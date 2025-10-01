থিম 'তিন কাল' থেকে 'আত্মশুদ্ধি', দর্শনার্থীদের ভিড় জেলার পুজো মণ্ডপগুলিতে
দুর্গাপুজোতে নতুনত্ব থিম তুলে ধরে জেলাবাসীর নজর কাড়ছে বিভিন্ন কমিটিগুলি ৷ ইটিভি ভারতে রইল সেই সব পুজোগুলি ৷
Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: শহর কলকাতায় থিমে একে অপরকে মাত দিতে তো দেখাই যাচ্ছে ৷ কিন্তু পিছিয়ে নেই জেলার পুজোও ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর হোক বা পূর্ব মেদিনীপুর, থিমের পুজোগুলো এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় ৷ সেই ছবি উঠে এল ইটিভি ভারতে ৷
গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের পুজো
প্রতি বছরই জেলার বিভিন্ন ক্লাব অভিনব সব থিম নিয়ে হাজির হয় । আর সেই দৌড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবও বরাবরের মতোই এক অন্যরকম ছাপ ফেলেছে । এবারের তাদের থিম 'সময়ের তালে তালে বদলায় অনুভূতি' । নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জীবনদর্শন ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বদলায় আমাদের অনুভূতি, তেমনই বদলায় শিল্প, সমাজ আর সংস্কৃতির চেহারা । সেই পরিবর্তনের কাহিনিকে প্রতিফলিত করছে এবারের আয়োজন ।
এবার 18 লক্ষ টাকার বাজেটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 48তম বর্ষের এই দুর্গোৎসব । মণ্ডপে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে ঐতিহ্যের ছোঁয়া । বাঁশের কুলোয় আঁকা সস্তিক চিহ্ন, ছাদের অলঙ্করণ, বাঁশের ছাতা-সবকিছুতেই রয়েছে গ্রামীণ সরলতার আবহ । আধুনিক শিল্পকলা আর প্রাচীন সংস্কৃতির মেলবন্ধন দর্শকদের মনে করিয়ে দেবে শিকড়ের কথা । শুধু প্যান্ডেল নয়, প্রতিমাতেও রয়েছে অভিনবত্ব । পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরের শিল্পী জয়দেব বর এবারের প্রতিমা গড়ছেন মাটি আর বাঁশের যুগলবন্দিতে । দেবীর শরীর, অলঙ্কার ও শাড়িতে এমনভাবে বাঁশের কারুকাজ করা হচ্ছে যে মনে হবে দেবী যেন বাঁশের শরীরেই রূপ নিয়েছেন ।
ক্লাবের সম্পাদক বরুণ সরকার বলেন, "দশমীর বিসর্জনের পর থেকেই আমরা পরের বছর কী থিম করব সেই নিয়েই চিন্তাভাবনা করি । আমাদের সম্পূর্ণ প্যান্ডেল এবং প্রতিমা বাঁশের হয়েছে । আমাদের বাজেট এবার 18 লক্ষ টাকা । এবার পঞ্চমীর দিন থেকেই লোকজনের ভিড় জমতে শুরু করেছে আমাদের এই ফুটবল ক্লাবে ৷"
দর্শনার্থী সঙ্গীতা সন্ন্যাসীর কথায়, "আমি এখানে অনেক কয়েক বছর ধরে আছি । এখানকার প্রতিমা এবং প্যান্ডেল আমার খুবই ভালো লাগে ৷ আমি শুনেছি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শেরার শিরোপা পেয়েছে এই পুজো । আমার খুবই ভালো লাগছে । এই ক্লাবের প্যান্ডেল সম্পূর্ণ বাঁশ দিয়ে হয়েছে । প্রচুর লোকের ভিড় হয় এখানে । যত রাত বাড়ে, তত লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে ।"
গঙ্গারামপুর ব্লক পাড়ার নাট্য সংসদের পুজো
জেলার বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম গঙ্গারামপুর ব্লকপাড়া নাট্য সংসদ ক্লাবের দুর্গাপুজো । সারা বছর সমাজ সেবামূলক কাজকর্মের পাশাপাশি দুর্গাপুজোতে নতুনত্ব থিম তুলে ধরে গঙ্গারামপুর-সহ গোটা জেলাবাসীর নজর কাড়ে এই ক্লাব । প্রতিবছরই এই ক্লাব উঠে আসে শিরোপার তালিকায় । এবারে 35তম বর্ষে তাদের থিম 'আত্মশুদ্ধি' ৷ অর্থাৎ মানুষের আত্মার যে শুদ্ধিকরণ সেই প্রক্রিয়াকেই দুর্গাপুজোর থিমের মাধ্যমে তুলে ধরেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ।
ক্লাবের সম্পাদক সুভাষ কুণ্ডু বলেন, "35 বছর বয়সে আমাদের থিম হল আত্মশুদ্ধি । আত্মশুদ্ধি করার জন্য আমরা পাঁচটা পর্বে ভাগ করেছি । প্রথমে মানুষের আত্মা যখন তৈরি হয় তারপরে আমাদের আত্মাটা মরিচার মতো থাকে । সেই জন্য আমাদের মণ্ডপে টিনের একটা শেড দেওয়া আছে । তার পর আমাদের হয় আত্মার শুদ্ধিকরণ । জ্ঞানের পাত্রের জন্য আমরা রেখেছি লাইব্রেরি । যেখানে অনেক বই রেখে দেওয়া আছে । বই পড়লে আমাদের অনেক জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় । বই পড়ার ফলে আমাদের মনের ভেতরে জাগরণের সৃষ্টি হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "শুদ্ধিকরণের আরও একটা ছবি হল প্রতিচ্ছবি । আয়নার সামনে আমরা যখন দাঁড়াই, তখন আমাদের মনটা অনেক ভালো হয়ে যায় । এরপরে দেওয়া আছে দেব দেবীর ছবি । যেখানে আমরা তাদের পুজো করি । তারপরে আমাদের মায়ের দর্শন । এখানে মা দুর্গাকে দেখানো হয়েছে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র । এই পৃথিবীতে তিনি সিদ্ধিলাভ করে আছেন । সাধারণ মানুষকে খুশি রাখার জন্য এই ধরনের তৈরি করা হয়েছে ।"
কোন্নগরের দামোদর সংঘের পুজো
হুগলির কোন্নগরের দামোদর সংঘের এবারের থিম 'বেতে বোনা ধামাকুলো' । 44 বছরের বাঁশ ও বেত দিয়ে মন্ডপসজ্জা করেছে । এখানে বাঁশের চাদরের উপর বাঁকুড়ার টেরাকোটার ঘোড়া ও মূর্তি লাগিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে । বাঁশের চাঁচলি দিয়ে ঝুড়ি মতো বুনে পুতুলের রূপ দেওয়া হয়েছে । যা দেখতে অভূতপূর্ব লাগছে । গোটা মণ্ডপে উজ্জ্বলতা আনতে লাল সালু দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে । মণ্ডপে দর্শনার্থীরা ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷
পুজোর এক উদ্যোক্তা দীপক চক্রবর্তী বলেন, "44 বছর আগে কোন্নগর নবগ্রাম অঞ্চলের কিছু তরুণ যুবক এই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন । সেই সময় মা বোনেদের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সমস্যা ছিল । সেই অঞ্চলের মানুষের আনন্দ দিতেই পুজোর সৃষ্টি হয় । সেই থেকে পুজো চলে আসছে ৷ এবার আমাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তায় বেত ও বাঁশের চাটাই দিয়ে কাল্পনিক মন্দির তৈরি করেছি । আমাদের বাজেট 18 লক্ষ টাকা ।"
কাঁথির ইউথ গিল্ডের পুজো
এবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি'র দুর্গাপুজোয় দেখা যাচ্ছে এক টুকরো রাজস্থান । ইউথ গিল্ড ক্লাব এবারে 37তম বর্ষে দুর্গাপুজোর মণ্ডপকে সাজিয়ে তুলেছে রাজস্থানের জয়পুরের 11 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'আম্বর প্রাসাদ'-এর মধ্যে থাকা 'শিশমহলে' ৷ এই 'শিশমহল' তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে কয়েক লক্ষ কাঁচ। তাই এবার 40-50 লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে এই পুজো মণ্ডপ ।
পুজো মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন দূর দূরান্তের দর্শনার্থীরা । দর্শনার্থী পম্পা জানা মাইতি বলেন, "খুব ভালো লেগেছে মণ্ডপ ৷ পরিবার নিয়ে এসেছি ঠাকুর দেখতে ৷" ক্লাবের সম্পাদক সিদ্ধার্থ মাইতি বলেন, "সবার পক্ষে রাজস্থানে গিয়ে এই 'শিশমহল' দেখা সম্ভব নয়, তাই এখানেই আমাদের মণ্ডপে অনেকে রাজস্থানের 'শিশমহল' দেখতে পাবে । তার জন্য আমাদের এই থিম এবার ৷"
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো
দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরের বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে বরাবরই শীর্ষে থাকে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ । প্রতিবারই তাদের থিম নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের । এবারও তার থেকে আলাদা কিছু নেই । এবার হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের থিম 'তিন কাল' ।
একটা সময় ছিল পৃথিবী ছিল নির্মল বাতাসে ভরা, সবুজে ঘেরা প্রকৃতি । কিন্তু আজ চারিদিকে কেবল ধোঁয়া, প্লাস্টিক, কংক্রিটের পাহাড় আর দূষণ । যদি এখনই সতর্ক না হওয়া যায়, তবে আগামী প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করছে অক্সিজেনহীন দূষিত এক ভবিষ্যৎ । এই ভয়াবহ বাস্তবতাকেই এ বছর দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া স্পোটিং ক্লাব ।
এবার 56তম বর্ষে পা দিল হায়দরপাড়া স্পোটিং ক্লাব । শিলিগুড়ির শিল্পীর হাতেই তৈরি হয়েছে প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জা । ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিমাই পাল বলেন, "আমাদের পুজোর মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ফুটিয়ে তুলতে চাই । এর সঙ্গে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তাও থাকবে ।"