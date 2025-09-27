ETV Bharat / state

বিরাট সিঁড়ি-দুর্গার সঙ্গে রামের অকাল বোধন, নজর কাড়ছে হুগলির সেরা 4 পুজো

কোথাও ইসকন, আবার কোথাও লন্ডনের মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জা । মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে ।

Hooghly puja pandal
হুগলির সেরা 4 পুজো (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 8:05 PM IST

7 Min Read
চুঁচুড়া, 27 সেপ্টেম্বর: লন্ডন-কর্ণাটকের মন্দিরের থিম থেকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিজড়িত পুজো ৷ হুগলিতে মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় ৷ পুজোয় হাজির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ রইল হুগলির নজরকাড়া সেরা চার পুজো ৷

চুঁচুড়ার সংশোধনাগারে থেকে জিরাটে আদি বারোয়ারির দুর্গাপুজো ৷ এছাড়াও রয়েছে জিরাটের বাসস্ট্যান্ডে সবুজ সংঘের পুজো ৷ ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় তুলে ধরা হয়েছে মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়ির অষ্টধাতুর দুর্গাপুজোও ৷

নজর কাড়ছে হুগলির সেরা 4 পুজো (ইটিভি ভারত)

শতবর্ষে চুঁচুড়া সংশোধনাগারের পুজো

ইংরেজ আমলে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল চুঁচুড়ার সংশোধনাগারে । হুগলি কারাগার নামেই জানত সকলে । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে মায়ানমার মান্দালয় কারাগারে প্রথম দুর্গোৎসব হয় ৷ সেই অনুকরণে হুগলি সংশোধনাগারে দুর্গাপুজোর শুরু হয় । সেই একশো বছরকে স্মরণ করেই পুজো চালিয়ে যাচ্ছে হুগলির সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ।

এখানে দেবীর অকাল বোধনে দুর্গার সঙ্গে রাম-লক্ষণ-সীতা মূর্তি দেখা যায় । সেই রীতি আজও চলে আসছে । এখন সংশোধনাগারে সামনের মাঠেই পুজো করা হয় । হুগলির এই সংশোধনাগারের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ।

Hooghly puja pandal
হুগলি সংশোধনাগারে দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

ইংরেজ আমলে এই জেলেই বন্দি ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও চিররঞ্জন দাশের মতো ব্যক্তিত্ব । হুগলি ও বর্ধমান-সহ কুখ্যাত অপরাধী থেকে একাধিক সাজাপ্রাপ্ত বন্দি আছেন এই সংশোধনাগারে । এবার পুজোর বন্দিদের নতুন বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "সকলের মতো পুজোর আনন্দ ভাগ করার জন্যই কারাগার পরিদর্শন ও নতুন জামা কাপড় দেওয়া হল এখানকার আবাসিকদের । যারা বাইরের জগৎটাকে দেখে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হল । এখানে এসে ওনাদের সঙ্গে কথা বলে আমরাও ভালো লাগলো ।"

সংশোধনাগারের আধিকারিক আশিস বণিক বলেন, "এই দুর্গাপুজোটি বরাবরই আমাদের স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব করত । হুগলি সংশোধনাগার হওয়ার পর জেলা সংশোধনাগার দুর্গোৎসব কমিটি নামেই এই পুজোটি হয় । এই সংশোধনাগারের একটি ইতিহাসও আছে ৷ গঙ্গা নদীর উপর হুগলি থেকে উত্তর 24 পরগনা উপর যে জুবলি ব্রিজ তৈরি হয়েছিল, সেই ব্রিজের শ্রমদান করেছিল এই কারাগারেরই বন্দিরা । 100 বছর উপলক্ষে সাংসদ এসে উদ্বোধন করলেন ৷ এতে আমরা খুব খুশি । এই সংশোধনাগারের পুজোতে দীর্ঘদিন ধরেই অকাল বোধনে পুজো করা হয় । যেখানে মা দুর্গার সঙ্গে রাম, লক্ষণ, হনুমান, রাবণ ও পাশে সীতার পুজো হয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকেই ।"

Hooghly puja pandal
সংশোধনাগারের পুজোয় হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

সবুজ সংঘে কর্ণাটকের ইসকন মন্দির

কর্ণাটকের ইসকন মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে জিরাটের বাসস্ট্যান্ডের সবুজ সংঘের দুর্গা মণ্ডপ । 60 বছরে পদাপর্ণ করেছে এই পুজো ৷ বাঁশ কাঠ কাপড় চুমকি কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই মণ্ডপ । এই মণ্ডপে প্রায় 30 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সিঁড়ি । সেই সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য স্টিলের রেলিং করা হয়েছে । নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মধ্যে নীলভ এই মণ্ডপ আলাদা মাত্রা পেয়েছে । অসম লিঙ্ক রোডের উপর কাঁচ ও চুমকি দিয়ে ঝলমল করছে এই মণ্ডপ ।

Hooghly puja pandal
সবুজ সংঘে কর্ণাটকের ইসকন মন্দির (নিজস্ব ছবি)

সবুজ সংঘের সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস বলেন, "আমাদের ইসকনের মন্দিরের আদলে এই মণ্ডপ তৈরি করছি । আমাদের পুজো হুগলি জেলায় অন্যতম সেরা পুজো হোক এটাই চাই আমরা । আমাদের মণ্ডপের উচ্চতা 85 ফুটের হয়েছে । অনেক উচ্চতায় সিঁড়িতে উঠে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। প্রতিমা চওড়ায় 30 ফুট ও লম্বায় 19 ফুট । নিরাপত্তার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবক রাখা হয়েছে । এছাড়াও বলাগড় থানা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে । এবারে আমাদের বাজেট 52 লক্ষ টাকা । এই পুজো কয়েক বছরের মধ্যে বিরাট জনপ্রিয়তা পেয়েছে । পুজো দেখতে লক্ষাধিক মানুষ আসেন এখানে ।"

আদি বারোয়ারিতে লন্ডনের আরআর মন্দির

জিরাটে আদি বারোয়ারির দুর্গাপুজো এবারে 75 বছরে পা দিয়েছে । এবারে লন্ডনের আরআর মন্দিরের আদলে তারা মণ্ডপসজ্জা করেছে । মণ্ডপ 90 ফুট লম্বা ও চওড়ায় 120 ফুট । সাবেকি প্রতিমা বানানো হয়েছে । তবে এবারে তাদের মূর্তিতে এতো বছরে ধরে আলাদা বৈচিত্র বহন করে আসছে ৷ যেটা আর পাঁচটা বারোয়ারি পুজোয় দেখা যায় না । মা দুর্গার ডান দিকে লক্ষ্মী-গণেশের পরিবর্তে কার্তিক-সরস্বতীকে রাখা হয়, যা এই আদি বারোয়ারির পুজোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ৷

Hooghly puja pandal
আদি বারোয়ারিতে লন্ডনের আরআর মন্দির (নিজস্ব ছবি)

এই পুজোর সভাপতি শিবেন দে বলেন, "জিরাটের এই অঞ্চলে বেশিরভাগ অংশেই পূর্ববঙ্গবাসীদের বাস ৷ স্বাধীনতার পর আমরা এখানে বসবাস শুরু করি । আজ থেকে 75 বছর আগে বাংলাদেশের রীতি মেনে পুজো শুরু হয় এখানে । সেই থেকেই এই পুজো চলে আসছে । এবারে আমাদের এই পুজোর বাজেট 29 লক্ষ টাকা । প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে ৷ আর এই পুজো উপলক্ষে আমাদের মাঠে মেলা হয়।"

অষ্টধাতুর মূর্তিতেই দুর্গাপুজো মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়িতে

মৃন্ময়ী মূর্তিতে দুর্গাপুজোর পরিবর্তে অষ্টধাতুর মূর্তিতে পুজো হয় মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়িতে । প্রায় 400 বছরের পুরনো এই পুজো । এখানে বৈষ্ণব মতে পুজো হয় ৷ সে কারণে বলি প্রথা নেই এই বাড়িতে ।

দেবী মূর্তির বৈশিষ্ট্য, মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দুর্গাপূজো করা হয় । পরিবারের দাবি, জয় দুর্গা রূপেও পুজো করেন তারা । অষ্টধাতুর এই মূর্তিতে দেখা যায়, মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করছেন । এখানে দেবী দুর্গা বাহন সিংহের পরিবর্তে ঘোড়ার মুখের আদলে দেখতে পাওয়া যায় । দুর্গার দশ হাত থাকলেও এখানে মা দুর্গার দুটি হাতে খর্গ ও ত্রিশূল রয়েছে । মূর্তির উচ্চতা এক ফুট । দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী-গণেশ-সরস্বতী-কার্তিক এখানে দেখা যায় না ।

প্রচলিত আছে, মুঘল আমলে সেনাপতি মান সিংহের সেনা ছাউনি ছিল মানকুণ্ডুতে । সেই সময় তৎকালীন সাধু পরিবার সেনা ছাউনির রসদ যোগাতো । তাদের কাজে মুঘলরা খুশি হয়ে সাধু পরিবারের বংশধরদের খাঁ উপাধি দেয় । ওই অঞ্চলের জমিদারির দায়িত্ব পায় তারা । এই সময় জমিদারি ও ব্যবসা করে প্রতিপত্তি বাড়ে খাঁ পরিবারের । সেই সময় পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না এই পরিবারের।

Hooghly puja pandal
অষ্টধাতুর মূর্তিতেই দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

কথিত আছে, পরবর্তীকালে স্বপ্নাদেশ পায় এই পরিবার । বাড়ির পাশেই বড়পুকুর নামে একটি পুকুর থেকে মহিষাসুরমর্দিনীর রূপে একটি ধাতব মূর্তি উদ্ধার হয় । আর সেই মূর্তিতে পুজো শুরু করেন খাঁ পরিবার । অবস্থা ভালো না থাকায় বাতাসা-খই-চিঁড়ে দিয়ে ভোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসময় স্বপ্নাদেশে । সেই থেকে আজও এভাবেই পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে।

পরিবারের প্রবীণ সদস্য অর্জুনকুমার খাঁ বলেন, "আগে আমাদের সোনার মূর্তি ছিল ৷ পরবর্তীকালে তা চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন করে অস্ত্রধাতুর মূর্তি তৈরি করানো হয় । এখানে মাটির কোন মূর্তি তৈরি করা হয় না । দুর্গার দালানে নির্দিষ্ট সিংহাসনের পূজিত হন দেবী দুর্গা । প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু হয় দশমী পর্যন্ত । ধুনো পোড়ানো থেকে নিষ্ঠাভরে পুজো করা হয় বিভিন্ন নিয়ম মেনে ।"

Hooghly puja pandal
দুর্গাপুজো মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়ির পুজো (নিজস্ব ছবি)

খাঁ পরিবারের পুরোহিত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গা এখানে জয় দুর্গা রূপে পূজিত হয় । সারা বছর পুজো হয় এনার । প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত মা মূল মন্দির থেকে দুর্গা দালানে নেমে আসেন সকলকে দর্শন দেওয়ার জন্য । কালিকাপুরাণ মতে পুজো হয় । এখানে বলিদান প্রথা নেই । বৈষ্ণব মতে পুজো হওয়ার জন্য মাসভক্ত দেওয়া হয় । অন্নভোগের প্রচলন নেই । চাল ও লুচি ভোগ দেওয়া হয় । সন্ধি পুজোর সময় দেবীর সামনে মহিলারা সারিবদ্ধভাবে বসে ধুনো পোড়ান ।"

HOOGHLY PUJAHOOGHLY PUJA PANDALহুগলির পুজো মণ্ডপদুর্গাপুজোDURGA PUJA 2025

