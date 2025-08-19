মালদা, 19 অগস্ট: জল কমতে শুরু করেছে মালদা জেলার তিন প্রধান নদীর ৷ তবে, এখনও ভূতনি চর থেকে ফুলহরের বাঁধভাঙা জল নামতে ঢের দেরি ৷ রয়েছে আরও একটি আশঙ্কাও ৷ নদীর জলস্তর কমতে শুরু করলে গঙ্গা-ফুলহর পাড়ে ছোবল মারবেই ৷ মঙ্গলবার তার প্রমাণ মিলেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে ৷ মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুলিরামটোলা এবং জিতুটোলায় নতুন করে শুরু হয়েছে গঙ্গার ভাঙন ৷
এদিকে, নদীর কোপে ঘরছাড়া মানুষজন অপর্যাপ্ত ত্রাণ নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের দেওয়া ত্রাণ সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না ৷ একই কথা শোনা যাচ্ছে বৈষ্ণবনগরের বানভাসি গ্রামগুলিতেও ৷ এরই মধ্যে বর্ষার মরশুমে জলমগ্ন এলাকাগুলিতে দেখা দিয়েছে বিষধর সাপের ভয় ৷ যদিও যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন তৈরি রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
মঙ্গলবার বেলা 12টার সময় মানিকচক ঘাটে গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.02 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 28 সেন্টিমিটার নীচে থাকলেও, এখনও বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 33 সেন্টিমিটার উঁচুতে বইছে গঙ্গা ৷ একই সময় হরিশ্চন্দ্রপুরের তেলজন্নায় ফুলহরের জলস্তর ছিল 27.47 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে চার সেন্টিমিটার উঁচু দিয়ে বইছে ফুলহর ৷ মহানন্দার জলস্তরও বিপদসীমা 21 মিটারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ৷ এদিন মহানন্দার জল 20.78 মিটার উচ্চতায় বইছে ৷ যা বিপদসীমা থেকে 22 সেন্টিমিটার নিচুতে রয়েছে ৷ তিন নদীর জলস্তরই দ্রুতগতিতে কমতে শুরু করেছে ৷
ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর ও উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও লোকালয় দিয়ে বইছে গঙ্গার জল ৷ বানভাসী এলাকার বহু মানুষ প্রশাসনের ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছে ৷ বাঁধের উপর থাকা মানুষজনের একাংশের অভিযোগ, তাঁরা প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ত্রাণ পাচ্ছেন না ৷
সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে গবাদি পশুর খাবারের ৷ নদীর জল গ্রামে ঢুকে পড়ায় প্রায় সমস্ত মাঠ এখন জলের তলায় ৷ গৃহপালিত গরু-ছাগল মাঠ থেকে ঘাস খেতে পারছে না ৷ গবাদি পশুর খাবার যতটুকু মজুত ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ একপ্রকার অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে গৃহপালিত পশুরা ৷ দ্রুত তাদের খাবারের ব্যবস্থা না-করা গেলে, সমস্যা আরও বাড়বে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷
এক ঘরছাড়া ব্যক্তি সুদাম মণ্ডল বলেন, "খুব কষ্টে দিনযাপন করছি ৷ ঘরে জল ঢুকে যাওয়ার পর যেটুকু খাবার নিয়ে আসতে পেরেছিলাম, তা শেষ ৷ এদিকে প্রশাসনের দেওয়া ত্রাণও এখানে পৌঁছচ্ছে না ৷ আপাতত বাঁধে আশ্রয় নিয়েছি ৷ পঞ্চায়েতের তরফে একটা প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে ৷ তার নিচেই পরিবার নিয়ে রয়েছি ৷ ভাদ্রের দুপুরে যখন চড়া রোদ ওঠে, ওই কালো পলিথিনের তলায় থাকা দুঃসহ হয়ে পড়ে ৷ এখানে শৌচকর্ম করারও সমস্যা রয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে অস্থায়ী শৌচাগার করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা নামেই ৷ পানীয় জল আনতে জল ভেঙে বহুদূর যেতে হচ্ছে ৷ সৌভাগ্যের বিষয়, এখনও এখানে জলবাহিত কোনও রোগ ছড়ায়নি ৷ কিন্তু, দিনে-রাতে বিষধর সাপ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এটাও বড় আতঙ্কের বিষয় ৷"
বাঁধে আশ্রয় নেওয়া আরেক গ্রামবাসী জাহেদ আলি বলছেন, "ধীরগতিতে হলেও ফুলহরের জল নামতে শুরু করেছে ৷ সেটাও আতঙ্কের আরেক কারণ ৷ জল কমলে গঙ্গা আর ফুলহরের ভাঙন বেড়ে যায় ৷ এতদিন সেটাই দেখে এসেছি ৷ কখন সেই ভাঙন শুরু হবে সেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি ৷ দেখা যাক, এবার কী হয় !"
জাহেদের অভিজ্ঞতার প্রমাণ মিলেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা পঞ্চায়েতের মুলিরামটোলা ও জিতুটোলা গ্রামে ৷ নিজেদের বাড়িঘর ভেঙে, জিনিসপত্র সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা ৷ তাঁদের একজন, জিতুটোলার রাধেশ্যাম সাহা বলেন, "আজ ভোর চারটে নাগাদ ভাঙন শুরু হয় ৷ ভাঙনের তীব্রতা সকাল ছ’টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ছিল ৷ প্রায় দু’কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভাঙন হয়েছে ৷ আমার বাড়ি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ তখন ঘরে ঘুমিয়েছিলাম ৷ ভাঙন যে শুরু হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারিনি ৷ হঠাৎ, পড়শিরা আমাদের ডেকে তোলে ৷ তাই আজ বেঁচে গিয়েছি ৷ তা না-হলে বাড়ির সঙ্গে আমরাও নদীতে তলিয়ে যেতাম ৷ ভাঙনের আতঙ্কে রাতে কারও ঘুম হয় না ৷ আমাদের এখন একটাই দাবি, প্রশাসনকে আমাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ৷"
কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারলালপুর, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামেও এখন গঙ্গার জল ঢুকে রয়েছে ৷ ত্রাণ নিয়ে এখানেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে ৷ তবে, সব ছাপিয়ে এখানে দেখা দিয়েছে সাপের আতঙ্ক ৷ পারলালপুর গ্রামের হীরালাল মণ্ডলের কথায়, "এমনিতেই এই এলাকায় বর্ষার সময় সাপের উপদ্রব বাড়ে ৷ প্রতি বছরই সাপের কামড়ে কেউ না-কেউ মারা যায় ৷ এবার পরিস্থিতি আলাদা ৷ গোটা এলাকায় জল ৷ প্রাণ বাঁচাতে বিষধর সাপের দলও উঁচু জায়গায় উঠে এসেছে ৷ তাই এখন বিষধরদের সঙ্গেই আমাদের সহাবস্থান ৷ তবে, গঙ্গার জল কমছে ৷ আজ দুপুর পর্যন্ত প্রায় চার আঙুল জল কমেছে ৷ এটা ভালো লক্ষণ ৷"
কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে প্রায় 15টি এভিএস (অ্যান্টি ভেনম সিরাম) মজুত রয়েছে ৷ ফলে এনিয়ে কোনও সমস্যা নেই ৷ তাই কাউকে সাপে কামড়ালে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব ৷
সাপের কামড়ের রোগীকে 100 মিনিটের মধ্যে 100 মিলিগ্রাম এভিএস দেওয়া গেলে, জীবনহানির সম্ভাবনা কম থাকে ৷ এই বিষয়টি নিয়ে দুর্গত এলাকায় লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে ৷ এলাকার মানুষজনকে এনিয়ে সচেতনও করা হচ্ছে ৷ সাপের উপদ্রব রুখতে ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কার্বলিক অ্যাসিডের চাহিদার কথা জানিয়ে রেখেছে ব্লক প্রশাসন ৷
মালদার জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, "প্রশাসন পুরো বিষয়ের উপর নজর রেখে চলেছে ৷ ভাঙন আটকাতে সেচ দফতর তৎপর রয়েছে ৷ দুর্গতদের ত্রাণের কোনও অভাব নেই ৷ প্রতিটি জায়গায় ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে ৷ দুর্গত মানুষের চাহিদা যতটা সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করা হবে ৷ জল নামলে রাস্তাঘাটের মেরামতিতেও হাত দেওয়া হবে ৷ আজ থেকে তিন নদীরই জল নামতে শুরু করেছে ৷ আশা করা হচ্ছে, আর দু’একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হবে ৷"