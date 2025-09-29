কলকাতায় হঠাৎ প্রবল বর্ষণ, বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল

কলকাতায় হঠাৎ প্রবল বর্ষণ, বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল
জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষত বিশ্ব উষ্ণায়নই কলকাতার মতো শহরে হঠাৎ প্রবল বর্ষণের জন্য দায়ী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
Published : September 29, 2025 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক বিরল আবহাওয়ার ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কলকাতা । গত সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত টানা 251.4 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত শহরকে কার্যত অচল করে দিয়েছিল । 24 ঘণ্টারও কম সময়ে এত বৃষ্টি 1986 সালের পর আর দেখা যায়নি। আবহাওয়া দফতরের হিসেব অনুযায়ী, গত 137 বছরে এটিই ষষ্ঠ সর্বাধিক একদিনের বৃষ্টিপাত ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অস্বাভাবিক বর্ষণ কোনও সাধারণ মৌসুমি ঘটনা নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব।
স্কাইমেট ওয়েদারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহেশ পালওয়াত জানান, ওড়িশা ও তার আশেপাশে স্থায়ী নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় কলকাতার আকাশে ঘন বজ্রগর্ভ মেঘ জমে ওঠে ৷ বঙ্গোপসাগর থেকে টানা জলীয় বাষ্প ঢুকতে থাকায় মেঘগুলি দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং অল্প সময়ে বিপুল বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাঁর মতে, “বঙ্গোপসাগরের ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন এর মূল কারণ। সমুদ্রের তাপমাত্রা যত বাড়বে, নিম্নচাপ তত বেশি আর্দ্রতা টেনে নেবে। ফলে ভবিষ্যতে আরও তীব্র বর্ষণের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের ।”
জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. রঘু মুর্তুগুদ্দে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেন। তাঁর মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক টাইফুন তৈরি হচ্ছে, যা বিপুল পরিমাণে আর্দ্রতা শোষণ করছে । এই বিশাল সিস্টেমগুলি উত্তর ভারত মহাসাগর থেকে আর্দ্রতা টেনে নিচ্ছে, যার প্রভাবে বারবার নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে । তিনি বলেন, “কলকাতার এই বর্ষণ স্থানীয় ঘটনা নয়। এটি বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত ৷ সমুদ্র উষ্ণ হলে বায়ুমণ্ডলে আরও বেশি জলীয় বাষ্প মেশে, আর তার ফলেই অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত দেখা দেয়।”
গবেষণা বলছে, শিল্পযুগের পর থেকে বিশ্ব মহাসাগরের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারত মহাসাগরে এই উষ্ণতা সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । এর ফলে বাড়ছে সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ বা 'মেরিন হিটওয়েভ' যা আগে বছরে গড়ে 20 দিন স্থায়ী হত ৷ কিন্তু আগামী দিনে তা 200 দিনেরও বেশি স্থায়ী হতে পারে । বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এ অবস্থায় ভারত মহাসাগর প্রায় স্থায়ী তাপপ্রবাহ অঞ্চলে পরিণত হবে, যা সরাসরি বর্ষার চরিত্র বদলে দেবে।
এদিকে প্রবল বর্ষণে শহরের বহু এলাকা প্লাবিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, “আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। সাধারণ মানুষের অসুবিধা লাঘবের জন্য সরকার সর্বতোভাবে পাশে রয়েছে । প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামলাতে পরিকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপও নেওয়া হবে।”
অতএব, কলকাতার সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত শুধু পরিসংখ্যান নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব প্রমাণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্রের অস্বাভাবিক উষ্ণায়ন ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলেই এ ধরনের প্রবল বর্ষণ এখন থেকে আরও ঘন ঘন দেখা যাবে।