ইটিভি ভারতের খবরেই অনুপ্রেরণা, 'আসান' গাছে ভরে উঠছে আসানসোল - ASAN TREES IN ASANSOL

ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ ক্রমে 'আসান' গাছে ভরে উঠছে আসানসোল ৷ এই গাছকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে আসানসোলের বিবি কলেজ ।

'আসান' গাছে ভরে উঠছে আসানসোল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 6:47 PM IST

আসানসোল, 10 অগস্ট: 'আসান' গাছের নাম অনুসারে শহরের নাম হয়েছিল আসানসোল । অথচ সেই 'আসান' গাছের দেখা মিলত না । আসানসোল শহরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেই গাছ । সেই গাছকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে আসানসোলের বিবি কলেজ । প্রায় পাঁচ হাজার 'আসান' গাছের চারা তারা তৈরি করেছে । আর সেই খবর প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল ইটিভি ভারতে ।

বিবি কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন, আসানসোলের সমাজসেবী কিংবা গাছপ্রেমীরা যদি এই গাছ নিতে চান তাহলে তাঁরা সেই গাছ দেবেন । ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হতেই বিবি কলেজে 'আসান' গাছ নেওয়ার জন্য বহু মানুষ ও সংগঠনের ঢল নামে । এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু । এবার আসানসোলের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জেলার মহিশীলা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি 'আসান' গাছের চারা রোপন করল ।

'আসান' গাছে ভরে উঠছে আসানসোল (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রবিবার আসানসোলের মহিশীলার আসর মাঠে 'আসান' গাছের চারা রোপন করা হয় । আসানসোলের 'গ্রিন হেভেন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইটিভি ভারতের খবর দেখে আসানসোলের বিবি কলেজের কাছে আবেদন করেছিল 'আসান' গাছের কিছু চারা দেওয়ার জন্য । সেইমতো বিবি কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রিন হেভেন সোসাইটিকে 'আসান' গাছের চারা দেয় এবং সেই চারাগুলি রবিবার লাগানো হয় । গ্রিন হেভেনের সদস্যরা ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু । এদিন 'আসান' গাছ ছাড়াও আরও বেশকিছু বৃক্ষরোপন করা হয় মহিশীলার ওই মাঠে ।

'আসান' গাছের চারা রোপন (নিজস্ব চিত্র)

গ্রিন হেভেন সংগঠনের সভাপতি রানা রায় জানিয়েছেন, "আমরা গাছ লাগাই এবং গাছ পরিচর্যা করি । আসানসোলের বহু এলাকায় আমরা গাছ লাগিয়েছি । শুধু গাছ লাগানোই নয়, গাছ বাঁচানো আমাদের মূল মন্ত্র । সেই মতো বর্ষাকালে গাছ লাগিয়ে সারা বছর ধরে সেই গাছের পরিচর্যা আমরা করে থাকি। ইটিভি ভারতের খবরে আমরা প্রথম জানতে পারি, আসানসোলের বিবি কলেজ 'আসান' গাছের চারা তৈরি করছে । আসানসোল শহরের নাম হয়েছিল যে গাছ থেকে সেই গাছ শহরে বেড়ে উঠবে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে । আর সেই কারণে আমরা বিবি কলেজের কাছে আবেদন করেছিলাম, তারা বেশ কিছু চারা আমাদের দিয়েছেন । আমরা সেই চারাগুলি আজকে লাগালাম । এগুলিকে লালিত করে আমরা বড় করে তুলবই । যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে, এই গাছ থেকে আসানসোলের নামকরণ হয়েছিল ।"

গ্রিন হেভেন সোসাইটিকে 'আসান' গাছের চারা দেয় বিবি কলেজ (নিজস্ব চিত্র)

বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু জানান, "ইটিভি ভারতে প্রথম খবর হয়েছিল, আমাদের আসান গাছের চারা তৈরি নিয়ে । সেই খবর এত ছড়িয়ে যায় যে, আমরা মানুষজনকে গাছের চারা দিতে হিমশিম খেয়েছি । প্রচুর মানুষ, প্রচুর সংগঠন এসেছেন আমাদের কাছে 'আসান' গাছের চারা নিতে । তবে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যাঁরা গাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করেন এবং গাছের যত্ন নেন তাঁদেরকেই আমরা গাছের চারা দেব । গ্রিন হেভেন সোসাইটি বহু বছর ধরে গাছ নিয়ে কাজ করছে এবং তারা যখন 'আসান' গাছের চারা চেয়েছিল আমরা সানন্দে রাজি হয়েছি । কারণ জানি, গ্রিন হেভেন গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবে । সেইমতো আজকে বেশকিছু গাছের চারা এখানে লাগানো হল । আগামী দিনে শহরে আরও এই গাছ ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমরা চাই ।"

