মিড ডে মিলের জন্য আদা-রসুন স্কুলেই চাষ করবে পড়ুয়ারা, উদ্যোগী রাজ্য - FARMING TRAINING IN SCHOOLS

বুধবার হুগলির দু’টি স্কুলে এই নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উদ্যান পালন দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায় ৷

Farming Training in Schools
মিড ডে মিলের জন্য আদা-রসুন স্কুলেই চাষ করবে পড়ুয়ারা, উদ্যোগী রাজ্য (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 9:44 PM IST

চুঁচুড়া (হুগলি), 7 অগস্ট: মিড ডে মিলের জন্য যে আদা-রসুনের প্রয়োজন পড়ে, তা আর বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে না ৷ এবার থেকে স্কুলেই চাষ করা যাবে ৷ আর সেই চাষ করবে পড়ুয়ারাই ৷ এমনই একটি উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের উদ্যান পালন দফতর ৷

এই উদ্যোগ নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ ৷ প্রথমত, মিড ডে মিলে প্রয়োজনীয় আদা-রসুন কেনার জন্য যে খরচ, তা অন্য খাতে ব্যবহার করা যাবে ৷ দ্বিতীয়ত, পড়ুয়াদের মাধ্যমে চাষ করানো হলে, তারাও স্বনির্ভর হবে ৷ প্রয়োজনে বাড়িতেও তারা এই চাষ করতে পারবে ৷ তাদের পরিবারের কাছে বিকল্প আয়ের পথ খুলবে ৷ তৃতীয়ত, উদ্বৃত্ত আদা-রসুন বাজারে বিক্রিও করতে পারবে স্কুল ৷ সেই টাকা স্কুলের নিজস্ব প্রয়োজনে কাজে লাগবে ৷

মিড ডে মিলের জন্য আদা-রসুন স্কুলেই চাষ করবে পড়ুয়ারা, উদ্যোগী রাজ্য (ইটিভি ভারত)

স্কুলেই আদা-রসুন চাষ

মিড ডে মিল এখন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে ৷ কোথাও কোথাও বাইরে থেকে কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মিড ডে মিল রান্না করিয়ে আনা হয় ৷ তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলেই রান্না হয় ৷ সেখানে রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী খোলা বাজার থেকেই কিনে আনে স্কুল কর্তপক্ষ ৷ সেই তালিকায় থাকে আদা-রসুনও ৷

এবার সেই আদা-রসুন স্কুলেই চাষ করা হবে ৷ চাষ করবে পড়ুয়ারা ৷ যেসব স্কুলের সামনে বাগান রয়েছে, সেই জায়গাকে কিচেন গার্ডেন হিসেবে ব্যবহার করে চাষ করা হবে ৷ যদি স্কুল চত্বরে ফাঁকা জায়গা না-থাকে, তাহলে ছাদবাগান করে চাষ করা যাবে ৷ এর জন্য সম্পূর্ণভাবে পাশে থাকবে রাজ্যের উদ্যান পালন দফতর ৷ তারাই স্কুলকে গ্রো-ব্যাগ ও বীজ দিয়ে সাহায্য করবে ৷ পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণও দেবে ৷

হুগলির দু’টি স্কুলে প্রশিক্ষণ

বুধবার হুগলির দু’টি স্কুলের পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেয় রাজ্য উদ্যান পালন দফতর । জেলার মগরা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয় ও চুঁচুড়া সুকান্তনগর অনুকূলচন্দ্র শিক্ষাশ্রমের পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । হুগলির চুঁচুড়ায় উদ্যান পালন দফতরে গ্রো ব্যাগের মধ্যে কোকো পিট ও মাটি ব্যবহার করে এই চাষের প্ৰশিক্ষণ দেওয়া হয় ।

Farming Training in Schools
পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে চাষের সরঞ্জাম (নিজস্ব ছবি)

সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায়, উদ্যান পালন বিভাগের সচিব-সহ জেলা কৃষি অধিকর্তারা । হুগলি জেলায় এই প্রথম স্কুলের পড়ুয়াদের এই চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল । বিনামূল্যে প্রথম পর্যায়ে হুগলির 20টি স্কুলের পড়ুয়াদের এই চাষের সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।

কী বলছেন উদ্যান পালন মন্ত্রী ?

রাজ্যের উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে আদা ও রসুনের উৎপাদন কম । এক সময় এই ফসলের দাম অনেক বেড়ে যায় । সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে যায় । গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আদা, রসুন চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । রাজ্যের প্রতিটা স্কুলকে যদি এই চাষে যুক্ত করতে পারি, তাহলে স্কুলগুলিতে আদা-রসুনের অভাব হবে না ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘স্কুলে যদি বাগান থাকে, তাহলে তারা বাগানে চাষ করবে ৷ আর যদি বাগান না-থাকে, তাহলে স্কুলের ছাদেও চাষ করা যাবে । সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গ্রো ব্যাগ ও বীজ দিয়ে স্কুলগুলিকে সাহায্য করা হবে । দফতরের সচিবকে আমি অনুরোধ করেছি মাশরুম চাষের জন্য উৎসাহ বাড়াতে । তাতে পড়ুয়ারা যেমন প্রোটিন পাবে, তেমনই কম দামে সবজি খেতে পারবে । আদা চাষের উদ্বৃত্ত অংশ স্কুল বিক্রি করতে পারবে । এর জন্য স্কুলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । তথাকথিত শিক্ষার সঙ্গে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা যাবে ।’’

কী বলছে পড়ুয়া ?

চুঁচুড়া সুকান্তনগর অনুকূলচন্দ্র স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী নয়নমনি সরকার বলেন, ‘‘স্কুলে আদা ও রসুন চাষ শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেও এই চাষ করা যাবে । প্রতিবেশীরাও জানতে পারবে, তারাও এই চাষ করতে পারবে । স্কুলে কিচেন গার্ডেন রয়েছে, এর সঙ্গে আদা ও রসুন চাষ করলে আমাদেরই সুবিধা হবে ।’’

শিক্ষকের কী বক্তব্য ?

স্কুলশিক্ষক হাসমত আলি বলেন, ‘‘খুব কম খরচে সহজ সরল পদ্ধতিতে আদা ও রসুন চাষ করা যায় । আমরা স্কুলের ছাদে শাকসবজি চাষ করি । এই ফসলের চাষ করলে বছরে মিড ডে মিলে অনেকটা সাশ্রয় হবে । উদ্বৃত্ত ফসল যদি বিক্রি করা যায়, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে । এতে ছোটরাও স্বনির্ভর হতে পারবে । আগামীতে চাষের প্রতি অন্য ধারণা তৈরি হবে পড়ুয়াদের মধ্যে । খুলে যদি মাশরুম চাষ হয়, তাতে মিড ডে মিলে অনেকটা সুবিধা হবে ।’’

উদ্যান পালন দফতরের কী বক্তব্য?

জেলা উদ্যান পালন দফতরের আধিকারিক শুভদীপ নাথ বলেন, ‘‘দু’টি স্কুলকে দিয়ে আজ আমরা উদ্বোধন করলাম । রসুন বাইরে থেকে আনতে হয়, তাই এই চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । গ্রো ব্যাগের মাধ্যমে ছাদে, ব্যালকনিতে ও বাগানে চাষ করা যাবে । এটা সহজভাবে পরিচর্যা করা যাবে এবং পরিবেশবান্ধব চাষ করা যাবে । এই চাষের ফলে পরনির্ভরতা কমবে । সেই সঙ্গে চাষিদেরও আদা রসুন চাষে উৎসাহিত করার জন্য চাষ করানোর চেষ্টা চলছে ।’’

