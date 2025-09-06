বাঁদরকে খাওয়ালেই জরিমানা 5000, কোন শহরে চালু হল এই নিয়ম

বাঁদরের জ্বালায় অতিষ্ঠ স্থানীয়রা৷ বাড়ছে ব়্যাবিসের সংখ্যা৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের৷
Published : September 6, 2025 at 5:42 PM IST
দার্জিলিং, 6 সেপ্টেম্বর: কথায় আছে, আদরে বাঁদর হয়েছে। আর এবার আদর করে বাঁদরকে খাওয়ালেই দিতে হবে মোটা টাকা জরিমানা। তাও আবার একশো বা দুশো টাকা নয়। পাঁচ হাজার টাকা। তাই আর আদর করে আর বাঁদরকে খাওয়ানো যাবে না৷
কোথায় এই নিয়ম চালু হল? কারা নিলেন এই সিদ্ধান্ত?
এই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং পুরসভা। শৈলরানি দার্জিলিংয়ে গিয়ে বাঁদরকে খাওয়ালে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে৷ এই মর্মে রীতিমতো নির্দেশিকা জারি করে শৈলশহর জুড়ে ব্যানার ও পোস্টার লাগানো হয়েছে দার্জিলিং পুরসভার তরফে। পর্যটক হোক কিংবা সাধারণ মানুষ বা স্থানীয় বাসিন্দা, বাঁদরকে খাওয়াতে গিয়ে ধরা পড়লেই জরিমানা গুনতে হবে৷
বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রে পাহাড় জঙ্গল বেয়ে খাবার খুঁজে খাওয়াই অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। তবে বিগত বেশ কয়েক বছরে সেই প্রবৃত্তি বা অভ্যাস থেকে সরে এসেছে বাঁদর। পাহাড়ের জঙ্গল ছেড়ে খাবারের টানে শহরে ঢুকে পড়ছে। কারণ, পাহাড়ে খুব সহজেই মিলছে খাবার। পর্যটকরাও তাদের বহাল তবিয়তে খাইয়ে চলছে। আবার অনেক সময় মানুষের হাতের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর সেই কারণেই একেবারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে সকাল হলেই।
বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা ম্যাল রোডে প্রতিদিন বাড়ছে বাঁদরের সংখ্যা। পর্যটকে ঠাসা ম্যাল রোডে খাবারের অভাব নেই৷ কাজেই সেখানেই ভিড় জমায় তারা। ফলে বাঁদরের জ্বালায় অতিষ্ঠ শৈলশহরের বাসিন্দারা। সঙ্গে বাড়ছে বাঁদরের কামড়ে র্যাবিসের সংখ্যা। এতে উদ্বেগে পুরসভা।
দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরির বলেন, "খাবার না-দিলে কামড় পর্যন্ত বসাচ্ছে। র্যাবিসের সংখ্যা বেড়েছে দার্জিলিং জুড়ে। কাজেই আমরা রেজুলেশন পাশ করে এটাকে বাধ্যতামূলক করে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক যে খাদ্যাভ্যাস তাদের, তারা সেটাতেই ফিরে যাক। পর্যটক বা সাধারণ জরিমানা সকলের ক্ষেত্রেই এক। এটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আলাদা টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা এটাতে নজরদারি চালাবে৷ বিশেষ করে ম্যাল এলাকায়।"
তিনি জানান, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে বনদফতর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বাজার কমিটির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। এই বিষয়ে তাদেরও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "পাহাড়ে মূলত পর্যটকরা বা সাধারণ মানুষকে বাঁদরদের খাওয়াতে মানা করা হয়। এতে বাঁদরের খাবারের অভ্যাস পরিবর্তন হচ্ছে। যা বাঁদরের জন্যও খারাপ। খাবার না পেলেই তারা আক্রমণ করবে। সেজন্য দার্জিলিং পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরাও সহযোগিতা করব।"