বিচার আমরা ছিনিয়ে আনবই! নবমীর রাতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল আরজি করে নিহত তরুণীর পরিবার

বিচার আমরা ছিনিয়ে আনবই! নবমীর রাতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল আরজি করে নিহত তরুণীর পরিবার
নবমীর রাতে সোদপুরে বাড়ির সামনে এক অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হল আরজি করে নিহত তরুণীর পরিবার ।
Published : October 2, 2025 at 2:46 AM IST
সোদপুর, 2 অক্টোবর : 'বাড়ির দুর্গা আজ নেই। বিসর্জন দিতে হয়েছে। দুর্গাবিহীন দুর্গাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আবারও শপথ নিয়ে বলছি, বিচার আমরা ছিনিয়ে আনবই।' নবমীর রাতে সোদপুরে বাড়ির সামনে এক অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন আরজি করের নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা।
তিনি বলেন, "আমার দুর্গার বিসর্জনের সঙ্গে প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে। যারা বিসর্জন দিল তারা এই উৎসবে আমোদ প্রমোদ করছে। রাজ্যের মানুষের কাছে আমার আবেদন, উৎসবে সামিল হন । কিন্তু ছোট ছোট দুর্গাদের যন্ত্রণা কখনও ভুলে যাবেন না। বিশেষ করে আরজি করের দুর্গার কথা কখনও ভুলবেন না।"
প্রায় 14 মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু তার পরেও সুবিচারের দাবিতে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে নির্যাতিতার পরিবার। পথে নেমেছেন চিকিৎসক সংগঠন থেকে শুরু করে অভয়া মঞ্চের সদস্যরাও। শুধু তাই নয়,মেয়ের মৃত্যুর ন্যায় বিচার চেয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা। ইমেল পাঠিয়ে দেশের প্রথম নাগরিকের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন দু'জনেই। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতিও।
এই আবহে আরজি কর-কাণ্ডের সুবিচার চেয়ে আবারও পথে নামলেন নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা। তাও আবার উৎসবের আবহে। এবার বাড়ির সামনে মঞ্চ বেধে দুর্গাবিহীন দুর্গাঙ্গন বানিয়ে নীরব প্রতিবাদে সামিল হলেন দু'জনে। তাতে সঙ্গ দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে উঠল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও। শূন্য মঞ্চে মা দুর্গার ছবি-সহ মেয়ের চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম রেখে তাঁকে স্মরণ করলেন নির্যাতিতার বাবা-মা।
কর্মসূচির ফাঁকে এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরজি করের নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা বলেন "প্রতি বছর আমার মেয়ে বাড়িতে দুর্গাপুজো করত। ষষ্ঠী,সপ্তমী,অষ্টমী হয়ে আজকে নবমীও হয়ে গেল। অসুর মুক্ত বাংলা গড়তে হলে দুর্গাদের নিরাপত্তা দেওয়াই একমাত্র পথ। খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থান দিয়ে যদি ছোট ছোট দুর্গাদের আমরা সুরক্ষা দিতে পারি তবেই অসুর নিধন সম্ভব। আমার মেয়ে আরজি করের মতো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় খুন হয়েছে । আমি মনে করি, এই জঘন্য কাজ একা কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভাবশালীদের হাত নিশ্চয় রয়েছে।"
তিনি আরও বলেন,"আমরা ন্যায়ের পথে রয়েছি। বিচার চেয়ে আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। যদিও এটা অসম লড়াই। আমাদের লড়াই আরও তীব্র করতে হবে। আদালতে যে লড়াই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি সেটাও আমাদের করে যেতে হবে। এ নিয়ে আমরা কোনও রাজনীতি চাই না। অনেকে অনেক রকম কথা বলছে। কিন্তু,আমরা ন্যায়ের পথে থেকে বিচার ছিনিয়ে আনবই। দুর্গা শূন্য দুর্গাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আবারও শপথ নিলাম।"
নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা বলেন, "গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে গুড়াপে একটি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার তিন মাস পর নির্যাতিতা মেয়েটির মা এটাই কথা বলেছিলেন, আরজি করের ডাক্তার দিদি এখনও সুবিচার পেল না। সেখানে আমার মেয়ের বিচার হবে? সেই কথাটা আজ ভুলতে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রাজ্যজুড়ে অরাজকতা চলছে। যারা এই অরাজকতা করছে তাদের সাহস আরও বেড়ে চলেছে। বিচার পেতে হলে অবশ্যই আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনে করতে হবে। সেটা সকলকে সঙ্গে নিয়ে। 1 বছর 2 মাস ধরে রাজ্যের মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এভাবে মানুষের সমর্থন পেলে আমরা আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। বিচারও আমরা ছিনিয়ে আনতে পারব।" এদিকে,বরাবরের মতো এবারও আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়েছে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবার গলায়।