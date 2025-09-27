বিরাট সিঁড়ি-দুর্গার সঙ্গে রামের অকাল বোধন, নজর কাড়ছে হুগলির সেরা 4 পুজো
কোথাও ইসকন, আবার কোথাও লন্ডনের মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জা । মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে ।
চুঁচুড়া, 27 সেপ্টেম্বর: লন্ডন-কর্ণাটকের মন্দিরের থিম থেকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিজড়িত পুজো ৷ হুগলিতে মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় ৷ পুজোয় হাজির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ রইল হুগলির নজরকাড়া সেরা চার পুজো ৷
চুঁচুড়ার সংশোধনাগারে থেকে জিরাটে আদি বারোয়ারির দুর্গাপুজো ৷ এছাড়াও রয়েছে জিরাটের বাসস্ট্যান্ডে সবুজ সংঘের পুজো ৷ ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় তুলে ধরা হয়েছে মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়ির অষ্টধাতুর দুর্গাপুজোও ৷
শতবর্ষে চুঁচুড়া সংশোধনাগারের পুজো
ইংরেজ আমলে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল চুঁচুড়ার সংশোধনাগারে । হুগলি কারাগার নামেই জানত সকলে । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে মায়ানমার মান্দালয় কারাগারে প্রথম দুর্গোৎসব হয় ৷ সেই অনুকরণে হুগলি সংশোধনাগারে দুর্গাপুজোর শুরু হয় । সেই একশো বছরকে স্মরণ করেই পুজো চালিয়ে যাচ্ছে হুগলির সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ।
এখানে দেবীর অকাল বোধনে দুর্গার সঙ্গে রাম-লক্ষণ-সীতা মূর্তি দেখা যায় । সেই রীতি আজও চলে আসছে । এখন সংশোধনাগারে সামনের মাঠেই পুজো করা হয় । হুগলির এই সংশোধনাগারের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ।
ইংরেজ আমলে এই জেলেই বন্দি ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও চিররঞ্জন দাশের মতো ব্যক্তিত্ব । হুগলি ও বর্ধমান-সহ কুখ্যাত অপরাধী থেকে একাধিক সাজাপ্রাপ্ত বন্দি আছেন এই সংশোধনাগারে । এবার পুজোর বন্দিদের নতুন বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "সকলের মতো পুজোর আনন্দ ভাগ করার জন্যই কারাগার পরিদর্শন ও নতুন জামা কাপড় দেওয়া হল এখানকার আবাসিকদের । যারা বাইরের জগৎটাকে দেখে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হল । এখানে এসে ওনাদের সঙ্গে কথা বলে আমরাও ভালো লাগলো ।"
সংশোধনাগারের আধিকারিক আশিস বণিক বলেন, "এই দুর্গাপুজোটি বরাবরই আমাদের স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব করত । হুগলি সংশোধনাগার হওয়ার পর জেলা সংশোধনাগার দুর্গোৎসব কমিটি নামেই এই পুজোটি হয় । এই সংশোধনাগারের একটি ইতিহাসও আছে ৷ গঙ্গা নদীর উপর হুগলি থেকে উত্তর 24 পরগনা উপর যে জুবলি ব্রিজ তৈরি হয়েছিল, সেই ব্রিজের শ্রমদান করেছিল এই কারাগারেরই বন্দিরা । 100 বছর উপলক্ষে সাংসদ এসে উদ্বোধন করলেন ৷ এতে আমরা খুব খুশি । এই সংশোধনাগারের পুজোতে দীর্ঘদিন ধরেই অকাল বোধনে পুজো করা হয় । যেখানে মা দুর্গার সঙ্গে রাম, লক্ষণ, হনুমান, রাবণ ও পাশে সীতার পুজো হয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকেই ।"
সবুজ সংঘে কর্ণাটকের ইসকন মন্দির
কর্ণাটকের ইসকন মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে জিরাটের বাসস্ট্যান্ডের সবুজ সংঘের দুর্গা মণ্ডপ । 60 বছরে পদাপর্ণ করেছে এই পুজো ৷ বাঁশ কাঠ কাপড় চুমকি কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই মণ্ডপ । এই মণ্ডপে প্রায় 30 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সিঁড়ি । সেই সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য স্টিলের রেলিং করা হয়েছে । নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মধ্যে নীলভ এই মণ্ডপ আলাদা মাত্রা পেয়েছে । অসম লিঙ্ক রোডের উপর কাঁচ ও চুমকি দিয়ে ঝলমল করছে এই মণ্ডপ ।
সবুজ সংঘের সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস বলেন, "আমাদের ইসকনের মন্দিরের আদলে এই মণ্ডপ তৈরি করছি । আমাদের পুজো হুগলি জেলায় অন্যতম সেরা পুজো হোক এটাই চাই আমরা । আমাদের মণ্ডপের উচ্চতা 85 ফুটের হয়েছে । অনেক উচ্চতায় সিঁড়িতে উঠে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। প্রতিমা চওড়ায় 30 ফুট ও লম্বায় 19 ফুট । নিরাপত্তার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবক রাখা হয়েছে । এছাড়াও বলাগড় থানা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে । এবারে আমাদের বাজেট 52 লক্ষ টাকা । এই পুজো কয়েক বছরের মধ্যে বিরাট জনপ্রিয়তা পেয়েছে । পুজো দেখতে লক্ষাধিক মানুষ আসেন এখানে ।"
আদি বারোয়ারিতে লন্ডনের আরআর মন্দির
জিরাটে আদি বারোয়ারির দুর্গাপুজো এবারে 75 বছরে পা দিয়েছে । এবারে লন্ডনের আরআর মন্দিরের আদলে তারা মণ্ডপসজ্জা করেছে । মণ্ডপ 90 ফুট লম্বা ও চওড়ায় 120 ফুট । সাবেকি প্রতিমা বানানো হয়েছে । তবে এবারে তাদের মূর্তিতে এতো বছরে ধরে আলাদা বৈচিত্র বহন করে আসছে ৷ যেটা আর পাঁচটা বারোয়ারি পুজোয় দেখা যায় না । মা দুর্গার ডান দিকে লক্ষ্মী-গণেশের পরিবর্তে কার্তিক-সরস্বতীকে রাখা হয়, যা এই আদি বারোয়ারির পুজোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ৷
এই পুজোর সভাপতি শিবেন দে বলেন, "জিরাটের এই অঞ্চলে বেশিরভাগ অংশেই পূর্ববঙ্গবাসীদের বাস ৷ স্বাধীনতার পর আমরা এখানে বসবাস শুরু করি । আজ থেকে 75 বছর আগে বাংলাদেশের রীতি মেনে পুজো শুরু হয় এখানে । সেই থেকেই এই পুজো চলে আসছে । এবারে আমাদের এই পুজোর বাজেট 29 লক্ষ টাকা । প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে ৷ আর এই পুজো উপলক্ষে আমাদের মাঠে মেলা হয়।"
অষ্টধাতুর মূর্তিতেই দুর্গাপুজো মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়িতে
মৃন্ময়ী মূর্তিতে দুর্গাপুজোর পরিবর্তে অষ্টধাতুর মূর্তিতে পুজো হয় মানকুণ্ডুর খাঁ বাড়িতে । প্রায় 400 বছরের পুরনো এই পুজো । এখানে বৈষ্ণব মতে পুজো হয় ৷ সে কারণে বলি প্রথা নেই এই বাড়িতে ।
দেবী মূর্তির বৈশিষ্ট্য, মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দুর্গাপূজো করা হয় । পরিবারের দাবি, জয় দুর্গা রূপেও পুজো করেন তারা । অষ্টধাতুর এই মূর্তিতে দেখা যায়, মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করছেন । এখানে দেবী দুর্গা বাহন সিংহের পরিবর্তে ঘোড়ার মুখের আদলে দেখতে পাওয়া যায় । দুর্গার দশ হাত থাকলেও এখানে মা দুর্গার দুটি হাতে খর্গ ও ত্রিশূল রয়েছে । মূর্তির উচ্চতা এক ফুট । দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী-গণেশ-সরস্বতী-কার্তিক এখানে দেখা যায় না ।
প্রচলিত আছে, মুঘল আমলে সেনাপতি মান সিংহের সেনা ছাউনি ছিল মানকুণ্ডুতে । সেই সময় তৎকালীন সাধু পরিবার সেনা ছাউনির রসদ যোগাতো । তাদের কাজে মুঘলরা খুশি হয়ে সাধু পরিবারের বংশধরদের খাঁ উপাধি দেয় । ওই অঞ্চলের জমিদারির দায়িত্ব পায় তারা । এই সময় জমিদারি ও ব্যবসা করে প্রতিপত্তি বাড়ে খাঁ পরিবারের । সেই সময় পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না এই পরিবারের।
কথিত আছে, পরবর্তীকালে স্বপ্নাদেশ পায় এই পরিবার । বাড়ির পাশেই বড়পুকুর নামে একটি পুকুর থেকে মহিষাসুরমর্দিনীর রূপে একটি ধাতব মূর্তি উদ্ধার হয় । আর সেই মূর্তিতে পুজো শুরু করেন খাঁ পরিবার । অবস্থা ভালো না থাকায় বাতাসা-খই-চিঁড়ে দিয়ে ভোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসময় স্বপ্নাদেশে । সেই থেকে আজও এভাবেই পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে।
পরিবারের প্রবীণ সদস্য অর্জুনকুমার খাঁ বলেন, "আগে আমাদের সোনার মূর্তি ছিল ৷ পরবর্তীকালে তা চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন করে অস্ত্রধাতুর মূর্তি তৈরি করানো হয় । এখানে মাটির কোন মূর্তি তৈরি করা হয় না । দুর্গার দালানে নির্দিষ্ট সিংহাসনের পূজিত হন দেবী দুর্গা । প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু হয় দশমী পর্যন্ত । ধুনো পোড়ানো থেকে নিষ্ঠাভরে পুজো করা হয় বিভিন্ন নিয়ম মেনে ।"
খাঁ পরিবারের পুরোহিত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গা এখানে জয় দুর্গা রূপে পূজিত হয় । সারা বছর পুজো হয় এনার । প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত মা মূল মন্দির থেকে দুর্গা দালানে নেমে আসেন সকলকে দর্শন দেওয়ার জন্য । কালিকাপুরাণ মতে পুজো হয় । এখানে বলিদান প্রথা নেই । বৈষ্ণব মতে পুজো হওয়ার জন্য মাসভক্ত দেওয়া হয় । অন্নভোগের প্রচলন নেই । চাল ও লুচি ভোগ দেওয়া হয় । সন্ধি পুজোর সময় দেবীর সামনে মহিলারা সারিবদ্ধভাবে বসে ধুনো পোড়ান ।"