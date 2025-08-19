ETV Bharat / state

বাড়ির কাউকে না-জানিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড় ভ্রমণ, সপ্তনীলকে খুনের অভিযোগ দায়ের পরিবারের - TOURIST DEATH CASE

পুলিশ সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু-বান্ধবীদের নজরদারিতে রেখেছে । দফায় দফায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।

Saptanil Chatterjee death
সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ দায়ের পরিবারের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 7:26 PM IST

দার্জিলিং, 19 অগস্ট: পরিবারের কাউকে না-জানিয়েই কার্শিয়াংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন হাওড়ার যুবক সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায় । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন মৃ্ত যুবকের বাবা ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ৷ ছেলে যে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এমন অঘটন ঘটাতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি ।

এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে ময়নাতদন্ত হয় সপ্তনীলের । ময়নাতদন্তের সময়েও ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, তাঁর ছেলে আর নেই ৷ তবে ঘটনায় পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ সপ্তনীলের বাবা জানান, সোমবার সকালে কার্শিয়াং থানার পুলিশ ফোনে দুর্ঘটনায় সপ্তনীলের মৃত্যুর কথা জানায় তাঁদের ৷ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি তাঁর পরিবার । পরে পুলিশ বিস্তারিতভাবে সব জানালে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ।

সপ্তনীলকে খুনের অভিযোগ দায়ের পরিবারের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা জানতামই না যে ও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে । কবে গিয়েছে, কখন গিয়েছে কিছুই জানা নেই । জলজ্যান্ত ছেলেটা চলে গেল । আমরা একটা অভিযোগ করেছি পুলিশে । পুলিশ সেটা তদন্ত করে দেখুক । আমার ছেলেটা যেন বিচার পায় ।"

কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "ঘটনায় একটা অভিযোগ হয়েছে । বন্ধু বান্ধবীদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে । দফায় দফায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তাঁদের কাউকেই আপাতত বাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে না ।"

প্রসঙ্গত, চারদিন আগে চার বান্ধবী ও এক বন্ধুর সঙ্গে কার্শিয়াংয়ে বেড়াতে যান হাওড়ার বাগনানের বাসিন্দা সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায় । তিনি কলকাতার হেরিটেজ কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের পড়ুয়া ৷ প্রথমে জলপাইগুড়িতে এক বন্ধুর বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে তাঁরা কার্শিয়াংয়ের ডাউহিলের একটি হোম স্টেতে ওঠেন । সোমবার ভোরে ওই হোম স্টে-র তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় সপ্তনীলের ।

