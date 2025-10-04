রেজিনগরে বোমা বিস্ফোরণে গঙ্গার ধার থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ
বিস্ফোরণের জেরে ডান হাত ও পা উড়ে গিয়েছে মৃত ওসমানের ৷ ঘটনায় পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত ৷
Published : October 4, 2025 at 7:03 PM IST
রেজিনগর (মুর্শিদাবাদ), 4 অক্টোবর: রেজিনগর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে উদ্ধার হল নিখোঁজ ওসমান বিশ্বাসের দেহ ৷ গভীর রাতে বিস্ফোরণের পর থেকে নিখোঁজ থাকা ওসমানের দেহ গঙ্গার পাড় থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় করিম শেখ এবং নবাব নামে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে রেজিনগর থানা ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পরেই ওসমানের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
উল্লেখ্য, পরপর দু’দিন বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ শুক্রবার ডোমকলে বাড়িতে মজুত বোমা বিস্ফোরণে এক মহিলার মৃত্যু হয় ৷ সেই ঘটনার পর, শনিবার গভীর রাতে রেজিনগরের ছেতানিয়া গ্রামে বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় যারা বোমা বাঁধছিল, বিস্ফোরণের পর থেকে তাদের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ জানা যায় ঘটনার পর থেকে ওসমান বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন ৷ অভিযোগ ওঠে, তিনিও বোমা বাঁধছিলেন ৷ তবে, তিনি জীবিত না মৃত, তা জানা যায়নি তখনও ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে রেজিনগরের ছেতানিয়া গ্রাম ৷ জানা যায়, পুকুর পাড়ে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল ৷ স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতী ছাড়াও রেজিনগর থানার তকিপুরের বাসিন্দা ওসমান বিশ্বাস সেখানে ছিলেন ৷ তিনিও নাকি বোমা বাঁধছিলেন বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, বিস্ফোরণের পর থেকে ওসমানের কোনও হদিশ মিলছে না ৷
এদিকে ঘটনাস্থলে ঝোপের মধ্যে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে ৷ ফলে এই বোমা বিস্ফোরণে এক বা একাধিক ব্যক্তি আহত হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করে পুলিশ ৷ তবে, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ মারাও গিয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল তদন্তকারীদের ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে ৷ শুরু হয় নিখোঁজ ওসমান বিশ্বাসের খোঁজ ৷
যদিও ওসমানের পরিবারের দাবি ছিল, বিস্ফোরণে ওসামন মারা গিয়েছেন ৷ পাশাপাশি পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধেবেলা ওসমানকে কয়েকজন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁরা তকিপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ পুলিশ তাঁদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করে ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে করিম শেখ এবং নবাব আটক করে জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, তাঁরাও ঘটনাস্থলে ছিলেন ৷ বিস্ফোরণের পর তাঁরাই ওসমানের দেহ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান গঙ্গার পাড়ে ৷ এরপর গঙ্গার পাড় থেকে ওসমানের দেহ উদ্ধার করে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর ডান হাত ও পা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে ৷
তবে প্রশ্ন উঠছে, বিস্ফোরণের পর আহতদের কীভাবে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ? এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশ ৷ মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একাধিক বোমা বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ পাশাপাশি, বম্ব স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ বম্ব স্কোয়াডের সাহায্যে ছেতানিয়া গ্রামে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ সেখানে আর কোথাও বোমা লুকিয়ে রাখা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ ডোমকলের ঘোড়ামারার ঘাটপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক মহিলার ৷ সেই ঘটনায় বাড়িতেই বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ মৃত মহিলার নাম সিদ্দাতুন বিবি (38) ৷ জানা গিয়েছে, বাড়ির ভিতরে একটি বালতিতে ওই বোমা রাখা ছিল ৷ অসাবধানতায় বালতি সরাতেই বিস্ফোরণ হয় ৷
এই ঘটনার পর থেকে বাড়ির বাকি লোকজন পলাতক বলে জানা গিয়েছে ৷ মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে বোমা মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলাকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে, চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ ওই মহিলার দেহ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য ৷