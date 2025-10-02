রীতি মেনে পান্তা ভাত-ইলিশ ভাজা খাইয়ে উমাকে বিদায় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে

রীতি মেনে পান্তা ভাত-ইলিশ ভাজা খাইয়ে উমাকে বিদায় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে
দশমীর দিন ভোরবেলা দুর্গাকে প্রথমে ফল, দই, মিষ্টি নিবেদন করা হয় । পরে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ, শাপলা, পাঁচ রকমের ভাজা ভোগ দেওয়া হয় ৷
Published : October 2, 2025 at 5:15 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 অক্টোবর: জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে রীতি মেনে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দুর্গাকে বিদায় জানানো হল । সিদুঁর খেলায় মাতলেন রাজপরিবারের সদস্যরা ৷
পাশাপাশি দশমীর দিন মাকে ইলিশ মাছ ভাজা, পান্তা ভাত, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কঁচু শাখ, সাপলার ঝোল ভোগে দেওয়া হয় । দুর্গা প্রতিমাকে মন্দির থেকে বের করার পর রাজ পরিবারের সদস্যরা আর মায়ের মুখ দর্শন করেন না ।
মা দুর্গাকে বিসর্জনের দিন হাজার হাজার মানুষ রাজবাড়ির মন্দিরে ভিড় করেন । বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ির মন্দির চত্বর একেবারে জনসমুদ্রে পরিণত হয় । কারণ শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোকে ঘিরে আজও শহরবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে । রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসু বলেন, "1510 সালে বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়িতে দুর্গাপুজার সূচনা করেন । সেই পুরনো রীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হয় এখনও রাজবাড়িতে ।"
রাজ পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "দশমীর দিন ভোরবেলা প্রথমে ফল, দই, মিষ্টি দিয়ে মাকে নিবেদন করা হয় । পরে মাকে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাখা, ইলিশ মাছ ভাজা, শাপলা, পাঁচ রকমের ভাজা, দই, মিষ্টি, চাটনি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । দশমীর পুজোর পর দর্পণ বিসর্জন হয়েছে । রাজপরিবারের পুত্রবধূ প্রথমে মাকে সিঁদুর পরিয়ে বরণ করেছেন । দূরদরান্ত থেকে প্রচুর মহিলারা এসেছিলেন ৷ তাঁরা মাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে সিঁদুর পরান ।"
রাজবাড়ির পুজো মানেই একটা আলাদা ঐতিহ্য । মা দুর্গাকে বিসর্জনের সময় রাজপরিবারের তরোয়াল, গদা-সহ পুরনো জিনিস নিয়ে শোভাযাত্রা করে ৷ পরে রাজপরিবারের পুকুরেই দুর্গাকে নিরঞ্জন দেওয়া হয় ।
রাজপরিবারের পুত্রবধূ লিন্ডা বসু বলেন, "দশমীর দিন এত মানুষ আসেন, যা আমাদের ধারনার বাইরে । মা সবাইকে ডেকে আনেন । তিনিই তার বিদায় বেলায় সবাইকে নিয়ে এসে বিদায় নেন । এই চারটি দিন কীভাবে কেটে গেল ভাবতেই পারলাম না । জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজো জলপাইগুড়ির একটা আলাদা ঐতিহ্য বহন করে । আমরাও চেষ্টা করি সেই ঐতিহ্যকে বহন করতে । সবার সহযোগিতা ছাড়া পুজো সম্ভব হতো না ।"
দশমীর দিন রাজবাড়ির পুজোতে আসা এক দর্শনার্থী সমাপ্তি সরকার বলেন, "রাজবাড়িতে বিজয়া দশমীর দিন এলে ভালো লাগে না । এখানে এলে বোঝা যায় রাজবাড়ির একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে । প্রচুর মানুষ এসে থাকেন । সবার সঙ্গে সিঁদুর খেলা হয় ।"