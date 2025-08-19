কলকাতা, 19 অগস্ট: দেশে প্রথম রেল চলার ইতিহাস কলকাতায় ৷ দেশের প্রথম মেট্রা রেলও এই তিলোত্তমায় ৷ তারপর নদীর নীচ দিয়ে দেশের প্রথম মেট্রো রেল ছুটেছে এই কলকাতাতেই ৷ এবার আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় মহানগর ৷ আগামী 22 অগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন উদ্বোধন করবেন ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড হল দেশের বৃহত্তম ৷
শুক্রবার ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দরের পাশাপাশি শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড এবং ইএম বাইপাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এবার শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাতায়াত আরও সহজ হবে, বাঁচবে সময় ৷ পুজোর মুখে কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর জন্য বড় উপহার কলকাতা মেট্রোর ৷
কলকাতার সবচেয়ে বড় ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন
কলকাতা বিমানন্দর এলাকায় জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনটির পরিকল্পনা প্রায় 14 বছর আগের ৷ 2010-11 সালের রেল বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং ছ'বছরের লক্ষ্যমাত্রাও রাখা হয়। প্রাথমিক নকশায় এই স্টেশনটি মাটির উপরে হওয়ার কথা থাকলেও পরে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ৷ অগত্যা পুনরায় নকশা পরিবর্তন করে ভূগর্ভস্থ স্টেশনের কাজ শুরু হয় ৷ এর মধ্যে একাধিক বার জমিজটের কারণে মাঝে কয়েক বছর স্টেশনের কাজ বন্ধ থাকে ৷ এছাড়া কোভিডকালে লকডাউনের জন্য থমকে যায় স্টেশনের কাজ ৷ সব বাধা পেরিয়ে এবার যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রস্তুত জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনটি ৷ নির্মাণকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) ৷ প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর দ্রুত ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর 6.77 কিমি দীর্ঘ রুটে যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে ৷
14 হাজার 645 বর্গমিটার এলাকাজুড়ে তৈরি এই স্টেশনটি মাটির প্রায় 14 মিটার নীচে অবস্থিত ৷ এই বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের সংখ্যা ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের বিষয়টি মাথায় রেখে পাঁচটি ট্র্যাকের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ দু'টি ইয়েলো লাইনের এবং তিনটি প্ল্যাটফর্ম অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৷ অর্থাৎ এই স্টেশনের সঙ্গে ইয়েলো ও অরেঞ্জ লাইনের স্টেশনগুলি যুক্ত হচ্ছে ৷ বিমানবন্দর স্টেশনে ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড তৈরি হয়েছে, যা প্রায় 48 মিটার দীর্ঘ ৷ এটিই ভারতের সর্ববৃহৎ ইয়ার্ড বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷
বিমানবন্দর স্টেশনে একেবারে CRRC ডালিয়ান রেক চলবে ৷ বর্তমানে এই ধরনের রেক নর্থ-সাউথ বা ব্লু লাইনে চলাচল করে ৷ যদিও পুরোনো ICF মেধা রেকগুলি জরুরি ভিত্তিতে রাখা থাকবে ৷ গুরুত্বপূর্ণভাবে ওপেন লাইনের উপর দিয়ে যখন দ্রুতগতিতে মেট্রো যাবে তখন লাইনের দু'পাশে থাকা বাড়িগুলিতে যাতে ন্যূনতম কম্পন এবং আওয়াজ অনুভূত হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের মধ্যে নতুন তিনটি মেট্রো স্টেশন- দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড এবং জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন ৷ এই স্টেশনে মোট তিনটি গেট থাকছে ৷ স্টেশনে মোট 6টি সিঁড়ি, 6টি লিফট, 9টি এসক্যালেটর রয়েছে । এছাড়া শুধু এয়ারপোর্টমুখী সাবওয়ের কাছে 4টি সিঁড়ি, 4টি লিফট এবং 6টি চলমান সিঁড়ি রয়েছে ৷
কলকাতা মেট্রোর ইতিহাস
দেশে প্রথম মেট্রো রেলের চাকা গড়িয়েছিল কলকাতায় ৷ তারপর কেটে গিয়েছে 40টি বছর ৷ এরপর দেশে প্রথম নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো চালিয়ে ফের রেকর্ড গড়েছে কলকাতা মেট্রো ৷ ঠিক এক বছর পর সেই কলকাতাই মাটির নীচে শুধু দেশের মধ্যেই নয় এশিয়ার বৃহত্তম মেট্রো স্টেশন বানিয়ে মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করল । কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের ইয়েলো লাইনের জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন। আগামী 22 আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত উদ্বোধন করার পাশাপাশি আরও দুটো মেট্রো রুট উদ্বোধন করবেন ৷
কলকাতা জুড়ে মেট্রো সংযোগ
মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই নতুন মেট্রো স্টেশনগুলি চালু হলে মেট্রোর সঙ্গে ইস্টার্ন সাবারবান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনে যাতায়াতের সুবিধা হবে ৷ যেমন- বেলেঘাটা মেট্রো থেকে বাইপাসের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো রুটে বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো লাইনের স্টেশনগুলিতে যাওয়া-আসা সহজ হবে ৷ মাঝে পূর্ব রেলওয়ের নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন দিয়ে শিয়ালদা সাউথের নেটওয়ার্কের জায়গাগুলিতেও পৌঁছনো যাবে দ্রুত ৷ এই রুটের যাত্রীরা ইস্টার্ন রেলওয়ের সাবারবান ট্রেনগুলি সময়ে ধরতে পারবেন ৷
শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড সেকশনে পরিষেবা চালুর ফলে শিয়ালদা ও হাওড়ায় সড়ক পথে পৌঁছতে 1 ঘণ্টা সময় লাগে ৷ সেখানে মেট্রোয় 11 মিনিট সময় সাশ্রয় হবে ৷ পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটের ট্রেন পেতেও সুবিধে হবে ৷ প্রতিদিন হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে শহরতলি থেকে লক্ষ লক্ষ যাত্রী শহরে আসেন ৷ তাঁরা সহজেই মধ্য কলকাতার উল্লেখযোগ্য মেট্রো রুটে যেতে বা সেখান থেকে স্টেশনে ফিরতে পারবেন ৷
শিয়ালদা ও দমদম জংশন মেট্রো রুটে ইতিমধ্যে ট্রেন ইন্টারচেঞ্জের সুবিধে রয়েছে ৷ দমদম ক্যান্টনমেন্টের মাধ্যমে ফের এই সুবিধে পাওয়া যাবে ৷ শিয়ালদা সাবারবান নেটওয়ার্ক ও মেট্রো রেলওয়ের ইন্টারচেঞ্জের সুবিধের ফলে এসপ্ল্যানেড থেকে বিমানবন্দরে পৌঁছতে সময় অনেক কম লাগবে ৷ সর্বোপরি মেট্রো রুটে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাতায়াত আরও মসৃণ ও আরামদায়ক হল ৷