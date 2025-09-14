বঙ্গ কংগ্রেসে হাসিন-যুগ ! বিধানসভায় প্রার্থী হতে পারেন শামির প্রাক্তন স্ত্রী

বঙ্গ কংগ্রেসে হাসিন-যুগ ! বিধানসভায় প্রার্থী হতে পারেন শামির প্রাক্তন স্ত্রী
ছাব্বিশের নির্বাচনে কি নির্বাচনী রাজনীতিতে পা রাখতে চলেছেন হাসিন ? বিধানভবনে তাঁর দেখা মিলতেই শুরু গুঞ্জন ৷ কী বলছেন শামির প্রাক্তন স্ত্রী ?
Published : September 14, 2025 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: চমক দেওয়ার ব্যাপারে বঙ্গ রাজনীতির সব পক্ষই একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার সুযোগ খুঁজে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে এই দৌড়ে তৃণমূল বা বিজেপি বাকিদের পিছনে ফেলে দিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তবে এবার আসরে কংগ্রেস ৷ প্রদেশ নেতাদের বাজি জাতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামির প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহান ৷
আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে একের পর কর্মসূচি নিয়েছে হাত শিবির ৷ জেলা ধরে ধরে বৈঠক করে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে ৷ এমনই আবহে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধানভবনে দেখা গেল হাসিনকে ৷ শুধু হাজিরা নয়, তাঁকে ঘিরে তরজাও কম হয়নি ৷
কংগ্রেসের একটি সূত্রের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের কোনও একটি আসন থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে । এই বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে তাঁর নাকি প্রাথমিক কথাও হয়েছে । তবে তাঁকে প্রার্থী করা হবে এমন আশ্বাস কংগ্রেসের তরফে দেওয়া হয়নি ৷ আবার হাসিন নিজেও প্রার্থী হবেন কি না সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেননি ৷ দলের প্রচার থেকে শুরু করে মিটিং-মিছিলে থাকতে তাঁর অসুবিধা নেই বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন। এই প্রথম নয়, এর আগে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র প্রদেশ সভাপতি থাকার সময়ে দফতরে এসেছিলেন হাসিনা জাহান । দীর্ঘদিন বাদে আবারও বিধানভবনে হাজির হাসিন ৷
যদিও শনিবারের বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই বলতে রাজি হননি হাসিন। ইটিভি ভারতের তরফে তাঁর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কংগ্রেস নেতাদের থেকেই বিস্তারিত জেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন । তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে কিছুই বলব না । আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার দাদা কী বলেন শুনুন । তারপরেই না হয় আমি বলব ।" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও সম্ভব হয়নি । তিনি ফোন ধরেননি । শুভঙ্কর ঘনিষ্ঠ এক কংগ্রেস নেতা জানান, দাদা বৈঠকে ব্যস্ত আছেন ।
এদিকে, গত বৃহস্পতিবার থেকে একের পর এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। সেদিন সন্ধ্যায় কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে বৈঠক করেন জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল । তারপর থেকেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বিধানভবনের তরফে ।
দিন কয়েক আগে বিহারে গিয়ে উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরের মতুয়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন । রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র নির্দেশে প্রায় কুড়ি বছর পরে ঠাকুরনগরের মাটিতে কংগ্রেসের এই সত্যাগ্রহ কর্মসূচি আয়োজিত হতে চলেছে । সেখানে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রানী দত্ত চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন । একইভাবে রাহুল গান্ধির 'ভোট চোর - গোদি ছোড়' স্লোগানের সমর্থনে শুরু হয়েছে গণস্বাক্ষর অভিযান । এই অভিযান সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও চলবে আগামী 15 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত ।
আর এক সূত্রের দাবি, 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা হবে কিনা তা ঠিক করবে বিধানভবনই । বৃহস্পতিবার শেক্সপিয়ার সরণির হোটেলে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতি বিষয়ক কমিটির বৈঠকে বেণুগোপাল তা স্পষ্ট জানিয়েছেন । রাজ্যের নেতারাই তাঁদের মতামত দিল্লিতে জানাবেন ৷ তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে দিল্লি । সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে দুর্গাপুজোর পর বাংলায় আসতে চান রাহুল । রাজিব-তনয়ের এই সম্ভাব্য সফর নিয়েও বার্তা দিয়েছেন বেণুগোপাল ।
সূত্রের দাবি, ভোট অধিকার যাত্রায় বিহারে ভালো সাড়া মেলায় বাংলায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রাহুল। এছাড়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি এবং চুরি থেকে শুরু করে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগকে সামনে রেখে জনসমাবেশও করতে চান তিনি। প্রাথমিকভাবে দিনক্ষণ ঠিক করবেন প্রদেশের নেতারা ৷ সেই মতো রাহুলের কাছে খবর যাবে ৷ এরপর দুপক্ষের মধ্য়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সফরের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে ৷
এই সফরের ফলে একদিকে যেমন সংগঠনকে চাঙ্গা করা যাবে ঠিক তেমনি 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির কংগ্রেস বাংলা নিয়ে কী ভাবছে সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তাও পৌঁছনো যাবে বলে মনে করছেন কংগ্রেস নেতারা । শুধু তাই নয়, SIR বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিহারে তার কড়া সমালোচনা করেছেন কেসি বেণুগোপাল ।