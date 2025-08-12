ETV Bharat / state

ফের হেনস্তা, অভিযোগ নিচ্ছে না কোনও থানা ! নগরপালকে চিঠি আরজি করের নির্যাতিতার বাবার - RG KAR RAPE VICTIM FATHER

নির্যাতিতার বাবার দাবি, নবান্ন অভিযানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিযোগ জানাবেন কোথায় ? এই প্রশ্ন নিয়ে একের পর এক থানা ঘুরছেন তিনি ।

RG Kar rape victim father
ফের হেনস্তার শিকার আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ! (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 12 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তাঁর স্বামী । সেই কথা উল্লেখ করেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ইমেল করলেন ।

নির্যাতিতার বাবার দাবি, নবান্ন অভিযানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিযোগ জানাবেন কোথায় ? এই প্রশ্ন নিয়ে একের পর এক থানা ঘুরছেন তিনি । অবশেষে একটি এফআইআর করানোর জন্য কোথায় তাঁকে যেতে হবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে ইমেল করেন তিনি । সেই ইমেলে ডিসি সাউথ, ডিসি সেন্ট্রাল, পার্কস্ট্রিট এবং নিউমার্কেট থানাও সিসিতে রয়েছে ।

তিনি সেই ইমেলে লিখেছেন, "আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত এবং মর্মাহত যে এক বছর কেটে গেলেও কিছুই বদলায়নি । গতবছর 9 অগস্ট আমার একমাত্র কন্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল । এই বছর 9 অগস্ট আমার স্ত্রী আক্রমণের শিকার হয়েছেন । তিনি মাথা ব্যথায় ভুগছেন এবং দাঁড়াতে পারছেন না । আমাদের উপর এত কষ্ট নেমে আসার পরেও, কলকাতা পুলিশ আমাদের ভুলপথে চালিত করছে । আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে একটি জিরো FIR রেজিস্টার করুন এবং সঠিক থানায় পাঠিয়ে দিন ।"

এরপর তিনি সরাসরি শেক্সপিয়ার সরণি থানার অফিসার ইনচার্জ অয়ন ভৌমিকের কাছে ইমেল মারফত জানতে চান, "আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল যে এফআইআর শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হবে । এরপর আপনি আমাদের ইমেল করে জানান, এফআইআর করতে হবে পার্কস্ট্রিট থানায় । তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি আবার মেল করে জানান, এফআইআর নিউমার্কেট থানায় করতে হবে ।"

তিনি লিখেছেন, "একজন শেক্সপিয়ার সরণি থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই পার্কস্ট্রিট এবং নিউমার্কেট থানার সীমা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন । আমার আশঙ্কা, নিউমার্কেট থানার শ্রী অতীন্দ্র মণ্ডল (যিনি এই মেলে CC-তে আছেন) হয়তো আবার অন্য কোনও থানায় পাঠিয়ে দেবেন, আর এই চক্র চলতেই থাকবে ।" সেই কারণেই তিনি এবার জিরো এফআইআর করার অনুরোধ করেছেন ।

অন্যদিকে বাইপাসের ধারে যে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলে দিয়েছে । তাই এবার ওই বেসরকারি হাসপাতালকেও চিঠি লিখেছেন নির্যাতিতার বাবা । সেখানে তিনি আইনি পথে লড়ার জন্য স্ত্রীর আসল রিপোর্ট হাসপাতালের থেকে চাইছেন । নির্যাতিতার বাবার দাবি, সেই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, পুলিশের আঘাতে নির্যাতিতার মা আহত হয়েছেন ।

কলকাতা, 12 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তাঁর স্বামী । সেই কথা উল্লেখ করেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ইমেল করলেন ।

নির্যাতিতার বাবার দাবি, নবান্ন অভিযানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিযোগ জানাবেন কোথায় ? এই প্রশ্ন নিয়ে একের পর এক থানা ঘুরছেন তিনি । অবশেষে একটি এফআইআর করানোর জন্য কোথায় তাঁকে যেতে হবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে ইমেল করেন তিনি । সেই ইমেলে ডিসি সাউথ, ডিসি সেন্ট্রাল, পার্কস্ট্রিট এবং নিউমার্কেট থানাও সিসিতে রয়েছে ।

তিনি সেই ইমেলে লিখেছেন, "আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত এবং মর্মাহত যে এক বছর কেটে গেলেও কিছুই বদলায়নি । গতবছর 9 অগস্ট আমার একমাত্র কন্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল । এই বছর 9 অগস্ট আমার স্ত্রী আক্রমণের শিকার হয়েছেন । তিনি মাথা ব্যথায় ভুগছেন এবং দাঁড়াতে পারছেন না । আমাদের উপর এত কষ্ট নেমে আসার পরেও, কলকাতা পুলিশ আমাদের ভুলপথে চালিত করছে । আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে একটি জিরো FIR রেজিস্টার করুন এবং সঠিক থানায় পাঠিয়ে দিন ।"

এরপর তিনি সরাসরি শেক্সপিয়ার সরণি থানার অফিসার ইনচার্জ অয়ন ভৌমিকের কাছে ইমেল মারফত জানতে চান, "আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল যে এফআইআর শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হবে । এরপর আপনি আমাদের ইমেল করে জানান, এফআইআর করতে হবে পার্কস্ট্রিট থানায় । তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি আবার মেল করে জানান, এফআইআর নিউমার্কেট থানায় করতে হবে ।"

তিনি লিখেছেন, "একজন শেক্সপিয়ার সরণি থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই পার্কস্ট্রিট এবং নিউমার্কেট থানার সীমা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন । আমার আশঙ্কা, নিউমার্কেট থানার শ্রী অতীন্দ্র মণ্ডল (যিনি এই মেলে CC-তে আছেন) হয়তো আবার অন্য কোনও থানায় পাঠিয়ে দেবেন, আর এই চক্র চলতেই থাকবে ।" সেই কারণেই তিনি এবার জিরো এফআইআর করার অনুরোধ করেছেন ।

অন্যদিকে বাইপাসের ধারে যে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলে দিয়েছে । তাই এবার ওই বেসরকারি হাসপাতালকেও চিঠি লিখেছেন নির্যাতিতার বাবা । সেখানে তিনি আইনি পথে লড়ার জন্য স্ত্রীর আসল রিপোর্ট হাসপাতালের থেকে চাইছেন । নির্যাতিতার বাবার দাবি, সেই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, পুলিশের আঘাতে নির্যাতিতার মা আহত হয়েছেন ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RG KAR RAPE AND MURDER VICTIMRG KAR RAPE VICTIM MOTHERআরজি করের নির্যাতিতার বাবাঅভয়ার বাবাRG KAR RAPE VICTIM FATHER

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.