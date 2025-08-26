শিলিগুড়ি, 26 অগস্ট: সাড়ে তিন মাসের কন্যাসন্তানকে খুনের অভিযোগ ৷ সদ্যোজাতকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার বাবা। মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রাহুল মাহাতো (23)। পেশায় গাড়িচালক ৷
শিলিগুড়ি পুরনিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগরের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধেই সাড়ে তিন মাসের কন্যা সন্তানকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সদ্যোজাতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে রাহুল মাহাতোর সঙ্গে বিহারের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা মাহাতোর বিয়ে হয়েছিল। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই একাধিকবার টাকার দাবিতে প্রিয়াঙ্কার উপর নির্যাতন শুরু হয়। সাড়ে তিন মাস আগে কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকেই প্রিয়াঙ্কাকে আরও বেশি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। মেয়ের জন্মের পর থেকে তাঁকে বাড়ির লোকজন প্রায় এড়িয়েই চলত বলে অভিযোগ।
মৃত শিশুর মা প্রিয়াঙ্কা মাহাতো বলেন, "কন্যাসন্তান হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল ৷ মেয়েকে ছুঁত না পর্যন্ত ৷ নানা হুমকি দিত। গতকাল রাতে মেয়ে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত খেলা করছিল ৷ ঘুমন্ত অবস্থাতেই ভোররাতে মেয়েটাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলল। সকালে মেয়েকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।"
প্রিয়াঙ্কার কাকিমা সোনম দেবী বলেন, "বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার করত প্রিয়াঙ্কার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। আর মেয়ে হওয়ার পর থেকে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির কেউই খুশি ছিল না কন্যা সন্তান হওয়ায়। মাঝেমধ্যেই মেরে ফেলার হুমকি দিত। পরিকল্পনা করেই সদ্যোজাতকে খুন করা হয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।"
যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত । অভিযুক্ত রাহুল বলে, "আমি খুন করিনি। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি শিশু নড়ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"