকবে দুই বছর ৷ আগের প্যানেলের মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হওয়ায় এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশ অনুযায়ী, আবেদনকারীকে অবশ্যই একক সংস্থা (কোনও কোম্পানি, ফার্ম বা এলএলপি) হতে হবে। যৌথভাবে বা কনসোর্টিয়াম হিসেবে আবেদন করা যাবে না।

অর্থ দফতর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার এখন অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে ৷ রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল ও স্যানিটেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে বড় মাপের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে ৷ এই ধরনের প্রকল্পে বেসরকারি সংস্থা বা বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে পিপিপি মডেল কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । তাই সঠিক দিকনির্দেশনা এবং বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য এই অ্যাডভাইজরদের প্যানেল তৈরি করা হচ্ছে ৷

অর্থ দফতরের এক কর্তা বলেন, “রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পাওয়া গেলে প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের পথে গতি আসবে। এতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে এগোবে।”

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থ দফতর যে কোনও সময়ে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে, এবং সে জন্য কোনও কারণ জানাতে বাধ্য নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ রাজ্যের উন্নয়নের গতি বাড়াবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিকাঠামো ক্ষেত্র যেমন উন্নত হবে, তেমনই কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগেরও নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

