পুলিশ সেজে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কারখানায় তোলাবাজি ! গ্রেফতার 2 - FAKE POLICE ARRESTED

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো পুলিশের পরিচয়ে অভিযুক্তরা বিভিন্ন এলাকায় প্রতারণা চালাত । টাকা না দিলে ব্যবসা না করতে দেওয়ার হুমকি দিত ৷

fake police arrested
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের হাতে গ্রেফতার 2 ভুয়ো পুলিশ (নিজস্ব ছবি)
Published : September 3, 2025 at 8:10 PM IST

পোলবা, 3 সেপ্টেম্বর: পুলিশ সেজে হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্তর নাম করে তোলাবাজি ৷ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 50 লক্ষ টাকা চাওয়ারও অভিযোগ ৷ গ্রেফতার দুই যুবক ৷ ধৃতদের নাম সৌমদীপ সাঁতরা (28), বাড়ি বলাগড়ের কুন্তিঘাটে ৷ অন্যজন প্রতাপ ঘোষ (36), বাড়ি মগরার তালান্ডু মালিপাড়ায় ।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার রাতে হুগলির সুগন্ধা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ । ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, পিস্তল রাখার খাপ, দুটি মোবাইল ফোন ও কার্তুজের ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে । বুধবার ধৃতদের চুঁচুড়া জেলা আদালতে পেশ করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ । ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷

fake police arrested
পোলবা থানা এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

পোলবা থানায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বকসি বলেন, "মঙ্গলবার রাতে কারখানা থেকে পুলিশ সেজে তোলাবাজির অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এর আগে বিভিন্নজনের কাছে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে । এর আগে আরও কোন কোন জায়গায় কত টাকা তোলাবাজি করেছে তারা সেটা খতিয়ে দেখা হবে । এরা আর কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো পরিচয়ে এই দুই অভিযুক্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রতারণা চালাত । তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এর পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না । পুলিশের পোশাক কোথা থেকে পেল তাও দেখা হচ্ছে । জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে । সামান্য টাকা উদ্ধার হয়েছে । বাকি টাকাও উদ্ধার করা হবে এদের কাছ থেকে ।"

সুগন্ধা দিল্লি রোডের পাশে ইলেকট্রিক বাইকের ব্যাটারির কারখানা রয়েছে তপন মজুমদারের । তাঁর কাছে টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, "কারখানাতে গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় কয়েকবার পুলিশ সেজে গিয়েছিল অভিযুক্তরা । পুলিশের পোশাক পরে কারখানায় ঢুকে কর্মীদেরকে ভয় দেখায় ও 50 লক্ষ টাকা দাবি করা হয় । কারখানার কর্মচারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় । হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্তর সঙ্গে ছবি দেখিয়ে শাসকদল ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে অভিযুক্তরা । টাকা না দিলে ব্যবসা করতে পারব না বলেও হুমকি দেওয়া হয় ৷"

ব্যবসায়ী আরও বলেন, "প্রতারণা, মস্তানি ও তোলাবাজি করে ওরা । নকল বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় আমায় । আমার স্করপিও গাড়ির চাবি নিয়ে নিয়ে নেয় ৷ সারারাত ঘোরায় । অনলাইনে ও নগদে বেশ কয়েকবার আমার কাছ থেকে এক লক্ষ 65 হাজার টাকা নিয়েছে ওরা । বেশ কয়েকজনকে জানানোর পরই আমি বুঝতে পারি আমি প্রতারিত । পোলবা থানায় বিষয়টি জানাই । গতকাল রাতে দুই ভুয়ো পুলিশকে গ্রেফতার করা হয় । এরা আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে জানতে পেরেছি ।"

fake police arrested
পোলবা থানা এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

