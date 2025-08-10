আসানসোল, 10 অগস্ট: 'আসান' গাছের নাম অনুসারে শহরের নাম হয়েছিল আসানসোল । অথচ সেই 'আসান' গাছের দেখা মিলত না । আসানসোল শহরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেই গাছ । সেই গাছকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে আসানসোলের বিবি কলেজ । প্রায় পাঁচ হাজার 'আসান' গাছের চারা তারা তৈরি করেছে । আর সেই খবর প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল ইটিভি ভারতে ।
বিবি কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন, আসানসোলের সমাজসেবী কিংবা গাছপ্রেমীরা যদি এই গাছ নিতে চান তাহলে তাঁরা সেই গাছ দেবেন । ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হতেই বিবি কলেজে 'আসান' গাছ নেওয়ার জন্য বহু মানুষ ও সংগঠনের ঢল নামে । এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু । এবার আসানসোলের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জেলার মহিশীলা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি 'আসান' গাছের চারা রোপন করল ।
রবিবার আসানসোলের মহিশীলার আসর মাঠে 'আসান' গাছের চারা রোপন করা হয় । আসানসোলের 'গ্রিন হেভেন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইটিভি ভারতের খবর দেখে আসানসোলের বিবি কলেজের কাছে আবেদন করেছিল 'আসান' গাছের কিছু চারা দেওয়ার জন্য । সেইমতো বিবি কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রিন হেভেন সোসাইটিকে 'আসান' গাছের চারা দেয় এবং সেই চারাগুলি রবিবার লাগানো হয় । গ্রিন হেভেনের সদস্যরা ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু । এদিন 'আসান' গাছ ছাড়াও আরও বেশকিছু বৃক্ষরোপন করা হয় মহিশীলার ওই মাঠে ।
গ্রিন হেভেন সংগঠনের সভাপতি রানা রায় জানিয়েছেন, "আমরা গাছ লাগাই এবং গাছ পরিচর্যা করি । আসানসোলের বহু এলাকায় আমরা গাছ লাগিয়েছি । শুধু গাছ লাগানোই নয়, গাছ বাঁচানো আমাদের মূল মন্ত্র । সেই মতো বর্ষাকালে গাছ লাগিয়ে সারা বছর ধরে সেই গাছের পরিচর্যা আমরা করে থাকি। ইটিভি ভারতের খবরে আমরা প্রথম জানতে পারি, আসানসোলের বিবি কলেজ 'আসান' গাছের চারা তৈরি করছে । আসানসোল শহরের নাম হয়েছিল যে গাছ থেকে সেই গাছ শহরে বেড়ে উঠবে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে । আর সেই কারণে আমরা বিবি কলেজের কাছে আবেদন করেছিলাম, তারা বেশ কিছু চারা আমাদের দিয়েছেন । আমরা সেই চারাগুলি আজকে লাগালাম । এগুলিকে লালিত করে আমরা বড় করে তুলবই । যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে, এই গাছ থেকে আসানসোলের নামকরণ হয়েছিল ।"
বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু জানান, "ইটিভি ভারতে প্রথম খবর হয়েছিল, আমাদের আসান গাছের চারা তৈরি নিয়ে । সেই খবর এত ছড়িয়ে যায় যে, আমরা মানুষজনকে গাছের চারা দিতে হিমশিম খেয়েছি । প্রচুর মানুষ, প্রচুর সংগঠন এসেছেন আমাদের কাছে 'আসান' গাছের চারা নিতে । তবে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যাঁরা গাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করেন এবং গাছের যত্ন নেন তাঁদেরকেই আমরা গাছের চারা দেব । গ্রিন হেভেন সোসাইটি বহু বছর ধরে গাছ নিয়ে কাজ করছে এবং তারা যখন 'আসান' গাছের চারা চেয়েছিল আমরা সানন্দে রাজি হয়েছি । কারণ জানি, গ্রিন হেভেন গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবে । সেইমতো আজকে বেশকিছু গাছের চারা এখানে লাগানো হল । আগামী দিনে শহরে আরও এই গাছ ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমরা চাই ।"