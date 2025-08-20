মালদা, 20 অগস্ট: গ্রামের হাট ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আনাজপাতি থেকে শুরু করে মাছ-মাংস ও দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দোকান ৷ তারই একপাশে সার দিয়ে বসে রয়েছেন কিছু মানুষ ৷ সামনে টেবিল ৷ সেখানে সাজিয়ে রাখা আছে ছুরি-কাঁচি-সহ আরও কত কিছু ৷ কিন্তু সেসব বিক্রির জন্য নয় ৷ আসলে এই মানুষগুলো নিজেদের ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দেন ৷ তাই তাঁরা টেবিলে ওষুধপত্রও সাজিয়ে 'চেম্বার' খুলেছেন ৷
তাঁদের কারও কাছেই কোনও লাইসেন্স নেই, ডাক্তারি ডিগ্রিও নেই ৷ তাতে কী ! রোগী তো আছে ৷ দাঁতের সমস্যা থেকে পাইলস, ফিসচুলা, হাইড্রোসিল ৷ অস্ত্রোপচার করে দেওয়া হবে ঝটপট ৷ অবশ্য কিছু অস্ত্রোপচার ভরা হাটে সবার সামনে করা তো সম্ভব নয় ৷ তাই প্রথমে হাটে দরদাম, তারপর রোগীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অপারেশন ৷ এই চিকিৎসকরা নাকি গর্ভবতীদেরও অস্ত্রোপচার করে প্রসব করান ৷ তেমনটাই জানা যাচ্ছে এলাকাবাসীর থেকে ৷
এভাবেই চলছিল এতদিন ৷ কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের বিহার লাগোয়া গোবরাহাটের ভুয়ো চিকিৎসকদের এমন রমরমা ব্যবসার খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি জেলাশাসকের নজরে এনেছেন ৷ জেলাশাসক তাঁর অধীনে থাকা সার্ভিল্যান্স টিমকে গোবরাহাটে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷
হাটের তথাকথিত এক চিকিৎসক রামিজুদ্দিন শেখ ৷ বাড়ি রতুয়া থানার বাহিরকাপ গ্রামে ৷ পান চিবোতে চিবোতে জানালেন, "12-13 বছর ধরে এভাবেই হাটে ডাক্তারি করছি ৷ রোগী দেখে ওষুধপত্র দিই ৷ কারও থেকে 50 টাকা, কারও থেকে 100 টাকা নিই ৷ আমরা হাটে হাটেই চেম্বার করি ৷ গরিব মানুষ আমরা ৷ এভাবেই গ্রামে চিকিৎসা করি ৷"
আরেক চিকিৎসক শেখ আতাউরের বাড়ি মানিকচক থানার নুরপুর গ্রামে ৷ তিনি জানান, "আমি দাঁত তোলা থেকে শুরু করে দাঁত বাঁধিয়ে দিই ৷ 10 বছর ধরে চিকিৎসা করছি ৷ তবে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হইনি ৷ কাজ শিখে হয়েছি ৷ আমার কাছে ডিগ্রির কাগজপত্র নেই ৷ এখন আমার তিনটি চেম্বার ৷ মথুরাপুর, অচিনতলা আর গোবরাহাটে ৷ বাড়িতেও চেম্বার রয়েছে ৷ বিভিন্ন হাটে মানুষের চিকিৎসা করি ৷"
প্রশ্ন উঠেছে, প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার বিষয়টি কি এতদিন প্রশাসনের নজরে পড়েনি ? নাকি এসব চিকিৎসকদের পিছনে প্রভাবশালীদের মদত রয়েছে ! যদি তাই হয়, তবে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা এই প্রভাবশালীরা কারা ?
স্থানীয় বাসিন্দা আবু হায়াত জানাচ্ছেন, "এদের কারও কাছে কোনও ডিগ্রি নেই ৷ এরা কাউকে সেসব নিয়ে কিছু বলেও না ৷ প্র্যাকটিস করতে করতেই এরা ডাক্তার হয়ে গিয়েছে ৷ আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষেরও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক হওয়া উচিত ৷ চিকিৎসার জন্য কোনও ভালো জায়গাতেই যাওয়া উচিত ৷ কারণ, এর সঙ্গে জীবন মরণের বিষয় জড়িয়ে রয়েছে ৷ এত সহজেই যদি ডাক্তার হওয়া যায়, তাহলে বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসার কী প্রয়োজন ? রোগীকে এটা ভাবতে হবে ৷ আর এসব নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা একদম শূন্য ৷ আজ পর্যন্ত দেখিনি প্রশাসনের তরফে হাটে কোনও নজরদারি চালানো হয়েছে কিংবা এসব চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ আজ এখানে বৃষ্টি হলে অন্য জায়গায় টেবিল লাগিয়ে চলছে চিকিৎসা ৷ কেউ কিছু বলে না ৷"
এমন চিকিৎসকদের কথা প্রশাসনের অগোচরে রয়েছে তা কিন্তু নয় ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়েরও বিষয়টি জানা রয়েছে ৷ তাঁর দাবি, "হাটে এমন চিকিৎসার বিষয়টি আমি উপরমহলে জানিয়েছি ৷ কিন্তু কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের না-হওয়ায় সেভাবে পদক্ষেপ করা যাচ্ছে না ৷ এভাবে অস্ত্রোপচার করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ ৷ কারণ, এখানে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সেভাবে স্টেরিলাইজ করা হয় না ৷ এতে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে ৷ আমরা সতর্ক রয়েছি ৷ প্রশাসন যদি অভিযান চালায় আমরা সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি ৷"
জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানাচ্ছেন, "ঘটনাটা ভয়ঙ্কর ৷ আমরাও উদ্বিগ্ন ৷ এভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না ৷ তবে এই ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আইনত আমরা সরাসরি কোনও পদক্ষেপ করতে পারি না ৷ তার জন্য পুলিশ প্রশাসন এবং জেলাশাসকের অধীনে থাকা সার্ভিল্যান্স টিম রয়েছে ৷ আমরা জেলাশাসকের নজরে বিষয়টি নিয়ে এসেছি ৷ শুনেছি তিনি সার্ভিল্যান্স টিমকে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আশা করছি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা জেলায় আর কোথাও ঘটবে না ৷"
প্রতি মঙ্গলবার বসে গোবরাহাট ৷ ওই এলাকায় মানুষজন এখন আগামী মঙ্গলবারের দিকে তাকিয়ে ৷ তবে নিম্নবিত্ত মানুষজনের কথায়, তাঁরা অল্প খরচে হাটে ছোটখাটো চিকিৎসা করিয়ে থাকেন ৷ ছোটখাটো অপারেশনও করিয়ে নেন ৷ যেসব চিকিৎসা চাঁচল কিংবা মালদা শহরে করাতে গেলে অনেক খরচ ৷ প্রশাসন যদি এই চিকিৎসকদের হাট থেকে তুলে দেয় তবে তাঁরা সমস্যায় পড়ে যাবেন ৷
গরিব মানুষের কথায় প্রশ্ন উঠছে যে, গোবরাহাট কি তবে রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থার কথাই তুলে ধরল ?