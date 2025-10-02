ETV Bharat / state

রীতি মেনে পান্তা ভাত-ইলিশ ভাজা খাইয়ে উমাকে বিদায় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে

দশমীর দিন ভোরবেলা দুর্গাকে প্রথমে ফল, দই, মিষ্টি নিবেদন করা হয় । পরে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ, শাপলা, পাঁচ রকমের ভাজা ভোগ দেওয়া হয় ৷

vijaya dashami
জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে বিজয়া (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 5:15 PM IST

জলপাইগুড়ি, 2 অক্টোবর: জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে রীতি মেনে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দুর্গাকে বিদায় জানানো হল । সিদুঁর খেলায় মাতলেন রাজপরিবারের সদস্যরা ৷

পাশাপাশি দশমীর দিন মাকে ইলিশ মাছ ভাজা, পান্তা ভাত, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কঁচু শাখ, সাপলার ঝোল ভোগে দেওয়া হয় । দুর্গা প্রতিমাকে মন্দির থেকে বের করার পর রাজ পরিবারের সদস্যরা আর মায়ের মুখ দর্শন করেন না ।

পান্তা ভাত ইলিশ ভাজা খাইয়ে উমাকে বিদায় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে (ইটিভি ভারত)

মা দুর্গাকে বিসর্জনের দিন হাজার হাজার মানুষ রাজবাড়ির মন্দিরে ভিড় করেন । বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ির মন্দির চত্বর একেবারে জনসমুদ্রে পরিণত হয় । কারণ শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোকে ঘিরে আজও শহরবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে । রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসু বলেন, "1510 সালে বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়িতে দুর্গাপুজার সূচনা করেন । সেই পুরনো রীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হয় এখনও রাজবাড়িতে ।"

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে সিঁদুরখেলা (নিজস্ব ছবি)

রাজ পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "দশমীর দিন ভোরবেলা প্রথমে ফল, দই, মিষ্টি দিয়ে মাকে নিবেদন করা হয় । পরে মাকে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাখা, ইলিশ মাছ ভাজা, শাপলা, পাঁচ রকমের ভাজা, দই, মিষ্টি, চাটনি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । দশমীর পুজোর পর দর্পণ বিসর্জন হয়েছে । রাজপরিবারের পুত্রবধূ প্রথমে মাকে সিঁদুর পরিয়ে বরণ করেছেন । দূরদরান্ত থেকে প্রচুর মহিলারা এসেছিলেন ৷ তাঁরা মাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে সিঁদুর পরান ।"

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে সিঁদুরখেলা (নিজস্ব ছবি)

রাজবাড়ির পুজো মানেই একটা আলাদা ঐতিহ্য । মা দুর্গাকে বিসর্জনের সময় রাজপরিবারের তরোয়াল, গদা-সহ পুরনো জিনিস নিয়ে শোভাযাত্রা করে ৷ পরে রাজপরিবারের পুকুরেই দুর্গাকে নিরঞ্জন দেওয়া হয় ।

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে সিঁদুর খেলা (নিজস্ব ছবি)

রাজপরিবারের পুত্রবধূ লিন্ডা বসু বলেন, "দশমীর দিন এত মানুষ আসেন, যা আমাদের ধারনার বাইরে । মা সবাইকে ডেকে আনেন । তিনিই তার বিদায় বেলায় সবাইকে নিয়ে এসে বিদায় নেন । এই চারটি দিন কীভাবে কেটে গেল ভাবতেই পারলাম না । জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজো জলপাইগুড়ির একটা আলাদা ঐতিহ্য বহন করে । আমরাও চেষ্টা করি সেই ঐতিহ্যকে বহন করতে । সবার সহযোগিতা ছাড়া পুজো সম্ভব হতো না ।"

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে সিঁদুর খেলা (নিজস্ব ছবি)

দশমীর দিন রাজবাড়ির পুজোতে আসা এক দর্শনার্থী সমাপ্তি সরকার বলেন, "রাজবাড়িতে বিজয়া দশমীর দিন এলে ভালো লাগে না । এখানে এলে বোঝা যায় রাজবাড়ির একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে । প্রচুর মানুষ এসে থাকেন । সবার সঙ্গে সিঁদুর খেলা হয় ।"

