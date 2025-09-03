পোলবা, 3 সেপ্টেম্বর: পুলিশ সেজে হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্তর নাম করে তোলাবাজি ৷ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 50 লক্ষ টাকা চাওয়ারও অভিযোগ ৷ গ্রেফতার দুই যুবক ৷ ধৃতদের নাম সৌমদীপ সাঁতরা (28), বাড়ি বলাগড়ের কুন্তিঘাটে ৷ অন্যজন প্রতাপ ঘোষ (36), বাড়ি মগরার তালান্ডু মালিপাড়ায় ।
লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার রাতে হুগলির সুগন্ধা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ । ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, পিস্তল রাখার খাপ, দুটি মোবাইল ফোন ও কার্তুজের ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে । বুধবার ধৃতদের চুঁচুড়া জেলা আদালতে পেশ করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ । ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
পোলবা থানায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বকসি বলেন, "মঙ্গলবার রাতে কারখানা থেকে পুলিশ সেজে তোলাবাজির অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এর আগে বিভিন্নজনের কাছে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে । এর আগে আরও কোন কোন জায়গায় কত টাকা তোলাবাজি করেছে তারা সেটা খতিয়ে দেখা হবে । এরা আর কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো পরিচয়ে এই দুই অভিযুক্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রতারণা চালাত । তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এর পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না । পুলিশের পোশাক কোথা থেকে পেল তাও দেখা হচ্ছে । জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে । সামান্য টাকা উদ্ধার হয়েছে । বাকি টাকাও উদ্ধার করা হবে এদের কাছ থেকে ।"
সুগন্ধা দিল্লি রোডের পাশে ইলেকট্রিক বাইকের ব্যাটারির কারখানা রয়েছে তপন মজুমদারের । তাঁর কাছে টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, "কারখানাতে গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় কয়েকবার পুলিশ সেজে গিয়েছিল অভিযুক্তরা । পুলিশের পোশাক পরে কারখানায় ঢুকে কর্মীদেরকে ভয় দেখায় ও 50 লক্ষ টাকা দাবি করা হয় । কারখানার কর্মচারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় । হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্তর সঙ্গে ছবি দেখিয়ে শাসকদল ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে অভিযুক্তরা । টাকা না দিলে ব্যবসা করতে পারব না বলেও হুমকি দেওয়া হয় ৷"
ব্যবসায়ী আরও বলেন, "প্রতারণা, মস্তানি ও তোলাবাজি করে ওরা । নকল বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় আমায় । আমার স্করপিও গাড়ির চাবি নিয়ে নিয়ে নেয় ৷ সারারাত ঘোরায় । অনলাইনে ও নগদে বেশ কয়েকবার আমার কাছ থেকে এক লক্ষ 65 হাজার টাকা নিয়েছে ওরা । বেশ কয়েকজনকে জানানোর পরই আমি বুঝতে পারি আমি প্রতারিত । পোলবা থানায় বিষয়টি জানাই । গতকাল রাতে দুই ভুয়ো পুলিশকে গ্রেফতার করা হয় । এরা আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে জানতে পেরেছি ।"