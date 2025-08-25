চন্দ্রকোনা, 25 অগস্ট: একদিকে একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টিতে চাষের খেতে জল জমে, অন্যদিকে দোসর হয়েছে নদীর উপচে পড়া জল ৷ কোথায় কোথায় বাঁধ ভেঙে আসা জল জমে রয়েছে চাষের খেতে ৷ ফলে জলের তলায় বিঘার বিঘা ধানের জমি ৷ ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে ৷ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা উদাসীনতার অভিযোগ করেছেন ৷ আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রশাসনের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে যে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা হচ্ছে ৷
কয়েকদিনের একনাগাড়ে টানা বৃষ্টিতে জল বেড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার শিলাবতী ও কেঠিয়া দুই নদীতে, জলস্তর প্রাথমিক বিপদসীমা অতিক্রম করেছে । টানা বৃষ্টিতে জল জমেছিল কৃষি জমিতে ৷ তার সঙ্গে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে । বিগত বন্যায় একাধিক জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙেছিল, কয়েকটি মেরামত হলেও এখনও অনেক ভাঙা বাঁধ আলগা রয়েছে । নদীর জল বেড়ে সেই ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢুকছে মাঠে, বিঘার পর বিঘা জমির ধান ডুবছে সেই জলে । আর এতেই চরম ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকরা ।
স্থানীয় কৃষক শ্যামাপদ ডোগরা বলেন, ‘‘ধান একটু পাকতে শুরু করেছিল ৷ তার মধ্যেই জল জমে গেল ৷ আরও দিনসাতেক জল থাকতে পারে ৷ সব শেষ হয়ে গেল ৷ কীভাবে সংসার চালাবো ৷ ঋণ কীভাবে শোধ করব ৷ আষাঢ় মাসে তিল চাষ করেছিলাম ৷ তখনও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ নদীতে বাঁধ না-দিতে পারলে খেতে পারব না ৷’’
আরেক কৃষক কুশ ভুঁইয়া বলেন, ‘‘পরিস্থিতি খারাপ ৷ অভাবের মধ্যে রয়েছে ৷ সরকারও আমাদের দেখছে না ৷ শিলাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না ৷ ফলে জল বেড়ে ধান এখন একেবারে জলের তলায় ৷ ভাঙা বাঁধগুলি যদি মেরামত করা হতো তাহলে এই ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেত অনেকটাই । এখন আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমরা ।’’
মূলত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা 1 ও 2 নম্বর ব্লকের কৃষি প্রধান এলাকায় ডুবেছে বিঘের পর বিঘে কৃষিজমির ধান । এতেই চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে কৃষকেরা । কৃষকদের দাবি, চলতি বছরে ইতিমধ্যেই তারা পাঁচটি বন্যার সম্মুখীন হয়েছেন । শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জল ভাঙা বাঁধ দিয়ে এলাকায় প্রবেশ করে ডুবেছে বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি । এমনিতেই চলতি মরসুমে আগের কয়েকটি বন্যায় নষ্ট হয়েছিল তিল বাদাম থেকে শাকসবজি-সহ অন্যান্য ফসল ।
তার ওপর কয়েকদিন ধরে একটানা ভারী বৃষ্টিতে চন্দ্রকোনায় নদী তীরবর্তী এলাকার মাঠগুলিতে ধান জমিতে জমে রয়েছে জল । এরই সঙ্গে নদীর জল বেড়ে কোথাও জল উপচে আবার কোথাও ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢুকে মাঠের পর মাঠ ধান জমি ডুবেছে । আর এই ধান ডুবে যাওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে ধান গাছ । বিগত কয়েকটি বন্যায় ধান চাষের বীজতলা তথা ধান রোপনের চারাগাছ জলে ডুবে নষ্ট হয়েছিল । নতুন করে ফের চাষ শুরু হয় দেরিতে । এখন চন্দ্রকোনা 1 ও চন্দ্রকোনা 2 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাঠজুড়ে থাকা সবুজময় ধান জমি বৃষ্টি ও নদীর জল ঢুকে জলের তলায় ।
স্থানীয় কৃষক সঞ্জীব ঘোষ বলেন, ‘‘ধান ডুবে আছে ৷ আগামী তিনচারদিন একই পরিস্থিতি হবে ৷ গত বছরও একই পরিস্থিতি হয়েছিল ৷ এবারও ধান শেষ ৷ সরকার থেকে কোনও সাহায্য পাইনি ৷ সামনে দুর্গাপুজো ৷ ছেলেমেয়েদের জামা কিনতে পারব না ৷ এই পরিস্থিতির কারণ, নদীর বাঁধ ভেঙে যায় ৷ সেই কারণে জল ঢুকে যায় ৷ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয় না ৷’’
পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, ‘‘বারবার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর । যার মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ঘাটাল সাব ডিভিশনের ঘাটাল চন্দ্রকোনা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা । এখনও পর্যন্ত ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পুরোপুরি তালিকা তৈরি করা হয়ে ওঠেনি । তবে দ্রুত তালিকা তৈরির কাজ চলছে ।’’