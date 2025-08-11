কলকাতা, 11 অগস্ট: তিন চার মাস ধরে জ্বর । কিছুতেই তা কমছে না । জ্বর সংক্রান্ত সব পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু সেখানে কোনও সমস্যা মেলেনি । অথবা বারবার গর্ভধারণের চেষ্টা করছেন । কিন্তু কোনও কারণ নেই তবু প্রতিবার হচ্ছে গর্ভপাত । কিংবা জয়েন্টে ব্যথা, ওষুধ খেলেও তা কিছুতেই কমছে না ।
কেন এমনটা হচ্ছে ? কারণ কী ? এই সব প্রশ্নের উত্তরে লুকিয়ে রয়েছে এক চেনা অসুখ । যার নাম 'অটোইমিউন ডিজিজ' । কী এই রোগ? কেন হয়? কোথায় প্রভাব পড়ে? এই নিয়ে ইটিভি ভারত কথা বলল বিশিষ্ট রিউমাটোলজিস্ট চিকিৎসক পার্থজিৎ দাসের সঙ্গে ।
অটোইমিউন রোগ কী
চিকিৎসক বলেন, "অটোইমিউন ডিসিজ মানে হল, ইমিউন পদ্ধতির অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় একটা সমস্যা । ইমিউন সিস্টেমের কোষ বা টিস্যুগুলো মানুষের সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকে । এবার অটোইমিউন মানে হল, আমাদের এই সাধারণ সেল বা টিস্যুগুলো তার বিপরীতে কাজ করতে শুরু করে । অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ওই কোষ বা টিস্যুগুলোকে আক্রমণ করে । তখন শরীরে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় ।"
শরীরে কী ক্ষতি করে অটোইমিউন রোগ
এই অটোইমিউন রোগ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে আক্রমণ করে । তখন সেই অঙ্গের ক্ষতি হয় । এবার এর চিকিৎসা করতে যত দেরি হবে তত কিন্তু ওই অঙ্গগুলো নষ্ট হওয়ার দিকে এগিয়ে যায় । তাই এই রোগের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা উচিত । তবে এই রোগ কেন হয় তার নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসক পার্থজিৎ দাস ।
বিশিষ্ট রিউমাটোলজিস্ট বলেন, "এই রোগের কারণ খোঁজার পিছনে অনেক রিসার্চ আছে । এছাড়াও পরিবেশগত সমস্যা, ইনফেকশন হওয়ার অন্যতম কারণ । কারোর ক্ষেত্রে জিনগত সমস্যা হয় । যারা ধূমপায়ী হয় তাদের ক্ষেত্রেও এই রোগ হতে পারে ।"
অটোইমিউন রোগের উপসর্গ
বেশ কিছু সময় এই সমস্যা শরীরের ভিতরে নিঃশব্দে দানা বাঁধে । কিন্তু তখন বোঝার উপায় কী? চিকিৎসকের কথায়, "বাতের ব্যথা বলে অনেক সময় আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই । তবে এই রোগ অনেক সময় শরীরে থাকলে বোঝা যায় না । যেমন সমানে জ্বর হয়ে যাচ্ছে, মুখে দাগ হয়েছে তা কোনওভাবে সারছে না, খিদে পাচ্ছে না, ওজন কমে যাচ্ছে অথবা বারবার গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে । তখন বেশ কিছু ডাক্তারের কাছে গিয়েও সুরাহা হচ্ছে না । সেই সময় বুঝতে হবে এর পিছনে অটোইমিউন রোগ রয়েছে ।"
কাদের হয় অটোইমিউন রোগ ?
চিকিৎসক পার্থজিৎ দাস বলেন, "এই রোগ বেশি দেখা যায় কম বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে । আবার কিছু রোগ আছে যেটা বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায় যেমন আর্থারাইটিস । এখানে বয়স কোনও বাঁধা নয়, সবার হতে পারে ৷ এমনকি বাচ্চাদের হতে পারে ৷"
কীভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
তিনি জানান, এই রোগের চিকিৎসা করার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় । বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয় । যখন রক্ত পরীক্ষায় কিছু পাওয়া যায় না সেই সময় আল্ট্রাসাউন্ড, এমআরআই করে দেখা হয় । অনেক সময় বায়োপ্সি করে দেখা হয় । এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয় ।
এই রোগে সুস্থ হওয়া সম্ভব ?
চিকিৎসক বলেন, "এই রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে পারলে খুব ভালো হয় । এছাড়াও ওষুধ রয়েছে ৷ যার সাহায্যে রোগী একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠে ।"