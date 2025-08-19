আসানসোল, 19 অগস্ট: পেশায় ক্যামেরা কারিগর ৷ তবে, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন বহু ক্যামেরা ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো 165 বছরের পুরনো ক্যামেরা ভয়গ্ল্যান্ডার ৷ রয়েছে আরও অনেক প্রাচীন ক্যামেরা ৷ বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে এক চিত্র প্রদর্শনীতে আসানসোলের মানুষের বাড়তি পাওয়া এইসব প্রাচীন ক্যামেরা চাক্ষুস করা, ছুঁয়ে দেখা ৷ আর তাই আসানসোলের বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিতে মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন এই শতাব্দী প্রাচীন ক্যামেরাগুলি দেখতে ৷
চিত্র সাংবাদিকের প্রদর্শনী
গত শনিবার থেকে আসানসোলের বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে জেলার বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক গৌর শর্মার একক চিত্র প্রদর্শনী ৷ এই ছবির প্রদর্শনীতে ফটোগ্রাফার গৌর শর্মার তোলা বিভিন্ন পাখির ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে ৷ আসানসোল ও তার আশেপাশে যে সমস্ত পাখি আসে, তাদের বৈচিত্র্য নিয়েই এই প্রদর্শনী ৷ তবে এখানকার বিশেষ আকর্ষণ শতাব্দী প্রাচীন ক্যামেরার প্রদর্শনী ৷ যেখানে রাখা রয়েছে এমন প্রচুর ক্যামেরা, যেগুলির বয়স 100 বছরের বেশি ৷ আর তাই পাখির ছবি দেখার পাশাপাশি, এই ক্যামেরাগুলিও বাড়তি আকর্ষণ বাড়িয়েছে চিত্র প্রদর্শনীর ৷
ক্যামেরা সংগ্রাহক প্রফুল্ল রায়
আসানসোল-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার ক্যামেরার বিশিষ্ট কারিগর হিসেবে পরিচিত ছিলেন প্রফুল্ল রায় ৷ ক্যামেরা যতই বিগড়ে যাক না-কেন প্রফুল্ল রায়ের হাতে সেই ক্যামেরা আবার নতুন প্রাণ ফিরে পেত ৷ এমন প্রচুর গল্প রয়েছে আসানসোলে ৷ তাই শুধু আসানসোলই নয়, আশেপাশের জেলা এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর লোকজন তাঁদের ক্যামেরা খারাপ হলে, আশ্রয় নিতেন প্রফুল্ল রায়ের কাছে ৷ প্রচুর প্রাচীন ক্যামেরাও আসতো সারাই করার জন্য ৷
এমনকি অনেকে ক্যামেরা দিয়ে ফেরত নিয়ে যেতেন না ৷ কেউ আবার প্রাচীন ক্যামেরা উপহার দিয়ে গেছেন প্রফুল্ল রায়কে ৷ আবার কোনও-কোনও ক্যামেরা নিজের সংগ্রহে রাখতে চেয়ে কিনে নিয়েছেন তিনি ৷ তেমনই 165 বছরের পুরনো একটি ক্যামেরা রয়েছে প্রফুল্ল রায়ের সংগ্রহে ৷ 1840 সালের ভয়গ্ল্যান্ডার ক্যামেরা ৷
আরও বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা রয়েছে প্রফুল্ল রায়ের সংগ্রহে ৷ সম্প্রতি প্রফুল্ল রায় প্রয়াত হয়েছেন ৷ তাঁর ছেলে সঞ্জীব রায় এখন বাবার দেখানো পেশাতেই ক্যামেরার কারিগর হয়ে উঠেছেন ৷ সঞ্জীব রায়ের শখ বাবার মতোই প্রাচীন ক্যামেরার সংগ্রহ এবং সেগুলির সংরক্ষণ ৷ গৌর শর্মার চিত্র প্রদর্শনীতে প্রফুল্ল রায় এবং সঞ্জীব রায়ের সেই সংগ্রহ করা প্রাচীন ক্যামেরাগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে আসানসোলের বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিতে ৷
কী কী ক্যামেরা রয়েছে?
ক্যামেরার সংগ্রাহক সঞ্জীব রায় জানিয়েছেন বেশিরভাগ ক্যামেরাই 1840 বা 1850 সালের সময়কালের ৷ পরবর্তীকালে 1900 সালের পরের বেশ কিছু ক্যামেরাও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ৷ এই প্রদর্শনীতে রয়েছে রলেইফ্লেক্স ক্যামেরা ৷ জার্মান কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত এটি একটি টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা ৷ 1929 সালে এই ক্যামেরা প্রথম আসে বাজারে ৷
1910 সালের বিখ্যাত শাটার কোম্পানি কম্পুর বানাতো ক্যামেরার শাটার ৷ সেই সময় কম্পুর শাটার দেওয়া ক্যামেরার চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল ৷ প্রদর্শনীতে দেখা মিলছে সেই 'কম্পুর' শাটার দেওয়া প্রাচীন ক্যামেরার ৷
প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে জেনাবক্স ক্যামেরা ৷ এটিও শতাব্দী প্রাচীন ক্যামেরা ৷ জার্মান প্রস্তুতকারক সংস্থা কেআরএসএল ক্যামেরাগুলি বানাতো ৷ এগুলি মূলত 1930 সালে ফ্যামিলি ক্যামেরা হিসেবে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ৷ বক্স ক্যামেরা বলেই পরিচিত ছিল ৷ এছাড়াও রয়েছে প্লেট ক্যামেরা ৷ সেইসময়কার অনেকগুলি ভিডিয়ো ক্যামেরাও রয়েছে ৷
তবে, সবচেয়ে আকর্ষণীয় 165 বছরের পুরনো ক্যামেরা ভয়গ্ল্যান্ডার ৷ 1840 সালের এই ক্যামেরা দেখার সুযোগ রয়েছে প্রদর্শনীতে ৷ একসময় জার্মানিতে এই ক্যামেরার খুব নাম ডাক ছিল ৷ উন্নতমানের লেন্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি-সহ এই ধাতব ক্যামেরা সৌখিন মানুষদের সংগ্রহে থাকত ৷ তেমনই একটি ক্যামেরা সংগ্রহ করেছিলেন প্রফুল্ল রায় ৷ বর্তমানে সেটি তাঁর ছেলে সঞ্জীব রায়ের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে ৷
বেশ কয়েকটি ক্যামেরা সচল
শতাব্দী প্রাচীন হলেও এই ক্যামেরাগুলির মধ্যে অনেকগুলি এখনও সচল রয়েছে বলে জানিয়েছেন সঞ্জীব রায় ৷ তবে, সেই ক্যামেরার রিল এখন পাওয়া যায় না-বলে ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে না ৷ যদিও, বিদেশে সেই রিল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় বলে সঞ্জীব রায়ের দাবি ৷ সেক্ষেত্রে সেই রিল লাগালে সাদাকালো ছবি এই শতাব্দী প্রাচীন ক্যামেরা দিয়েও তোলা যাবে ৷ কোনওটাতে আবার রঙিন ছবিও উঠবে ৷
সঞ্জীব রায় বলেন, "আমার ক্যামেরার সংগ্রহ বাবার অনুপ্রেরণাতেই ৷ আমি যত পুরনো ক্যামেরা পাই কিনে নিই ৷ সেগুলি নতুন করে সচল করার চেষ্টা করি ৷ আগামী দিনে একটি ক্যামেরার সংগ্রহশালা করার ইচ্ছে রয়েছে আমার ৷"
ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি ডে উপলক্ষে বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক গৌর শর্মা বলেন, "ছবি তুলুন এবং ছবি সংগ্রহে রাখুন ৷ কারণ, বহুদিন পর এক একটি ছবি আপনার কাছে এক-এক রকম মানে নিয়ে আসবে ৷ তখন নিজেকেই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ৷ আমার যে এই ছবি প্রদর্শনী চলছে, তাতে বহু বছরের পুরনো ছবিও রয়েছে ৷ তবে, পাখির ছবি নিয়ে আমার প্রদর্শনী করার ইচ্ছে এই কারণেই হয়েছিল যে, জীব ও বৈচিত্র্যের প্রতি ভালোবাসা ৷ তাতে প্রকৃতি ও সমাজ আরও ভালো থাকবে ৷"