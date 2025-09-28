ETV Bharat / state

ইটিভি ভারতের খবরের জের, অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসা প্রান্তিক মানুষের পুজোয় এল জোয়ার

75 বছরের পুরনো পুজো৷ হরিজনরাই উদ্যোক্তা৷ পুজো বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতে৷ তার পর প্রশাসনের অর্থানুকূল্যে শুরু হল পুজো৷

HARIJAN PALLY DURGA PUJA
অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসা প্রান্তিক মানুষের পুজোয় এল জোয়ার (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সামসী (মালদা), 28 সেপ্টেম্বর: মানুষের অসহযোগিতায় বন্ধ হতে বসেছিল প্রায় 75 বছরের পুরনো রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রামের হরিজন সম্প্রদায়ের পুজো৷ ওই সম্প্রদায়ের মানুষজন অভিযোগ করেছিলেন, সমাজের নীচু বর্ণের মানুষ বলে তাঁরা পুজোর জন্য মানুষের সহযোগিতা পাচ্ছেন না৷ কেউ তাঁদের ঠিকমতো চাঁদা দিতে চাইছেন না৷ তাই তাঁরা এবার পুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন৷

গত 11 সেপ্টেম্বর সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয়৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন৷ শেষ পর্যন্ত এই পুজোকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়৷ অনুদানের খবর কানে যেতেই প্রবল উদ্যোমে পুজোর আয়োজনে নেমে পড়েন হরিজন পল্লির সবাই৷ ভাঙাচোরা অস্থায়ী দুর্গামন্দিরের সামনের নীচু অংশে মাটি পড়ে৷ প্যান্ডেলও তৈরি হয়ে যায়৷ এলাকারই এক শিল্পীর অবিক্রিত প্রতিমা নিয়ে আসা হয় সেখানে৷

ইটিভি ভারতের খবরের জের, অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসা প্রান্তিক মানুষের পুজোয় এল জোয়ার (ইটিভি ভারত)

শনিবারের বিকেলে উদ্যোক্তাদের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেছেন এলাকার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়৷ সঙ্গে ছিলেন মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি, জেলা পরিষদ সদস্য ফজলুল হক, রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা-সহ আরও অনেকে৷

রতনপুর গ্রামে বসে জেলার অন্যতম বড় সামসী হাট৷ হাটের একপাশে হরিজন পাড়া৷ অন্তত 75 বছর আগে সেই পাড়াতেই পুজো শুরু করেন হরিজন সমাজের এক প্রতিনিধি রাধিকা হরিজন৷ নিজের বাড়ির পাশের জায়গায় একটি অস্থায়ী টিনের চালার নীচে শুরু হয়েছিল পুজো৷ 87 বছর বয়সে প্রয়াত হন রাধিকাবাবু৷ কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি৷ স্থানীয় কোনও পুরোহিত এই পুজো না-করায় বিহার থেকে পুরোহিত নিয়ে আসতে হয় উদ্যোক্তাদের৷ গত বছর পর্যন্ত ভাঙাচোরা টিনের চালার নীচে পুজো হয়ে এসেছে৷ ওই সমাজের বর্তমান প্রজন্মের দাবি, তাঁদের পুজোর বয়স 100 বছর হয়ে গিয়েছে৷ সেখানে মায়ের মাটির বেদিতে প্রতিদিন পুজো করেন হরিজন সম্প্রদায়ের মহিলারা৷

Harijan Pally Durga Puja
সামসীর রতনপুরে হরিজন পল্লির পুজো৷ (নিজস্ব ছবি)

প্রান্তিক এই পুজো অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর ইটিভি ভারতের কাছেই প্রথম পেয়েছিলেন সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাস৷ তিনি কথা দিয়েছিলেন, এই পুজো যাতে বন্ধ না-হয়ে যায়, তার জন্য তিনি নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন৷ জানিয়েছিলেন, হরিজনরা আজকের দিনে অন্ত্যজ নয়৷ তাঁদের অনেকে চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন৷ অনেকে সরকারি দফতরে উচ্চপদে আসীন৷ অন্য সবার মতো তাঁদেরও দুর্গাপুজো করার সমান অধিকার রয়েছে৷

রবিবার তিনি বলেন, “বিষয়টি আমি দল ও প্রশাসনের নজরে নিয়ে এনেছিলাম৷ এই খবর পেয়ে প্রশাসনও বিশেষ ভূমিকা নেয়৷ গত 15 সেপ্টেম্বর প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, হরিজন সমাজের দুর্গাপুজোকে সরকারি অনুদানের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে৷ সেই খবর আগেই তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ অবশেষে গতকাল বিকেলে তাঁদের হাতে 1 লাখ 10 হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷”

Harijan Pally Durga Puja
সামসীর রতনপুরে হরিজন পল্লির পুজোয় সরকারি চেক প্রদান (নিজস্ব ছবি)

রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে এই সমাজে কেউ আর পিছিয়ে নেই৷ দুর্গাপুজো করায় কারও কোনও বাধা নেই৷ মালদা জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকও দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে৷ তাই অর্থের অভাবে রতনপুর হরিজন পল্লির পুজো বন্ধের খবর পেয়েই আমরা পদক্ষেপ করি৷ প্রশাসনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়৷ গতকাল বিকেলে ওই সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷ পুজো বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, এবার আরও জাঁকজমক করে ওই পুজো করা হবে৷”

Harijan Pally Durga Puja
সামসীর রতনপুরে হরিজন পল্লির পুজো৷ (নিজস্ব ছবি)

বন্ধ হতে চলা পুজোয় ফের প্রাণ প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে তুলসিহাটা থেকে বাবার বাড়িতে ছুটে এসেছেন সুনীতা হরিজন৷ তিনি বলেন, “এর আগে কখনও এত বড় পুজো হয়নি৷ এবারই প্রথম এত বড় পুজো হচ্ছে৷ মুখ্যমন্ত্রী 1 লাখ 10 হাজার টাকা দিয়েছেন৷ সেই কারণেই পুজো এত বড় হয়েছে৷ আগে আমাদের টাকাপয়সা ছিল না৷ কেউ চাঁদাও দিচ্ছিল না৷ যা চাঁদা উঠত, তাতে ছোটখাটো একটা পুজো হতো৷ আসলে ছোটজাত বলে কেউ আমাদের পুজোয় চাঁদা দিচ্ছিল না৷ মানুষ বলত, হরিজন পাড়ার পুজোয় কে টাকা দেবে? এবার পুজোটা অনেক ভালো উপভোগ করছি৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ৷ পুজো হওয়ার খবর পেয়েই বাবার বাড়িতে চলে এসেছি৷”

Harijan Pally Durga Puja
সামসীর রতনপুরে হরিজন পল্লির পুজোয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যরা৷ (নিজস্ব ছবি)

বন্ধ হতে বসা পুজো ফের চালু হওয়ার জন্য ইটিভি ভারতকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই পল্লির বাসিন্দা বিভা হরিজন৷ তিনি বলেন, “আমাদের খবর সবার সামনে তুলে ধরার জন্য ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাই৷ আমাদের টাকাপয়সা ছিল না৷ তাই পুজো করতে পারছিলাম না৷ ইটিভি ভারতের খবর শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিদি আমাদের পুজো করার টাকা দিয়েছেন৷ গতকাল বিকেলে পঞ্চায়েতের মেম্বার, প্রধান, সেক্রেটারিররা এসে 1 লাখ 10 হাজার টাকার চেক দিয়ে গিয়েছেন৷ আমার হাতেই সেই চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷ এর জন্য আরও একবার ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাই৷”

আরও পড়ুন -

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025FINANCIAL HELPপ্রান্তিক মানুষের পুজোইটিভি ভারতের খবরের জেরHARIJAN PALLY DURGA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.