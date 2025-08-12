মেদিনীপুর, 12 অগস্ট: ভুয়ো ভোটারের হদিশ মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর শহর মেদিনীপুরে ৷ এই নিয়ে সরগরম জেলার রাজনীতি ৷ তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি এই নিয়ে তোপ দেগেছে নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের উপর ৷ তাদের দাবি, বিএলও-দের দোষেই মেদিনীপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে ভুয়ো ভোটার ৷
বিজেপি অবশ্য প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছে ৷ বিজেপির দাবি, মেদিনীপুরের কালগাং এলাকায় এমন ভুয়ো ভোটার এবং মৃতদের নাম ভোটার তালিকায় থাকার একাধিক উদাহরণ আছে ৷ তৃণমূলের কারসাজিতে বছরের পর বছর ওই নামগুলি ভোটার তালিকায় থেকে যায় ৷ এই নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷
এই পরিস্থিতিতে মুখ কুলুপ এঁটেছে প্রশাসন ৷ মেদিনীপুর শহরে ভুয়ো ভোটারের হদিশ কিংবা এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির অভিযোগ নিয়েও প্রশাসনের কেউ প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি ৷
মেদিনীপুরে ভুয়ো ভোটার !
মেদিনীপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের কালগাং মালিয়াড়া এলাকায় 131 নম্বর বুথে এই ভুয়ো ভোটারের হদিশ পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখানে 1219 জন ভোটার রয়েছেন ৷ এর মধ্যে 29 নম্বরে থাকা রবীন্দ্রনাথ অধিকারীর নামটি ভুয়ো বলে অভিযোগ ৷ ভোটার তালিকায় রবীন্দ্রনাথ অধিকারীর বাড়ির নম্বর দেওয়া রয়েছে 218 ৷ ওই বাড়ির নম্বরে রয়েছে আরও একটি ভোটার কার্ড ৷ সেখানে নাম রয়েছে রবীন্দ্রনাথ মাহালির ৷ ফলে কে আসল, আর কে নকল, এই নিয়েই তৈরি হয়েছে ধন্দ ৷
যেহেতু নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR নিয়ে সারা দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ বিরোধীরা এই নিয়ে সরব হয়েছে ৷ তোপ দেগেছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ তাই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে মেদিনীপুর ৷
বিজেপির কী অভিযোগ ?
বিজেপির অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ অধিকারীর নামটাই ভুয়ো । এই নামে এই এলাকায় কোনও ভোটার নেই । দলের নেতা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন হালদার বলেন, "আমাদের এই 131 নম্বর বুথের প্রায় 70-80 জন মৃত ভোটারের পাশাপাশি বেশ কিছু ভুয়ো ভোট রয়েছে । একাধিক পদবি দিয়ে একটি নাম তালিকায় বেশ কয়েকবার রাখা হয়েছে ৷ কোথাও আবার পদবি এক রেখে নাম বদলে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের এই এলাকায় কোনও হদিশ নেই ।’’
তাঁর দাবি, ‘‘আমরা এই নিয়ে এর আগে বহুবার বিডিও অফিসে আবেদন-নিবেদন করেছি ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য ৷ কিন্তু তা করেননি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক । যদিও বর্তমানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এগুলোকে তালিকাভুক্ত করে রেখেছে ফেক ভোট দেওয়ার জন্য ৷ সেই সঙ্গে ভোটে জালিয়াতি করার জন্য ।’’
তৃণমূল কী বলছে ?
তৃণমূলও ভুয়ো ভোটারের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে ৷ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অধিকারীর নামটি ভুয়ো বলেই দাবি তৃণমূলের ৷ এলাকায় শাসক দলের নেতা রবীন্দ্রনাথ দাস বলেন, "আমাদের এখানে বেশ কিছু মৃত ভোটার রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে ভুয়ো ভোটার । আমরা এই নিয়ে এর আগেও বলেছি বিএলও-কে । কিন্তু রেশন কার্ড থেকে বাদ দিলেও তারা ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেয়নি ।’’
পাশাপাশি তিনি কটাক্ষ করেছেন বিজেপিকেও ৷ রবীন্দ্রনাথ দাস বলেন, ‘‘বিজেপির এখন আর কোনও কাজ নেই । উন্নয়ন না করে, বরং এইসব রাজনীতি করতে চাইছে এই এলাকায় । ভুয়ো ভোটার নিয়ে বিজেপিই চক্রান্ত করছে ৷’’
রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কী বলছে ?
কে আসল রবীন্দ্রনাথ মাহালি নাকি রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, এই নিয়ে মুখ খুলেছেন কালগাং মালিয়াড়ার 218 নম্বর বাড়ির বাসিন্দা তারামণি ৷ তাঁর পদবি অবশ্য মাহালি ৷ তিনি নিজেকে রবীন্দ্রনাথ মাহালির স্ত্রী হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন ৷ তারামণি বলেন, ‘‘আমরা কোনোভাবেই অধিকারী পরিবার নই । আমরা মাহালি পরিবার । অধিকারী পদবির এখানে কেউ থাকে না ৷ আমরা ভোটের সময় মাহালি হিসেবেই ভোট দিই ৷ বাকি কোথায় সমস্যা, সেটা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও পঞ্চায়েতরা বলতে পারবে । তবে ভুয়ো ভোটার হলে নাম অবশ্যই বাদ যাওয়া উচিত ৷ না-হলে আমরা হয়রানির শিকার হচ্ছি ৷’’