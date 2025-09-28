ইটিভি ভারতের খবরের জের, অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসা প্রান্তিক মানুষের পুজোয় এল জোয়ার

ইটিভি ভারতের খবরের জের, অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসা প্রান্তিক মানুষের পুজোয় এল জোয়ার
75 বছরের পুরনো পুজো৷ হরিজনরাই উদ্যোক্তা৷ পুজো বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতে৷ তার পর প্রশাসনের অর্থানুকূল্যে শুরু হল পুজো৷
Published : September 28, 2025 at 4:28 PM IST
সামসী (মালদা), 28 সেপ্টেম্বর: মানুষের অসহযোগিতায় বন্ধ হতে বসেছিল প্রায় 75 বছরের পুরনো রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রামের হরিজন সম্প্রদায়ের পুজো৷ ওই সম্প্রদায়ের মানুষজন অভিযোগ করেছিলেন, সমাজের নীচু বর্ণের মানুষ বলে তাঁরা পুজোর জন্য মানুষের সহযোগিতা পাচ্ছেন না৷ কেউ তাঁদের ঠিকমতো চাঁদা দিতে চাইছেন না৷ তাই তাঁরা এবার পুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন৷
গত 11 সেপ্টেম্বর সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয়৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন৷ শেষ পর্যন্ত এই পুজোকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়৷ অনুদানের খবর কানে যেতেই প্রবল উদ্যোমে পুজোর আয়োজনে নেমে পড়েন হরিজন পল্লির সবাই৷ ভাঙাচোরা অস্থায়ী দুর্গামন্দিরের সামনের নীচু অংশে মাটি পড়ে৷ প্যান্ডেলও তৈরি হয়ে যায়৷ এলাকারই এক শিল্পীর অবিক্রিত প্রতিমা নিয়ে আসা হয় সেখানে৷
শনিবারের বিকেলে উদ্যোক্তাদের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেছেন এলাকার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়৷ সঙ্গে ছিলেন মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি, জেলা পরিষদ সদস্য ফজলুল হক, রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা-সহ আরও অনেকে৷
রতনপুর গ্রামে বসে জেলার অন্যতম বড় সামসী হাট৷ হাটের একপাশে হরিজন পাড়া৷ অন্তত 75 বছর আগে সেই পাড়াতেই পুজো শুরু করেন হরিজন সমাজের এক প্রতিনিধি রাধিকা হরিজন৷ নিজের বাড়ির পাশের জায়গায় একটি অস্থায়ী টিনের চালার নীচে শুরু হয়েছিল পুজো৷ 87 বছর বয়সে প্রয়াত হন রাধিকাবাবু৷ কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি৷ স্থানীয় কোনও পুরোহিত এই পুজো না-করায় বিহার থেকে পুরোহিত নিয়ে আসতে হয় উদ্যোক্তাদের৷ গত বছর পর্যন্ত ভাঙাচোরা টিনের চালার নীচে পুজো হয়ে এসেছে৷ ওই সমাজের বর্তমান প্রজন্মের দাবি, তাঁদের পুজোর বয়স 100 বছর হয়ে গিয়েছে৷ সেখানে মায়ের মাটির বেদিতে প্রতিদিন পুজো করেন হরিজন সম্প্রদায়ের মহিলারা৷
প্রান্তিক এই পুজো অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর ইটিভি ভারতের কাছেই প্রথম পেয়েছিলেন সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাস৷ তিনি কথা দিয়েছিলেন, এই পুজো যাতে বন্ধ না-হয়ে যায়, তার জন্য তিনি নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন৷ জানিয়েছিলেন, হরিজনরা আজকের দিনে অন্ত্যজ নয়৷ তাঁদের অনেকে চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন৷ অনেকে সরকারি দফতরে উচ্চপদে আসীন৷ অন্য সবার মতো তাঁদেরও দুর্গাপুজো করার সমান অধিকার রয়েছে৷
রবিবার তিনি বলেন, “বিষয়টি আমি দল ও প্রশাসনের নজরে নিয়ে এনেছিলাম৷ এই খবর পেয়ে প্রশাসনও বিশেষ ভূমিকা নেয়৷ গত 15 সেপ্টেম্বর প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, হরিজন সমাজের দুর্গাপুজোকে সরকারি অনুদানের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে৷ সেই খবর আগেই তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ অবশেষে গতকাল বিকেলে তাঁদের হাতে 1 লাখ 10 হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷”
রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে এই সমাজে কেউ আর পিছিয়ে নেই৷ দুর্গাপুজো করায় কারও কোনও বাধা নেই৷ মালদা জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকও দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে৷ তাই অর্থের অভাবে রতনপুর হরিজন পল্লির পুজো বন্ধের খবর পেয়েই আমরা পদক্ষেপ করি৷ প্রশাসনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়৷ গতকাল বিকেলে ওই সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷ পুজো বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, এবার আরও জাঁকজমক করে ওই পুজো করা হবে৷”
বন্ধ হতে চলা পুজোয় ফের প্রাণ প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে তুলসিহাটা থেকে বাবার বাড়িতে ছুটে এসেছেন সুনীতা হরিজন৷ তিনি বলেন, “এর আগে কখনও এত বড় পুজো হয়নি৷ এবারই প্রথম এত বড় পুজো হচ্ছে৷ মুখ্যমন্ত্রী 1 লাখ 10 হাজার টাকা দিয়েছেন৷ সেই কারণেই পুজো এত বড় হয়েছে৷ আগে আমাদের টাকাপয়সা ছিল না৷ কেউ চাঁদাও দিচ্ছিল না৷ যা চাঁদা উঠত, তাতে ছোটখাটো একটা পুজো হতো৷ আসলে ছোটজাত বলে কেউ আমাদের পুজোয় চাঁদা দিচ্ছিল না৷ মানুষ বলত, হরিজন পাড়ার পুজোয় কে টাকা দেবে? এবার পুজোটা অনেক ভালো উপভোগ করছি৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ৷ পুজো হওয়ার খবর পেয়েই বাবার বাড়িতে চলে এসেছি৷”
বন্ধ হতে বসা পুজো ফের চালু হওয়ার জন্য ইটিভি ভারতকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই পল্লির বাসিন্দা বিভা হরিজন৷ তিনি বলেন, “আমাদের খবর সবার সামনে তুলে ধরার জন্য ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাই৷ আমাদের টাকাপয়সা ছিল না৷ তাই পুজো করতে পারছিলাম না৷ ইটিভি ভারতের খবর শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিদি আমাদের পুজো করার টাকা দিয়েছেন৷ গতকাল বিকেলে পঞ্চায়েতের মেম্বার, প্রধান, সেক্রেটারিররা এসে 1 লাখ 10 হাজার টাকার চেক দিয়ে গিয়েছেন৷ আমার হাতেই সেই চেক তুলে দেওয়া হয়েছে৷ এর জন্য আরও একবার ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাই৷”