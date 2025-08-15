কলকাতা, 15 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছিল চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথমদিন ৷ সেই ঘটনার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে হিন্দোল মজুমদার নামে যাদবপুরেরই এক প্রাক্তন ছাত্র গ্রেফতার হয়েছেন ৷ যদিও তাঁর ছেলেকে নির্দোষ বলে মনে করেন হিন্দোলের বাবা চন্দন মজুমদার ৷ তাঁর মতে, বাইরে থেকে কেউ উস্কানি দিল ৷ আর পড়ুয়ারা বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ল ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ সম্ভব নয় ৷
উল্লেখ্য, গত 1 মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ৷ সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ সেই সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে একাধিক ছাত্র সংগঠন শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ৷
সেই বিক্ষোভের সময় ব্রাত্য বসুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার পরিকল্পনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিন্দোল মজুমদার করেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কলকাতা পুলিশ ৷ তিনি সেই সময় স্পেনে থাকায় হাজিরা দিতে পারেননি ৷ পরে তাঁর নামে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয় ৷ যার জেরেই বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে হিন্দোলকে গ্রেফতার করা হয় ৷
হিন্দোলের বাবা চন্দন মজুমদার বলেন, "ও স্পেন থেকে ফেরার পথে দিল্লি হয়ে কলকাতায় আসছিল । কারণ, দিল্লিতে আমার মেয়ে থাকে । তার সঙ্গে দেখা করে ওর আসার কথা ছিল । গতকাল (বুধবার) সকাল সাড়ে 10টায় ওর দিল্লিতে নামার কথা ছিল । সেখানে নামতেই ওকে বিমানবন্দরের পুলিশ গ্রেফতার করে ।" তিনি আরও বলেন, "পুরো আইনি পরামর্শ মেনেই চলব । আমার সঙ্গে গতকাল (কলকাতা পুলিশের) ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতার কথা হয়েছে । তিনি আমায় জানান, ওই কেসের জন্যই আমার ছেলের নামে লুকআউট নোটিশ জারি হয়েছে ।" কিন্তু কেন লুক আউট নোটিশ জারি হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন চন্দন মজুমদার ৷
তিনি বলেন, সেই কেসে (শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর) অনেককেই ওরা ধরেছিল । তখন হিন্দোলকেও ওরা একটা নোটিশ পাঠিয়েছিল । সেই সময় ও স্পেনে ছিল । এমনকি ঘটনার সময়ও ও স্পেনে ছিল । তখন আসা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে ইমেল করেছিল । আমি খবর নিতে গিয়ে দেখি লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে । এটা খুবই অদ্ভুত বিষয় । কারণ, লুক আউট নোটিশ জারি হয় বড় ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে ।"
পাশাপাশি তিনি মনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বাইরের উস্কানিতে কোনও কাজ করে না ৷ চন্দন মজুমদার বলেন, ‘‘আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে খুব ভালো করে চিনি । আমিও ছাত্র ছিলাম, তারপর অধ্যাপক । বহু ছাত্র আন্দোলন আমি দেখেছি । আমার মনে হয় না আমার ছেলের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব । কারণ, হঠাৎ করে কেউ কিছু একটা বলে দিল । আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ল । সেটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না ।"
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হিন্দোলের বাবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন । 2024 সালে উনি অবসর নিয়েছেন ৷ হিন্দোলের মা-ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন । তাঁরা যে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে হামলার নিন্দা করেছিলেন, সেই কথাও জানিয়েছেন চন্দন মজুমদার ৷ তাঁর কথায়, "শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যেটা ঘটেছিল, সেটা খুবই খারাপ ঘটনা । আমরা সবাই নিন্দা করেছিলাম ।’’
একই সঙ্গে তাঁর আশা, হিন্দোল জামিন পাবেন ৷ তাঁর ছেলের পড়াশোনায় কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ কারণ, এই মামলায় আগে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাঁদের জামিন পাওয়ার নজির রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় হিন্দোল মজুমদারকে ৷ তাঁর জামিন হয়েছে নাকি, হেফাজতে পাঠানো হয়েছে, সেই বিষয়টি প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
এদিকে এই বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তিনি জানান, হিন্দোল মজুমদারের গ্রেফতারি বা হিন্দোলের বাবা চন্দন মজুমদারের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে মিডিয়া থেকেই জেনেছেন ৷ সঠিকভাবে না-জেনে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না ৷